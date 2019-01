Az MNB alelnöke megszólalt, küszöbön a szigorítás!

Amennyiben az adószűrt maginfláció eléri, illetve meghaladja a 3%-ot, az bizonyítékot jelentene az MNB számára, hogy az infláció tartósan elérte a jegybank célját.

Vagyis nagyon közel kerültünk ahhoz, hogy bekövetkezzen az az esemény, amihez Nagy a monetáris szigorítás kezdetét köti.

Nagy Márton a bécsi Euromoney konferencián nagyon erős üzenetet küldött a piaci szereplőknek arról, hogy az MNB közel került a monetáris szigorítás megkezdéséhez.- fogalmazott.Emlékeztetésképp: tegnap tette közzé a tavaly decemberi inflációs adatokat a KSH, amelyből kiderült, hogy az éves maginflációs index értéke 2,6%-ról 2,8%-ra emelkedett. Ezt követően az MNB is nyilvánosságra hozta az általa számított, inflációs alapfolyamatokat nyomon követő mutatóit: ezek alapján az adószűrt maginfláció decemberben 2,7%-ról 2,9%-ra gyorsult.Az alelnök hozzátette, hogy várakozásaik szerint már az idei első negyedévben elérheti a 3%-ot az adószűrt maginfláció, azonban meg akarják várni, amíg ez valóban bekövetkezik.A normalizáció első lépéseként Nagy az FX-swap állomány leépítését, illetve a kamatfolyosóval való "manőverezést" nevezte meg. Ez nem újdonság, hiszen a piaci szereplők közül mindenki arra számít, hogy az irényadónak tekintett (0,9%-os) kamat helyett először a nem konvencionális eszköztárához fog hozzányúlni a jegybank.Végezetül az alelnök azt is leszögezte, hogy az MNB számára az inflációs cél tartós elérésének biztosítása az elsődleges döntési szempont, és úgy gondolja, hogy "ezt a piaci szereplők is megértik". Ez a kijelentés összhangban van azzal a kommunikációs fordulattal, amelyet először a tavaly decemberi kamatdöntés követően kiadott közleményben alkalmazott a jegybank. Akkor ugyanis egyértelműen jelezték a döntéshozók, hogy az EKB első kamatemelésével kapcsolatos piaci várakozások kitolódásánál fontosabb döntési szempont a hazai inflációs folyamatok alakulása. Márpedig ez utóbbi a szigorítás irányába mutat.