Brexit: most akkor mi lesz?

Minden irányra nemet mondtak a britek

Ez az EU-s logika

Várható brit reakciók

Az előttünk álló két hét még a mögöttünk hagyott hónapoknál is zavarosabbak lehetnek a Brexit ügyében, hiszen ahogy ma Theresa May rámutatott a harmadik leszavazás utáni felszólalásában: mindenféle forgatókönyvet leszavazatott már az alsóház (megállapodás, megállapodás nélküli kilépés, alternatív forgatókönyvek), így valamit fel kell adni és össze kell hozni a többséget valamilyen forgatókönyv mögött.Az EU-s vezetők rögtön egybehangzóan azt üzenték: a mai szavazás következményeként még, de azért ne feledjük el, hogy egyrészt kétszer is kimondta már a brit alsóház, hogy ezt nem akarják.Másrésztmost már végre tényleg találjátok ki, hogy mit akartok, sorakozzatok fel egy hiteles és végigvihető alternatíva mögé és jelezzétek felénk legkésőbb április 12-ig, mert különben az április 10-re összehívott rendkívüli EU-csúcson (vagy esetleg 12-én egy írásos felhatalmazási rendszeren keresztül) úgy fogunk dönteni, hogy elengedjük a kezeteket és megállapodás nélkül fogtok kiesni az EU-ból. Mi ugyanis tényleg felkészültünk erre a nem kívánt kimenetre és egyébként is nektek fog jobban fájni a Brexit.Ha például a francia elnök nemet mond, akkor no-deal kilépés lenne (de nem valószínű, hogy ennek minden terhét Macron tényleg felvállalná), ha viszont mindenki egyet ért, akkorfogunk felajánlani a briteknek. Erről már csütörtökön egyeztettek nagyköveti szinten az EU-s tagállamok és Martin Selmayr, az Európai Bizottság főtitkára. Ez a hosszú Brexit-halasztás pedig bizony azt is jelenti, hogy a briteknek meg kell rendeznie a május 23-26 között sorra kerülő EP-választásokat. Egy brit törvény szerint egyébként is április 12-ig el kell dönteni és törvényt kell róla hozni, hogy kiírják-e az országban az EP-választásokat, vagy nem. A következő 14 nap tehát tényleg kritikusan fontos lesz a 3 éve zajló Brexit-históriában, mert alapvetően eldőlhet az iránya a folyamatoknak.A következő két hétben az eddig "szemellenzős", illetve mielőbbi totális brit szakítást szorgalmazó brit képviselők is beláthatják majd, hogyAz EU szemszögéből nem feltétlenül elegendő/ésszerű egy előrehozott választás a szigetországban, hiszen a közvélemény-kutatások szerint újra egy megosztott parlament ülhetne össze.A következő hét hétbeli indikatív szavazásokkal pedig teszteljék ki, hogy milyen hosszabb távú együttműködést szeretne kialakítani az Egyesült Királyság az EU-val, ami az északír-ír határ nyitva tartását sem sodorja veszélybe. A permanens vámunió kérdése kézenfekvő lehet (csaknem többséget kapott a szerdai indikatív szavazás során, akárcsak a második népszavazás kiírása).Amennyiben egy szűkített listán valamelyik (vagy több) alternatív javaslat többséget kap, akkor elképzelhető, hogy annak mentén átfogalmazzák az EU és a brit fél által közösen írt politikai deklarációt (a hosszabb távú EU-brit kapcsolatokat) és ezek alapjánHa nem, akkor marad a megállapodás nélküli brit kizuhanás (április 12-höz képest esetleg néhány héttel eltolt határidő mellett, hogy tényleg legyen mindenkinek felkészülnie erre).