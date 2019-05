Brutális hír szivárgott ki a német sajtóban: veszélyben a magyar autógyárak?

Változnak az idők

Intenzív tárgyalások folytak a háttérben a debreceni üzem felépítésének jövőjéről - fogalmaz a cikk.

A magyar gazdaság középtávú kilátásait is meghatározó értesülések szivárogtak ki vasárnap a Handelsblatt hasábjain. A cikk konkrétan a német BMW és Daimler autógyártók előtt álló rendkívül nehéz időszakot és annak várható következményeit vázolja fel, ezek pedig érintik a kecskeméti gyáregységet és a Debrecenbe tervezett üzemet is a lap szerint.2018 nyarán Debrecen helyi politikusai alig hitték el, mekkora szerencse érte őket. A BMW ugyanis akkor jelentette be, hogy egymilliárd eurós megaberuházás keretében új üzemet épít a város határában. A kilátások kedvezőek voltak akkor - kezdődik a cikk egy visszaemlékezéssel. Akkoriban a bajor autógyártó a globális kereslet felfutásával indokolta az új gyár felépítését és éves szinten 150 ezer darabos modellszámot említettek.Az alapkő letétele a debreceni gyár kapcsán az idei évre várható, azonban ezen kívül még semmi nem dőlt el. Azóta ugyanis a gyár két profitwarningon van túl, valamint az értékesítések is esnek, és ezek a fejlemények korrekciót jelezhetnek előre a tervekben.Miközben Oliver Zipse termelési igazgató továbbra is reményét fejezte ki a termelés bővítése iránt az alacsony költséggel bíró helyszínen,Ennek oka, hogy 2018 ősze óta a piacok a vártnál rosszabbul teljesítenek.