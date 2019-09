Az EU-s gazdaság továbbra is stagnál, Magyarország hasít

A globális gazdasági lassulással is fogunk foglalkozni a Budapest Economic Forum 2019 konferencián. ÁTTEKINTÉS

|

RÉSZLETES PROGRAM

|

ÁRAK

JELENTKEZÉS

A felülvizsgált második negyedéves GDP növekedési adatait adta ki az Eurostat pénteken. Az statisztikai intézmény helyben hagyta, hogy mind a 28 tagállamból álló gazdasági unió, mind a 19 tagból álló monetáris unió 0,2%-kal nőtt az előző negyedévhez képest.

Az előző év hasonló időszakához képest mért negyedéves GDP adatokat az eurózóna tekintetében 1,1%-ról 1,2%-ra változtatta, míg az EU 28 tagállamok tekintetében az előzetes 1,3%-os növekedést 1,4%-ra módosította.

A felülvizsgálat adatokból most se derült ki minden tagállam adata, de így sem kell különösebben aggódnunk. A későbbi frissítések után legfeljebb az ír gazdaság kerülhet elénk, mely az első negyedévben 6,3%-kal nőtt, ha nem húzta be nagyon a féket, akkor jó eséllyel előttünk lesz majd végül. A máltai GDP az év elején 4,8%-os növekedést mutatott, vagyis nekik már gyorsulni kellene ahhoz, hogy az első helyről letaszítsanak. Negyedéves alapon Írország 2,4%-kal nőtt az év elején, ők ebben is elénk kerülhetnek még.