Bejeleztek a rettegett válságmutatók: készülhetünk az összeomlásra

Inverz hozamgörbe

Az egyik leginkább ismert válságindikátor az inverz hozamgörbe megjelenése a fejlett piaci kötvénypiacokon. Alig pár hete, augusztus 14-én 2007, illetve 2008 óta először fordult elő, hogy a 10 éves amerikai és brit államkötvény hozama a 2 éves hozam alá bukott, azaz inverzzé vált a két hozamgörbe. Augusztus 23-án aztán újra inverz hozamgörbét láthattunk: az amerikai 10 éves hozam újra a 2 éves alá bukott. A megfigyelések alapján az inverz hozamgörbe megjelenése után átlagosan 22 hónappal később jön a gazdasági visszaesés.

Google keresések

A recesszió szóra indított Google keresések száma is egy jó indikátora lehet annak, hogy mennyire félnek a recessziótól a gazdaság szereplői. Ezek szerint pedig egyre több amerikait érdekel, hogy recesszióba süllyedhet-e az ország: nagyon megugrott a recesszió szóra indított keresések száma a Fed júliusi kamatvágása óta. A Fed a pénzügyi válság óta nem vágott kamatot, ezért is került a figyelem középpontjába a gazdasági visszaesés lehetősége.

Vállalati profitok

Drasztikusan csökkent az S&P 500 indexben szereplő vállalatok várható egy részvényre jutó eredménye, tavaly decemberben még 7,6 százalékos emelkedést vártak az elemzők 2019 év végére, mostanra ez a várakozás 2,3 százalékra süllyedt. Elsősorban a lassuló gazdaság, a kereskedelmi háború és potenciális deviza-leértékelések miatt aggódnak az elemzők.

PMI

GDP

Cass Freight Index

Réz

Az amerikai ipari beszerzésimenedzser index 2009 szeptembere óta először a semleges szintet mutató 50 pont alá került augusztusban, 49,9 pontra süllyedt. Az év elején még 60 pont feletti szinteken járt a mutató.source: tradingeconomics.com Az amerikai GDP-növekedési ütem lassul: a második negyedévben már csak 2 százalékkal nőtt az amerikai gazdaság, tavaly a negyedik negyedévben pedig csak 1,1 százalékkal nőtt az USA GDP-je.source: tradingeconomics.com Az úgynevezett Cass Freight Index Észak-Amerika teljes földi, légi és hajózási áruszállítási aktivitását írja le egyetlen indexben, és az index sötét jövőt jósol a szegmensnek: májusban 6, júniusban 5,3, júliusban 5,9 százalékot esett az értéke. A júliusi jelentésben a Cass elemzői azt írták: eddig az indikátor egy potenciális visszaesés lehetőségét mutatta, júliusban azonban már gazdasági visszaesést jelzett előre. A második negyedéves GDP növekedés ellenére egyre nagyobb kockázatát látják annak, hogy a GDP negatív tartományba fordul év végén.source: tradingeconomics.com A réz árfolyamát szokás barométerként is használni a gazdaság állapotára, várható teljesítményére vonatkozóan, ugyanis az ipari termelésben és a lakásépítési termékekben is nagy mértékben használják a nyersanyagot. A réz világpiaci árfolyama most gazdasági vihart jelez előre, ez az utóbbi hat hónapban 13 százalékkal csökkent.

Arany

Az arany hagyományosan menekülőeszköz szerepet tölt be válságok idején, a befektetők aggodalmának jele lehet, hogy május óta 20 százalékkal emelkedett a nemesfém árfolyama.

Politikai kockázatok

A politikai bizonytalanságot mérő "Global Economic Policy Uncertainty Index" mindenkori csúcsra, 342 pontra ugrott júniusban. Az index több komponensből áll, többek között azt méri, az újságok hányszor használnak cikkeikben olyan kifejezéseket, melyek politikai bizonytalanságokra utalnak.

Forrás: https://www.policyuncertainty.com/