Domokos: Itt az ideje a kamatadó eltörlésének

Természetesen nem lehet kötelezővé tenni a számlanyitást. De az állam ösztönzőket adhatna arra, hogy az emberek zöme ezt a megoldást válassza - mondta.

"Azt gondolom, a mostani helyzetben a kormányzatnak meg kellene fontolnia, hogy a saját maga tartalékolásán túl a lakossági megtakarítások előmozdításában is konkrét lépéseket tegyen" - fejtette ki a lapnak . Domokos László úgy véli: a mostani kegyelmi helyzetben a lakosság, a családok válságállóságát is lehetne növelni, megteremtve a lehetőséget, hogy minden háztartás háromhavi tartalékkal rendelkezzen. "Ez készíti fel a társadalmat arra, hogy ha tényleg jön egy lassulás, és ennek keretében Magyarország nagyobbat zökkenne, a családok is képesek legyenek alkalmazkodni" - magyarázta.Arra a kérdésre, hogy erre konkrétan milyen megoldást javasol, az ÁSZ elnöke kifejtette: "a kormányzat tehetne egy ajánlatot a foglalkoztatónak, hogy a következő évek bértárgyalásainál nagyobb bérnövekedésre csak akkor kerülhessen sor,Így a háztartások 5-10 ezer forintonként össze tudnak tenni egy megfelelő megtakarítási állományt.Azt is hozzátette második lehetséges lépésként, hogy"Nagyon rossz üzenet az embereket úgy ösztönözni megtakarításra, hogy a hozam egy részét elvesszük tőlük" - vélekedett.A számvevőszék elnöke azt is hozzátette, hogy a javaslata egyértelműen a rövid távú likviditási problémák kezelésére, a sérülékenymentes családi pénzügyi környezet megteremtésére irányul.