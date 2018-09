Népességrobbanás várható Debrecenben a BMW-beruházás hátán

Földszerzés, hitelfelvétel, mérföldkő

Azok találgatnak, akik nem követik a város eseményeit, hiszen mi mindig ugyanúgy nyilatkoztunk ebben a kérdésben. Debrecen közgyűlése a nyár folyamán elfogadott egy szabályozásiterv-módosítást, amely a város északnyugati részén jelölt ki egy fejlesztési területet, amely iparterületi besorolást kap. Ez a terület megfelelő távolságra van a lakott területtől, hiszen minden településrésztől legalább 1 kilométerre fekszik, éppen azért, hogy bármilyen zavaró hatás kiküszöbölhető legyen.Amikor kiválasztottuk a helyszínt, felmértük, hogy melyik az a terület, amelyikkel nyerni lehet a beruházásért folyó küzdelemben. A déli iparterülettel nem lehetett nyerni, mert ott a már betelepülő vállalatoknak köszönhetően nincs egységes, összefüggő terület. A város keleti oldala részben természetvédelmi, Natura 2000-es terület, szóba sem jöhet. Logisztikai, közlekedési, a városhoz való viszonyulás szempontjából tehát csak az északnyugati terület volt az, amellyel esélyünk lehetett nyerni és ahogy az eredmény mutatja: jól választottunk, mert ez egy versenyképes terület volt.

A folyamatban lévő dolgok állásáról nem kívánok nyilatkozni, mert tartom ezt az ügyet annyira fontosnak, hogy ne a sajtó útján értekezzek róla. A mi elsődleges feladatunk az, hogy a tulajdonosok és az önkormányzat között hozzuk tető alá a megállapodásokat. Továbbra is a konszenzust keresve szeretnénk megoldani a területszerzés kérdését, ezért vázoltunk fel három lehetőséget.Az egyik: az adásvételi szerződéssel történő tulajdonjogszerzés. Az adásvétel mellett a csereterület biztosítására is gondoltunk, mivel tisztában voltunk azzal, hogy a kiválasztott terület jó mezőgazdasági adottságokkal rendelkezik, és lesz olyan, aki ragaszkodik a gazdálkodás lehetőségéhez. A legutóbbi közgyűlési ülésen 300 hektár csereterület biztosításáról döntött a városi önkormányzat, ebből 150 hektár részben az önkormányzat által tulajdonolt cégben áll rendelkezésre, további 150 hektárt pedig a Nemzeti Földalaptól szeretnénk megvásárolni erre a célra.Ha pedig sem ez, sem az a megoldás nem lehetséges, akkor jön a kisajátítási eljárás, de megítélésem szerint ez egészen kis mértékben lesz jellemző a folyamatban. Legalábbis a gazdákkal folytatott eddigi tárgyalásaink arra utalnak, hogy a legtöbb esetben ők maguk is értik, hogy mekkora jelentősége van egy ilyen járműipari beruházásnak, a város és a régió számára, és a legtöbb esetben ez a gondolkodásmód jellemző a tárgyalásainkon is. Egyébként már megtörténtek az első megállapodások.Amikor lezárjuk ezt a folyamatot, ez transzparens, tiszta kell hogy legyen, hiszen sem a cég nem engedheti meg magának, hogy bármilyen félreérthető ügy kialakuljon a területszerzésekkel kapcsolatban, sem az önkormányzat. Ez az ügy minden tekintetben ki fogja állni a próbát.Így van. Azon a területen nem volt spekulatív jellegű tulajdonosváltozás az elmúlt időszakban.Egyértelműen igen. A beruházáshoz közel eső területeken tudunk cserét felajánlani, ami egyúttal azt is jelenti, hogy minőségben gyakorlatilag megegyezik a két terület.A mérföldkő 2019 ősze, amikor a cég szeretné elkezdeni az előkészített területen a fejlesztést.Igen.A versenyeztetési eljárás lezárult, most folyik az ajánlatok értékelése. Reményeim szerint még ebben a hónapban meg tudjuk kötni a hitelszerződést.Igen. Az állam a hitelkeret 80 százalékára vállal garanciát, a fennmaradó 20 százalékra városnak kell biztosítékot nyújtani, erre a célra ajánljuk fel a Kölcse Központot.

Területszerzésre és terület előkészítésre.Úgy, hogy piaci áron értékesíteni fogjuk a befektetőnek a területet.Elvileg a város saját bevétele - az iparűzési adó - minden további nélkül lehet a visszafizetés forrása, de szándékunk szerint a terület értékesítéséből fizetjük vissza a hitelt.A befektetővel még folynak a tárgyalások, így minden részletről és a konstrukció végső formájáról még nem számolhatok be.