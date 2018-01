Adózás: itt vannak a dátumok, amikre figyelni kell

Az egyéni vállalkozóknak is segít az adóhivatal, az e-szja webes kitöltő felületének használatával (www.nav.gov.hu/szja/szja) az egyéni vállalkozók gyorsabban és egyszerűbben tölthetik ki szja-bevallásukat - ismertette. Megjegyezte azt is, január 8-tól már bárki beküldheti elektronikusan az szja 1+1 százalékos nyilatkozatát.Az államtitkár elmondta, hogy a NAV a változásokról, a teendőkről és a fontos határidőkről januárban valamennyi magánszemélynek tájékoztató levelet küld. Akiknek van ügyfélkapus regisztrációja, azoknak az értesítési tárhelyükre, míg az ügyfélkapuval nem rendelkezőknek a posta kézbesíti -- a személyre szabott értesítő levelet.Az ügyfélkapus regisztrációval rendelkezők a tervezetetmegnézhetik, jóváhagyhatják és akár módosíthatják is a webes felületen. Ügyfélkapu-regisztráció hiányábanSMS-ben, a hivatal honlapjáról elérhető űrlapon, formanyomtatványon, levélben, személyesen az ügyfélszolgálatokon, valamint a NAV Infóvonalon a 1819-es telefonszámon is kérhető a tervezet postázása.Azok, akik továbbra is a "régi" ÁNYK programmal szeretnék elkészíteni szja-bevallásukat, ugyancsaktölthetik azt le a NAV honlapjáról. A "hagyományos" papíralapú bevallási nyomtatvány az ügyfélszolgálatokon beszerezhető - jegyezte meg.Az egyéni vállalkozók szja-bevallásának benyújtási határideje február 26. Az egyéni vállalkozói tevékenységet nem végző magánszemélyeknek - a mezőgazdasági őstermelők és az áfa fizetésére kötelezettek is - a bevallástkell benyújtaniuk.