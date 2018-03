Varga belengette a CSOK kiterjesztését

Tervek

most készül az otthonteremtési kedvezmény "kiterjesztése" a kistelepülésekre is. Zajlanak az egyeztetések, hogy milyen módon tudnánk még inkább segíteni a hátrányosabb helyzetben lévőket.

Szó sincs költségvetési túlfűtöttségről

Olyannyira, hogy tavaly a GDP-hez viszonyított 2,4 százalékos hiány kedvezőbben, két százalék alatt alakulhatott, miközben az államadósság aránya is tovább csökkent

Munkaerő

egyfelől 175 ezer az állástalanok száma,

másfelől a közfoglalkoztatottak táborából érkezőkkel is lehet enyhíteni a problémát. Itt megjegyezte, hogy a közfoglalkoztatottak száma csökkenésnek indult, tavaly év végén 40 ezerrel kevesebben dolgoztak már így.

Adócsökkentés

Az interjúban a miniszter emlékeztetett arra, hogy a kormány már 68 ezer családnak adott CSOK-ot és előrevetítette, hogyEzt a tervet már korábban is pedzegették a kormány részéről:A CSOK-könnyítésekre pedig épp tegnap derült fény:Varga Mihály úgy vélekedett, hogy szó sincs költségvetési túlfűtöttségről, pozitív folyamatokról tud ugyanis beszámolni.- hangsúlyozta.A megoldandó ügyek között említette a hatvanezer betöltetlen állást Magyarországon. Léteznek azonban tartalékok a miniszter szerint:"A külföldön dolgozó magyarok hazacsábításának a titka a fizetések folyamatos növelése. Ezt szolgálja többek között a hatéves bérmegállapodás" - mondta a tárcavezető, aki azt is megjegyezte, hogy itt is fordult a trend,Erről itt írtunk bővebben:Varga azt is kiemelte, hogy a járulékcsökkentési programnak köszönhetően pár év múlva a vállalkozók járulékterhe Csehország vagy Szlovákia szintjére zsugorodhat. A kisvállalkozások számára pedig a kata és kiva adónemekben megvalósult könnyítés lehet kedvező.