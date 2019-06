Folytatódhat az adócsökkentés Magyarországon

Varga Mihály szerint elsősorban a gazdasági növekedést támogató szolgáltatások adója csökkenhet a közeljövőben. Az adócsökkentési folyamat következő, már elfogadott elemei a szociális hozzájárulási adó és a kisvállalati adó mérséklése, és bővül a fejlesztési célú adókedvezmények hozzáférhetősége - tette hozzá. Megjegyezte, hogy Magyarországon a társasági adó már most a legalacsonyabb, a személyi jövedelemadó mértéke pedig a harmadik legalacsonyabb az EU-n belül.A miniszter a növekvő lakossági bizalom jeleként értékelte az új állampapír sikerét. Az érdeklődés olyan jelentős volt, hogy becslése szerint a forgalom az értékesítés második hetében is több száz milliárd forint lehetett. A tárcavezető hangsúlyozta, hogy az állampapírok iránti lakossági kereslet nem egyedülálló a világban, különösen ott nem, ahol a pénzügyi kultúra része az állampapírba fektetett megtakarítás.Varga Mihály a kibocsátást az államadósság szerkezetének átalakításával indokolta. A kormány - mint fogalmazott - 2010 óta az államadósság csökkentésének érdekében alakította át a gazdaságpolitika kereteit, de fontos szempontnak tekinti az államadósságon belüli devizaarány további mérséklését is. Nem mindegy az sem, hogy az ország külső hitelezőnek vagy a saját polgárainak az adósa, ezért más országok is bevett eszközként tekintenek a lakosságot célzó állampapír-kibocsátásra - hangsúlyozta. A tárcavezető arra számít, hogy az államadósság mértéke 2020 végére a GDP 67 százalékára eshet, és a következő években tovább csökkenhet.Varga Mihály a gazdasági növekedést lendületesnek nevezte, és hangsúlyozta, hogy Magyarország az általános európai lassulás ellenére tudott bővülést elérni. A gazdaság bővülésének köszönhetően minden területre több pénz jut, így többek között az oktatásra, az egészségügyre, a közbiztonságra és a környezetvédelemre is - jelentette ki a pénzügyminiszter.