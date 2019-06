Változik az élet jövőre: így adózunk 2020-ban!

A lista

A javaslat új adóalap-kedvezményt iktat be a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvénybe, amelynek szabályrendszere élethosszig tartó személyi jövedelemadó mentességet biztosít a legalább négy gyermeket szült vagy örökbefogadott, és azokat saját háztartásában nevelő vagy felnevelt édesanyák számra a munkával szerzett jövedelmeik tekintetében.

Olcsóbb lehet a csekkbefizetés is. A csekkes átutalások ugyanis 20 ezer forintig illetékmentesek lesznek, továbbá itt is érvényes lesz a 6.000 forintos illetékmaximum.

A csoportos társasági adóalanyisággal kapcsolatos adózói visszajelzések alapján pontosításra kerülnek a csoportos társasági adóalanyságra vonatkozó szabályok.

Új társasági adóalanyként jelenik meg a szabályozásban a vagyonkezelő alapítvány.

A KKV-szektor beruházási tevékenységének ösztönzése érdekében a javaslat szerint a fejlesztési adókedvezmény kis- és középvállalkozásokra vonatkozó jogcímének értékhatára 3 év alatt kedvezőbbé válik.

A fejlesztési adókedvezmény illetően továbbá a 2020. január 1-jétől kezdődően bejelentett beruházások vonatkozásában megszűnnek a létszám- és bérköltség feltételek.

Megszűnik az adófeltöltés társasági adóban, innovációs járulékban és energiaellátók jövedelemadójában.

A mezőgazdasági őstermelők többsége mentesül a szociális hozzájárulási adó negyedévenkénti bevallási és adóelőleg-fizetési kötelezettsége alól.

Január elsejétől megszűnik az egyszerűsített vállalkozó adó.

A Kisvállalati adó mértéke 13 százalékról 12 százalékra csökken január elsejétől. Mivel a kisvállalati adó kiváltja a szociális hozzájárulási adót, így a szociális hozzájárulási adó kulcsának csökkentésével összhangban indokolt a kisvállalati adókulcs csökkentése.

A nemzetközi sportszervezetek munkavállalóinak is lehetővé válik az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás. A kormány célja ezzel, hogy több nemzetközi sportszövetség számára is vonzó legyen Magyarország letelepedési céllal.

A kormány célja ezzel, hogy több nemzetközi sportszövetség számára is vonzó legyen Magyarország letelepedési céllal. Emellett a javaslat a sportdiplomácia keretében adott juttatások adómentességét is biztosítja.

18%-ról 5%-ra csökken a szálláshelyadás áfa kulcsa, de közben érvényes lesz erre a szolgáltatási körre is a turisztikai fejlesztési hozzájárulás.

A javaslat több ponton, jelentős mértékben csökkenti az adózói adminisztrációs terheket a helyi iparűzési adóban.

A reklámadó mértéke 0%-ra csökken 2019. július 1-jétől kezdődően, ideiglenesen.

Az egészségügyi szolgáltatási járulék összege 2020. január 1-jétől havi 7500 (napi 250) forintról havi 7710 (napi 257) forintra változik.

Kedvező változás az, hogy a behajthatatlan vevőkövetelésekre jutó áfa szigorú keretek között visszaigényelhetővé válik. Vagyis meghatározott feltételek fennállása esetén azt az áfát lehet visszakérni, amelyet a vállalkozó úgy fizetett meg az adóhivatalnak, hogy azt a vevő neki nem fizette meg.

Emelkedik a dohánytermékek jövedéki adótartalma. A Pénzügyminisztérium közlése szerint az utolsó három lépéssel 2021-re elérjük az előírt uniós minimum adó szintjét.

Így drágul a dohány

a 2020. január 1. és 2020. június 30. közötti időszakban 20 500 forint ezer darabonként és a kiskereskedelmi eladási ár 23 százaléka, de legalább 33 500 forint ezer darabonként,

a 2020. július 1. és 2020. december 31. közötti időszakban 21 500 forint ezer darabonként és a kiskereskedelmi eladási ár 22,5 százaléka, de legalább 34 500 forint ezer darabonként,

2021. január 1-jétől 22 800 forint ezer darabonként és a kiskereskedelmi eladási ár 22 százaléka, de legalább 35 800 forint ezer darabonként.

a 2020. január 1. és 2020. június 30. közötti időszakban 20 100 forint kilogrammonként,

a 2020. július 1. és 2020. december 31. közötti időszakban 20 700 forint kilogrammonként,

2021. január 1-jétől 21 480 forint kilogrammonként.

Ez az igazán érdekes

Kedd délután felkerült a parlament honlapjára "Az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények módosításáról" címet viselő, a kormány 2020-as adóterveit tartalmazó törvényjavaslat , valamint az a tervezet is, ami szintén az adótörvényeket módosítaná, de jogharmonizációs okokból kifolyólag. Ez utóbbiban szerepel a dohánytermékek jövedéki adómértékének emelése.Az 58 oldalas adócsomag a következő főbb elemeket tartalmazza:Az adócsomag indoklásából az is kiderül, hogy az európai uniós adóminimum elérése érdekében szükséges a cigaretta jövedéki adómértékének fokozatos, előre rögzített módon történő emelése, egyidejűlegVagyis a kormány szembeszáll a vágott dohány árelőnyével, ami az adóelőnyének köszönhető. Ennek káros következményére Joó Tamás egészségügyi közgazdásszal készített interjúnkban mutattunk rá. A szakember kifejtette akkor, hogy "a finomra vágott fogyasztási dohány 20 szálra vetített átlagára 500 forint, egy doboz cigarettáé 1200 forint. Mindez lecsapódott a vágott dohány fogyasztásában is."A pontos dohánydrágulási menetrend pedig a következő.A jövedéki adó mértéke aA jövedéki adó mértéke a finomraés az egyéb fogyasztási dohányra:Az adócsomag reklámadóra vonatkozó részletes indoklásában érdekes magyarázattal találkozhatunk, ami alapján úgy tűnik, hogy a kormány középtávon nem eltörölni szándékozik ezt az ágazati különadót."A javaslat - határozott időre, 2019. július 1. és 2022. december 31. közötti időszakra - 0 %-ban rögzíti az adó mértékét mind a közzétevő, mind a megrendelő esetén. Ez összefüggésben van azzal, hogy az Európai Unió Törvényszéke - szemben az Európai Bizottság döntésével - a lengyel bolti kiskereskedelmi adóban az állami támogatások uniós jogával összeegyeztethetőnek tartotta az adónem sávosan progresszív mértékrendszerét, azaz azt a mértékrendszert, amely eredetileg a reklámadóban is alkalmazandó volt. Az Európai Unió Törvényszéke előtt e tárgyban a reklámadóban is zajlik eljárás, szintén az Európai Bizottság határozata elleni jogorvoslat okán. Ezért a javaslat, az Európai Unió Bíróságának végleges döntéséig a hatályos, lineáris adómértéket felfüggeszti azáltal, hogy az adó mértékét 0%-ban határozza meg" - olvasható a törvényjavaslatban.