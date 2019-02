Akkora bérrobbanásról álmodsz, mint a győri Audisok? Rossz hírünk van számodra

Soha nem látott sztrájkkal nézett szembe az Audi győri vezetése, és még a dolgozók is meglepődtek, hogy mekkora egység alakult ki a munkabeszüntetésről. A közel egy hétig tartó sztrájkot végül a munkavállalók nyerték meg, miután az Audi vezetése a legtöbb követelésüket teljesítette, köztük a legfontosabbat, a 18%-os béremelést is . Az Audi vezetése részben azért volt kénytelen engedni a szakszervezet éréseinek, mert a győri sztrájk akadályozta a Volkswagen-csoport többi üzemének termelését is. Hiányoztak a győri alkatrészek, legfőképp a motorok.A rendszerváltás utáni legnagyobb sztrájk győztesei tehát (rövid távon biztosan) a munkavállalók lettek, ami több más szakszervezetet arra ösztökélhet, hogy a munkaerőhiányos helyzetben jelentős béremeléseket harcoljanak ki. És ha ez nem sikerül nekik, akkor napirendre kerülhet a munkabeszüntetés.A recept látszólag nagyon egyszerűnek tűnik, azonban van egy elég objektív akadálya (több más mellett) annak, hogy sikerrel járjanak a bérharcban a munkavállalók. Mégpedig az, hogy Magyarországon a szakszervezeti tagok aránya a foglalkoztatottak közül mindössze 10%-os. Vagyis minden tízedik dolgozó mögött áll szakszervezet, és az is kérdéses, hogy annak mekkora ereje van az adott cégen belül.

Elmondható tehát, hogy az erős érdekérvényesítés fontos eszköze lehet az erős szakszervezet. Ugyanakkor még inkébb elengedhetetlen, hogy a dolgozók higgyenek abban, hogy a szakszervezeti vezetők képesek a megfogalmazott kéréseket keresztülvinni a cégvezetésen. Ebből a szempontból pedig továbbra is a munkaerőhiány lehet a nagy fegyverük a dolgozóknak, és nem a szakszervezetetek.

Makro

Ezekben az országokban a bérhányad mozgása inkább ciklikus tényezőnek tekinthető, míg a világ többi részében a bérhányad csökkenése trendszerű és összefüggésbe hozható a bértárgyalási pozíciók változásával

Az Audi gyár dolgozóinak 70%-a tagja az Audi Hungária Független Szakszervezetnek (AHFSZ), és nagy támogatottsága volt a munkabeszüntetésnek, ami kulcsfontosságú volt abban, hogy képesek voltak véghezvinni a sztrájkot. Az AHFSZ egyébként az elmúlt 3-4 évben erősödött meg ennyire, így tehát néhány évvel ezelőtt még nem biztos, hogy ugyanilyen sikerrel tudták volna érvényesíteni az érdekeiket. A legtöbb szakszervezet pedig Magyarországon gyengébb az AHFSZ-nél.Makroszinten igen kevés esély van arra, hogy a vállalatoknál tömegesen, hosszú ideig tartó sztrájkok alakuljanak ki, éppen azért, mert hazánkban a szakszervezetek gyengék. Elvétve azért képesek lehetnek munkabeszüntetésre a dolgozók, főképp a multinacionális vállalatoknál, ahol valamelyest erősebbek lehetnek a szakszervezetek, de ahhoz, hogy az Audinál látott eredmények tömegessé váljanak, jelentősen erősödni kellene ezeknek a szervezeteknek.Mint a fenti ábrán láthatjuk,A munkaerőhiány kellett ahhoz, hogy a magyar dolgozók újra megerősödjenek a munkaadókkal szemben, és képesek legyenek magasabb béremelést kiharcolni.Az MNB egyik elemzése szerint a 70-es években az OECD-országokban a "korábbi, konszenzusra törekvő bértárgyalások konfliktusossá váltak, megszaporodtak a sztrájkok és válaszul a szakszervezeti jogok korlátozására irányuló kormányzati intézkedések". Egyre kevesebben lettek szakszervezeti tagok a fejlett országokban, a munkaerőpiac liberalizáltabb lett, amely nehezítette a munkavállalók helyzetét, azonban hozzájárult a kifejezetten gyors globális GDP-növekedéshez is.Kivételt az északi, skandináv országok jelentettek, ahol úgy történt meg a liberalizáció, hogy magas maradt a szakszervezeti tagok aránya. Ezek az országok kivételesek: a termelékenység érdemben nem haladta meg a bérek növekedését, ehhez a skandináv államokban az adózási bázis szélesítése mellett az adók magasan tartása vált szükségessé amellett, hogy az állam érdemben fektet be a társadalmi jóléti szolgáltatásokba (oktatás, társadalombiztosítás).- írja az MNB.

Bérek és termelékenység

Ahogy látható,Az elmúlt pár évben viszont újra magasabb szintre kapaszkodott a bérhányad egy hazánkban, mutatva, hogy a szakszervezeti lefedettség mellett más fontos magyarázó tényezők is lehetnek (munkaerőhiány, minimálbér-emelés). (Érdemes megjegyezni azt is, hogy a magyar bérhányaddal kapcsolatban nehéz eligazodnunk jelenleg, hiszen a KSH adatai rendkívül rosszak. Erről itt írtunk bővebben.)Habár a multinacionális vállalatokat sokan szeretik ostorozni, azért nehéz azzal vádolni őket, hogy olyan rosszul fizetnének. Tény, hogy a legtöbb nagyvállalatnál igen komolyan veszik a munkaidőt, figyelik a teljesítményt, miközben a kisebb cégek "lazábbak", de a multik jobban meg is fizetik a dolgozókat a kisebbekhez képest.A Portfolio birtokába került, a Pénzügyminisztérium által készített elemzés szerint a hazai tulajdonú vállalatoknál dolgozók 49%-át érintette 2017-ben a minimálbér vagy a garantált bérminimum emelése, miközben a külföldieknél ez az arány mindössze 27%-os. A különbség tehát hatalmas, és azt jelzi, hogy a nagyvállalatok sokkal jobban fizetnek. (A valóságban azonban valamivel kisebb lehet a különbség, hiszen a kkv-kra sajnos még ma is sokkal jellemzőbb, hogy a fizetés átutalása mellé egy boríték is jár a munkavállalóknak.)A multik azért tudnak többet fizetni, mert egy alkalmazott nagyobb bevételt termel nekik, miután hatékonyabban tud dolgozni a modernebb, fejlettebb technológiával. Az alábbi grafikon azt mutatja be, hogy mekkora szakadék tátong a külföldi és a magyar cégek egy foglalkoztatottra jutó hozzáadott értéke között:

A külföldi vállalatok termelékenysége 2,5‒3 szorosa a hazai tulajdonú vállalatoknál regisztrált szintnek, miközben bérekben 2,1‒2,3 szoros a különbség.

Az MNB azonban azt mondja, hogy a külföldi cégek tudnának még többet fizetni Magyarországon, sőt, kellene is nekik. Nemzetközi összevetésben vizsgálva szerintük

Azonban nem túlságosan meglepő, hogy a feltörekvő európai országokban a nagyvállalatok jobbára nem fizetnek annyi pénzt, mint amennyi a termelékenységi előnyükből adódik. Mint rámutattunk, éppen csak annyival fognak többet fizetni , hogy versenyképesen legyenek a magyar munkaerőpiacon a hazai tulajdonú cégekkel. Ha sokkal magasabb bért kellene fizetniük - összhangban a termelékenységükkel -, akkor az adott ország nem igazán vonzaná a külföldi tőkét.Emiatt azonban nem kell arra törekednünk, hogy leszorítsuk a béremelkedési ütemet. Magyarország a rendszerváltást követően sokat profitált abból, hogy beáramlott az országba az FDI, a fejlettség jelenlegi szintjén azonban arra kell figyelnünk, hogy ne az olcsó munkaerőre, hanem a termelékenység növelésére helyezzük a hangsúlyt. Nem csoda, hogy sokan várják a már kormány által belengetett, de egyre csak csúszó