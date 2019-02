A kormány új kedvezménye, amivel milliókhoz jutnak anyák tízezrei

Egyetlen mondat

a kormány valóban létrehozza az életre szóló szja-mentességet, az eredeti tervekhez képest egy lényeges módosítással: nem a háromgyerekes, hanem a négygyerekes nők számára járna csak a példátlan kedvezmény.

Bizonytalanságok

Először négy hónappal ezelőtt szivárgott ki, hogy a kormány élethosszig tartó személyi jövedelemadómentességgel készül a háromgyerekes anyák számára. Ezt követően tavaly novemberben jelent meg a lehetséges családtámogatásokról szóló nemzeti konzultáció, melyben szintén szerepelt egy ilyen pont. Az akkori dokumentum így fogalmazott: "sokak szerint érdemes megfontolni, hogy a legalább három gyermeket felnevelő, és emellett munkát is vállaló édesanyák erőfeszítéseit Magyarország életre szóló támogatásokkal ismerje el".Majd érkezett most vasárnap Orbán Viktor 7 pontot tartalmazó családtámogatási akcióterve, melyek szerintOrbán Viktor szja-mentességre vonatkozó egyetlen mondata számos kérdést felvet, de a legfontosabb, hogy vajon kik lesznek a kedvezményezettek. Felmenő rendszerben vezeti-e be a kormány, vagy sem és hogy a már felnőtt gyermekkel rendelkező anyáknak jár-e a kedvezmény.Ha abból indulunk ki, hogy a kormány nem felmenő rendszerben vezeti be az intézkedést, hanem minden anyára érvényes lesz, aki már jelenleg is 4 (nem felnőttkorú) gyermekkel rendelkezik, akkor elmondhatjuk, hogy ez a 2016-os népszámlálás adatai alapján összesen 37 ezer háztartást érinthet . Itt fontos kiemelni, hogy - ahogyan a lenti táblázatból is jól látható - a 3 gyermekes anyáktól kezdődő élethosszig tartó adómentesség (ami tavaly ősszel kiszivárgott) sokkal nagyobb kört érintett volna (173 ezer háztartás vs. 37 ezer háztartás), ezért biztosan okkal döntött úgy a kormány, hogy csak a négy vagy annál több gyermeket vállaló anyáknak jár ez a kivételes támogatás.Nagyon leegyszerűsített számításaink szerint az átlagbérrel számolva (ami felülbecsli a várható hatást) ez a kör 24 milliárd forintos adóbevétel-kiesést okoz évente a költségvetésnek. Ehhez jön még hozzá az a kör, akik az intézkedés hatására a harmadik gyermek után bevállalják a negyedik gyermeket.

Mennyit jelent ez egy családnak?

a nyugdíjba vonulásának időpontjáig (ami 59 év körül volt a legutóbbi adatok szerint átlagosan) összesen 18,1 millió forintos adóelőnyhöz juthat. Nyilván minél előbb érvényesek rá a kedvezmény feltételei (korai gyerekvállalás és korai visszatérés a munkaerőpiacra), annál nagyobb a nyereség.

Mire számíthatunk?

Ha az anya oldaláról közelítjük meg a jövedelemnövekedést, akkor egyszerű számításaink azt mutatják, hogy négy gyerek mellett például 40 évesen ismét munkát vállaló és így az élete végéig szja-mentességet élvező nő (bruttó átlagbért, 4%-os bruttó bérnövekedést, nem változó szabályokat és 15%-os szja-kulcsot feltételezve)Nem adna teljes képet, ha csak ennek az intézkedésnek a demográfiai hatását vizsgálnánk önállóan, a többi pont nélkül. Annyit tudunk, hogy éves szinten jelenleg 1900-2100 milliárd forint körüli összeg folyik be az államkasszába szja-bevételek formájában, ennek egy töredékéről mondana most le a kormány a 4 gyermeket vállalók javára. (Ha maradt volna az eredeti elképzelés, a háromgyerekes anyák számára, az már lényegesen nagyobb költségvetési hatással járt volna. Nem véletlen tehát, hogy a kormány ezen a ponton visszakozott.)A központi kérdés az, hogy a kettő, illetve háromgyermekes családok a kilátásba helyezett kedvezmény hatására mennyire vizsgálják felül családtervezési döntéseiket, és ennek köszönhetően hány olyan negyedik gyermek születik meg, akiket korábban eredetileg nem terveztek.A belengetett adómentesség másik, egyértelműen pozitív következménye viszont a nők munkaerőpiaci aktivitása terén lehet: ha ugyanis megvan a már eleve eltervezett 4 vagy annál több gyermek a családban, akkor az adókedvezmény miatt a nők nagyobb arányban térhetnek vissza a munkaerőpiacra (legalábbis az esély nagyobb, hiszen a visszatérésüket más tényezők is lényegesen befolyásolják). Ez pedig kifejezetten kedvező fejlemény lenne, mivel a kisgyermekes anyák foglalkoztatási rátája Magyarországon hagyományosan elmarad az uniós átlagtól, de nem is kell az uniós számokhoz viszonyítanunk. Épp az új intézkedéssel célba vett kör, a három gyermekesek foglalkoztatási rátája lényegesen alacsonyabb a kisebb családok esetében megfigyeltnél: 2017-ben a 25-49 éves nők körében az 1 gyermekes családok esetében 73,3%-os, a 2 gyermekesek esetében 73%-os, míg a 3 vagy több gyermekesek esetében 48,9%-os volt a foglalkoztatási ráta, vagyis itt egyértelműen van még mozgástér.