Az új kormánytag elárulta, mire készül a negyedik Orbán-kormány

Költségvetési lépések

Ahogyan a múlt héten több cikkünkben is rámutattunk : a kormány a legújabb tervei szerint tartósan 4%-os gazdasági növekedést lát Magyarországon. Már akkor kiemeltük, hogy ez meglehetősen ambiciózus célkitűzés, bár a kormány új - növekedésösztönző - gazdaságpolitikai elképzeléseit nem ismertük és még mindig nem ismerjük.A Miniszterelnökség új vezetője most a nemzetközi hírügynökségnek erősítette meg, hogy konkrét növekedésösztönző lépésekkel készül a kétharmados parlamenti többséggel rendelkező negyedik Orbán-kormány (Orbán Viktor első parlamenti felszólalása az új összetételű parlamentben itt olvasható .)."Annak érdekében, hogy 4% felett legyen a gazdaság növekedése a következő években, pótlólagos intézkedésekre van szükség. Ezekről jelenleg is tárgyal a kormány, azonban döntés még nem született" - részletezte Gulyás.

Forrás: 2018-as konvergenciaprogam.

Konkrétan említette a minimálbér további emelését.

A mezőgazdaságtól az iparon át, a gép- és építőiparon keresztül széleskörű javulást szeretnénk látni - magyarázta a politikus, aki azonban konkrétumot egyelőre nem árult el.

Gulyás Gergely, a Fidesz alelnöke és delegációjának vezetője nyilatkozik a sajtó képviselőinek az Országgyűlés alakuló ülését előkészítő tárgyalás után az Országházban 2018. április 25-én. Címlapkép forrása: MTI Fotó/Szigetváry Zsolt

Magyar euró

Mire készülnek még?

nincs tervben olyan reformintézkedés a tervben, ami aláásná az igazságszolgáltatás függetlenségét.

A béremelkedés és az erős gazdasági növekedés segítségével Magyarország képes lesz a gyorsabb felzárkózásra - vélekedett. Személyes véleményét is megosztotta, miszerint nem valószínű az euró bevezetése a következő négy évben.Konszenzus van a legtöbb közgazdász körében abban, hogy az EU fejlettségi szint 80-90%-ánál lenne érdemes csatlakozni az euróövezethez. Magyarország jelenleg 69%-on áll - mutatott rá. "Akkor kellene csatlakoznunk az eurózónához, ha az a magyar gazdaság és állampolgárok érdekét szolgálja" - mondja.A hírügynökség megjegyzi: a kétharmados parlamenti többség birtokában gyakorlatilag bármilyen törvényt átírhat, akár az alkotmányt is. Ennek kapcsán a politikus hangsúlyozta:Semmilyen esetleges változtatás nem fogja befolyásolni az igazságszolgáltatás alkotmányban rögzített függetlenségét - tette hozzá.