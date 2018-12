Blair: újabb népszavazás jöhet a brit EU-tagságról

Blair, aki 1997-től 2007-ig töltötte be a kormányfői tisztséget a jelenleg ellenzékben politizáló Munkáspárt élén, az újabb referendumért kampányoló legnagyobb brit civil szerveződés, a People's Vote pénteki londoni rendezvényén felszólalva kijelentette: még Theresa May konzervatív párti miniszterelnök számára is ésszerű megoldást kínálna a népszavazás kiírása. Blair szerint ugyanis May teljes joggal mondhatná, hogy a maga részéről mindent megtett, ám a brit EU-tagság megszűnésének (Brexit) feltételeiről általa elért egyezményt a parlament nem hajlandó elfogadni, ezért a parlament helyett döntsenek a választók.Theresa May korábbi nyilatkozataiban határozottan elvetette az újabb EU-népszavazás kiírásának lehetőségét, azzal az érvvel, hogy a brit választók a 2016-ban tartott referendumon - amelyen a kilépést pártolók kerültek szűk, 51,89 százalékos többségbe - már kifejezésre juttatták akaratukat.A legutóbbi napokban ugyanakkor többször is kijelentette, hogy a Brexit feltételrendszeréről elért egyezmény parlamenti elfogadásának vagy a megállapodás nélküli kilépés lehet az alternatívája, vagy az, hogy "egyáltalán nem lesz Brexit".A konzervatív párti brit kormány átfogó megállapodást ért el az Európai Unióval a Brexit feltételrendszeréről, ám az egyezmény jóváhagyásához messze nincs meg a többség a londoni alsóházban, elsősorban a tory frakció keményvonalas Brexit-táborának ellenállása miatt. E frakciócsoport azt a tartalékmegoldást ellenzi a leghevesebben, amely az ír-északír határon hosszú évek óta nem létező fizikai ellenőrzés visszaállításának elkerülését szolgálná. E mechanizmus alapján az Egyesült Királyság és az EU vámuniós viszonyrendszerben maradna, ha nem sikerülne időben olyan szabadkereskedelmi megállapodást kidolgozni, amely a határellenőrzés felújítását feleslegessé tenné.A kilépési megállapodásról a londoni alsóháznak kedden kellett volna szavaznia, de Theresa May előző nap - újabb időpont kitűzése nélkül - elhalasztotta a voksolást, éppen azért, mert a határellenőrzés elkerülésére szolgáló megoldás feletti súlyos nézeteltérések miatt reménytelen lett volna a Brexit-egyezmény elfogadtatása.Pénteki beszédében Tony Blair kijelentette: ebben a helyzetben azt tanácsolja Theresa Maynek, hogy "többször már ne rohanjon neki fejjel ennek a téglafalnak", inkább "kezdjen kreatívan gondolkodni".A volt munkáspárti miniszterelnök szerint a brit parlamentben a Brexit semmilyen lehetséges formájának nincs többségi támogatása, így Theresa May akár maga is arra a következtetésre juthat, hogy a választókra kell bízni a döntést.Blair szerint az újabb EU-tagsági népszavazás kiírása alig néhány hónappal ezelőtt is valószínűtlennek tűnt, a jelenlegi helyzetben viszont már 50 százalék feletti a valószínűsége. "Ismét a néphez fogunk fordulni" - jelentette ki tényszerűen az egykori brit kormányfő.Erre más brit közéleti személyiségek is egyre több esélyt látnak. Gordon Brown, Blair egykori pénzügyminisztere és közvetlen hivatali utódja, aki 2010-ig volt miniszterelnök, egy minapi politikai rendezvényen felszólalva kijelentette: meggyőződése, hogy lesz újabb népszavazás a brit EU-tagságról. Brown szerint ezt előbb-utóbb a választók fogják követelni, annak ellenére is, hogy sokan nem kedvelik az újabb, megosztó referendum gondolatát.Sir John Major volt konzervatív párti miniszterelnök - Blair egykori politikai riválisa és közvetlen hivatali elődje - egy minapi interjúban azt mondta: "sziklaszilárd megalapozottsága" lenne az újabb népszavazásnak a brit EU-tagságról, mivel mára egyértelművé vált, hogy a kilépésre voksolók a Brexit-kampánytábor jórészt teljesíthetetlen ígéreteiben bízva szavaztak Nagy-Britannia távozására az EU-ból a 2016-os referendumon.