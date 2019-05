Meg is érkezett az első reakció a reklámadó csökkentésére

Ezzel együtt bízunk benne, hogy a felfüggesztés végeztével ez a különadó végérvényesen kivezetésre kerül - írták.

A Magyar Reklámszövetség a kommunikációs iparág más szakmai szervezeteivel együtt a reklámadó koncepciójának felmerülése óta egységesen fejezte ki tiltakozását a különadóval szemben. Az elmúlt időszak is bizonyította, hogy a reklámadó nemcsak az iparágra, hanem a teljes magyar gazdaságra káros hatással bírt - olvasható a szervezet közleményében.A pénzügyminiszter csütörtökön a 14 pontból álló gazdaságvédelmi akcióterv keretében jelentette be , hogy nulla százalékra csökkentik a jelenleg 7,5%-os reklámadó kulcsát, 2022 végéig 0 százalék maradhat, a mostani ígéret szerint.A kormány egyébként az idei évben 15 milliárd forintos reklámadó-bevételt vár, eddig ebből az első 4 hónapban 1 milliárd forint folyt be.