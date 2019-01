Szép csendben óriásit kaszál a kormány az új csodafegyverével

Robbannak az áfabevételek

Ha a havi pénzforgalmi áfabevételi adatokból éves átlagos összeget számolunk, akkor szintén látszik egy gyorsuló növekedési ütem az idei évben.

Fél éve működik élesben és üzemszerűen, mindenféle negatív visszhang nélkül az online számla rendszere , ami a kormány legújabb csodafegyvere a feketegazdaság elleni harcban. A bevezetése óta nem hallottunk sokat az új rendszerről, pedig nagyon úgy tűnik, hogy teszi a dolgát, nem is akárhogyan.Elöljáróban néhány ábra, ami az általános forgalmi adóbevételek alakulását mutatja.

Ha pedig a KSH negyedéves kormányzati szektor adatait vesszük alapul, akkor is egyértelmű, hogy 2018-ban gyorsabb ütemben növekedtek az áfabevételek, mint az elmúlt években.

Mit lát a Pénzügyminisztérium?

Ez a növekedés valóban számottevően, a jelenlegi tudásunk szerint nagyjából 4 százalékkal meghaladja azt a mértéket, amit pusztán a makrogazdasági mutatók (lakossági fogyasztás, lakossági beruházások, állami vásárlások) növekedése indokolna, mely valóban arra utal, hogy folytatódott a gazdaság elmúlt években megindult fehéredése és ehhez az online számlázás is hozzájárulhatott.

Mennyi az annyi?

Mindezekből kiindulva nem kizárt, hogy éves szinten az online számlázásnak köszönhető fehéredés hatására 300 milliárd forintnyi plusz áfabevétel keletkezhet az állami költségvetésben. Ezzel újabb mozgástér áll a kormány rendelkezésére, kérdés, mire használja: adócsökkentésre, kiadásnövelésre, gyorsabb hiány- és adósságcsökkentésre.

Mi ez az egész? 2018 július elsejétől minden olyan számláról, amelynek belföldi adóalanyra áthárított áfatartalma minimum 100 ezer forint, azonnal adatot kell küldeni a NAV-hoz, vagyis a vállalkozások által használt számlázóprogramokat bekötik az adóhatósághoz, amely automatikusan szolgáltatja a kért adatokat. Fontos megjegyezni, hogy az adatszolgáltatás azoknak is kötelező, akik kézzel kiállított számlákat, azaz számlatömböt alkalmaznak. A számlák online bekötése lényegében az online pénztárgépek kiterjesztése a gazdaság valamennyi szereplőjére. Az adóhatóság lényegében minden (áfa-köteles) ügyletre folyamatában lát rá, évi 50 ezer milliárd forint összegű számlaforgalom válik láthatóvá.



Tavaly júliusban az online számlázás élesbe fordulásakor a Portfolio átfogó cikket közölt az új rendszerről, annak működéséről és várható hatásáról. Az általunk megkérdezett szakértők már akkor azt vetítették előre, hogy az intézkedés hatására növekedni fognak az áfabevételek: egyrészt mivel a NAV valós időben történő adathozzáférése önmagában javítja az adómorált, másrészt az adóhatóság sokkal hamarabb fel tud lépni az áfa-csalások ellen, mivel hamarabb jut információhoz, mindemellett megkönnyíti az adóellenőrzéseket, javítja a gazdaságpolitikai előrejelzéseket, modellezést, a tisztességes adózók pedig profitálhatnak a gazdaság fehéredéséből és a feketén működő vállalkozások háttérbe szorulásából (teljesen megszüntetni azonban nyilván nem tudja ezt a feketéző szektort).

(Fontos megjegyezni, hogy az áfabevételeket érinti, hogy a megbízható adózók az általánosnál korábban kapják meg a kiutalást, 2017 januárjától a 75 napos határidő 45 napra csökkent, tavaly pedig 30 napra. Ez a pénzforgalmi bevételekre csökkentőleg hat.)Azt is érdemes kiemelni, hogy, ezt megelőzően csak 2005-ben láthattunk ennél nagyobb növekedési ütemet a július-szeptemberi időszakban. Nem mellékes az sem, hogy már a második negyedévben szintet lépett az áfabevételek növekedési üteme: 15,9%-os volt az év/év alapú bővülés. Ennél magasabb második negyedéves növekedésre csak 2000-ben volt példa., és azt is bemutatjuk lentebbi számításunkban, hogy nem is az.Az áfabevételek idén látott erőteljes növekedésével kapcsolatban megkerestük akifejtette: "az áfa bevételek 2018 évi dinamikus növekedéséhez a gazdaság 2018. évi gyors bővülése is nagy mértékben hozzájárult. A pénzforgalmi bevételeket még számos hatás torzíthatja, azonban 2018. második és harmadik negyedévében a torzító hatásoktól kevésbé befolyásolt, eredményszemléletű bevételek is rendre 16, illetve 16,6 százalékos bővülést mutattak 2017-hez képest.""A be nem szedett áfa nagyságát számszerűsítő ún. áfa rés mutató, mely a makrogazdasági mutatók alapján számolt elméleti, illetve a tényleges áfa bevétel különbségéből határozható meg, 2012 és 2016 közt jelentősen, 22-ről 13 százalékra csökkent. A fenti adatok alapján megalapozottan számíthatunk arra, hogy a mutató értékében 2018-ban további jelentős csökkenés következett be, az erre vonatkozó hivatalos becslést azonban a Bizottság csak 2020-ban publikálja" - magyarázta az államtitkár. "Az elmúlt évek tapasztalatai visszaigazolták, hogy a közel valós idejű adatszolgáltatások körének bővítése és együttes alkalmazása jelentős fehérítő erővel bír. Általuk ugyanis jelentősen javul a NAV képessége az adóelkerülők kiszűrésére. Az online számla bevezetésével a számlázási láncolatok átláthatóvá válnak és a kockázatos gazdasági események korai szakban felderíthetők.A jogszabályi környezet igazításával pedig a legnagyobb terhet jelentő bevallások adattartalmának felülvizsgálata,A hatékony felderítés, a széleskörű hatósági szolgáltatások és az egyszerűsített jogszabályi környezet hármasára építve reméljük, hogy a jövőben is sikerül a gazdaság további fehéredését, bővülését ösztönözni" - vetíti előre Izer Norbert.Az áfabevételek látványos növekedésére a jegybank munkatársai is rámutattak a legutóbbi Inflációs jelentésükben , amikor azt írták, hogy az áfabevételek növekedéséhez hozzájárulhatott az online számlázási rendszer júliusi elindítása is. Emellett pedig az OTP Bank közgazdászai is hasonló következtetésre jutottak legutóbbi anyagukban : szerintük a NAV-nak átadott valós idejű áfajelentések is segítették a növekedést.Két számítást végeztünk arra vonatkozóan (a legfrissebb, 2018 harmadik negyedéves adatok alapján), hogy az áfabevételek látványos megugrásában mekkora szerepet játszhatott a fehéredés, ami a július elsejétől életbe lépett online számla rendszerrel függhet össze.Ehhez rendelkezésünkre áll a 2017 első három negyedéves áfabevételi adat, valamint a 2018-ban látott első háromnegyedéves infláció, valamint fogyasztásbővülési ütem. Emellett figyelembe vesszük a 2018-tól érvényes célzott áfacsökkentések hatását (internet, vendéglátás, hal, sertésbelsőségek).A részletes számításaink azt is megmutatják, hogy már a második negyedévben volt egy látványos (100 milliárd forintos) túlfutás az áfabevételekben a hipotetikus bevételi összeghez képest, vagyisA vállalkozások ugyanis a büntetés kockázatát mérlegelve a határidő előtt állnak át és tisztítják meg gazdálkodási folyamataikat.Ebből adódik egyés ennek mértékét össze tudjuk vetni a 2017 első három negyedévében látott effektív áfakulcs szintjével. Számításaink (mely kapcsán hangsúlyozzuk, hogy ez megközelítő becslés) szerint az idei harmadik negyedév végére 20,6%-ra javult ez a mutató az egy évvel korábbi 19,4% után. Ez az 1,2 százalékpontos javulás pedig a fehéredéssel van összefüggésben. Ha elvégezzük ugyanezeket a számításokat az első féléves kumulált adatokra, akkor már ezekből is kiolvasható a korábban vázolt folyamat, miszerint már a második negyedévben beindult egy látványos javulás.