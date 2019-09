Bártfai-Mager Andrea: jól működik a keresletvezérelt gazdaságpolitika

Hogyan lesznek versenyképesek a magyar kkv-k? Október 17-i konferenciánkon kiderül: ÁTTEKINTÉS

A gazdaságpolitika 2010 óta hatékonyan és innovatív módon kezelte a kihívásokat, egy sikeres válságkezelés és növekedési fordulat ment végbe - mondta el Bártfai-Mager Andrea, nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter a Magyar Közgazdasági Társaság (MKT) 57. Közgazdász-vándorgyűlésén, Nyíregyházán.A kiszámítható monetáris politika alacsonyan tartja az inflációt, az EU-pénzeket a viták ellenére hatékonyan használjuk fel, dinamikusan nőnek a reálbérek, miközben rekordalacsony a munkanélküliség, vagyis jól működik a keresletvezérelt gazdaságpolitika - vélekedett Bártfai-Mager.Magyarország egy romló külső növekedési környezetben az EU élére került a GDP-növekedésben az idei év elején - emelte ki a miniszter, azonban a betöltetlen álláshelyek gondot jelentenek és az alacsony termelékenységre is meg kell találnunk a választ. A finanszírozási ismeretek hiánya meglepő módon még ma is problémát jelent a kkv-k számára, habár az ismeretek jobbak, mint a 2008-as válság előtt.A cégek továbbra is szembenéznek forrásbevonási nehézségekkel, de ezekre a problémákra megvannak a hatékony válaszok. Továbbra is hiány van tőkéből, azonban erre a problémára MNB indított programot, de a fejlesztési bankkal és az innovációs minisztériummal mi is egy ilyen programban gondolkodunk - mondta Bártfai-Mager.Mivel piacgazdaságban élünk és piacpártiak vagyunk, így a célunk az, hogy az állami vállalatok léte ne, vagy csak jó irányba befolyásolja a versenyt. Ha tartósan az EU élmezőnyébe szeretnénk tartozni, és megvalósítani azt a 30-50 éve kergetett álmunkat, hogy utolérjük Ausztriát, ahhoz sikeres állami vállalatok is kellenek - vélekedett.A kormány 2010 és 2018 között a stratégiai vállalatokért küzdött, amelyeket sikeresen visszaszerzett, azonban egyes vállalatokat értékesíthet az állam a következő időszakban. Bártfai-Mager hozzátette: az állami szerepvállalás erősítése kiemelt cél a villamosenergia-termelés és -elosztás, valamint a földgázelosztás- és szolgáltatás ágazatokban. Utalt egyes állami vállalatok, pl. az MVM Csoport esetében a régiós terjeszkedés lehetőségére, illetve a részleges tőzsdei bevezetésere.