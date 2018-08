Budapest köré gyűlnek a magyarok

A Belügyminisztérium minden évben kiadja a január eleji (vagy ha úgy tetszik, az előző év végi) településszintű lakosságszámokat. Összefésültük a 2011 óta rendelkezésre álló adatokat, és ezek alapján mutatunk rá néhány jellemző tendenciára.A települési adatokat megyei szintre összesítve megállapíthatjuk, hogy az általános népességfogyás mellett nagyon eltérően alakul az egyes területeken élők száma. Ahogyan az alábbi ábrán látszik, 2011 eleje és 2017 vége között Pest megye lakossága 54 ezer fővel nőtt, ezzel kimagaslóan a legnagyobb nyertese a belső migrációs folyamatoknak.

Növekedett a lakosság az ország legfejlettebb megyéjében is: Győr-Moson-Sopronban a lakosságszám emelkedéséhez bizonyára a munkaerő iránti kereslet, illetve az országos átlaghoz képest magasabb fizetések is hozzájárultak. Jóval ellentmondásosabb a szabolcs-szatmár-bereg megyei lakosságszám-gyarapodás, erre még visszatérünk. A többi megyében egyértelmű népességfogyást mutatnak a számok.Az abszolút számokkal (főben) kifejezett változáshoz képest kissé más képet mutat a relatív változás. Az alábbi térképen látható, hogy a saját népességükhöz képest öt alföldi megye is 4% feletti népességcsökkenést szenvedett el, különösen Heves és Békés megyében nagy a fogyás. Rajtuk kívül még Baranya megye mutat hasonlóan nagy apadást. Sovány vigasz lehet a borsodiaknak, hogy a népességarányos fogyásuk nem olyan kiugró, mint az abszolút értében kifejezett, három megye is megelőzi.

A BM települési szintű adatai az alapján sorolnak be valakit egy településre, hogy a megfigyelt időpontban lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezett az adott településen. Ez nem feltétlenül jelent életvitelszerű ott tartózkodást. Az emberek egy része elmulasztja az átjelentkezést, de arra is van példa, hogy valaki bejelentkezik egy adott településre, pedig nem is lakik ott. Ez néhány helyen (különösen Budapesten és Kelet-Magyarországon) nehezítheti az adatok helyes értelmezését.

Az agglomeráció virágzása

Bár az ország népessége csökken, ennek ellenére nem csak megyei, hanem természetesen települési szinten is találunk olyan helyeket, ahol a lakosságszám emelkedik. Nem meglepő, hogy a legnagyobb mértékben néhány budapesti kerület mellett a pest megyei agglomerációs települések népessége gyarapodott. Az ezer főnél nagyobb növekedést mutató települések közé csak Gárdony és Vámosszabadi fért be a fővárostól távolabbi települések közül. Vámosszabadi azonban nem feltétlenül kakukktojás, hiszen Győr vonzáskörzetéhez tartozik, ahol szintén növekszik a népesség.

A fentiek alapján nem meglepő, hogy ebben az évtizedben a legnagyobb népességvesztést elsősorban a Budapesttől távolabbi, magasabb lélekszámú városok szenvedték el. Megyeszékhelyek és megyei jogú városok állnak a lista élén, a 20 legnagyobb vesztes összesített fogyása eléri az 55 ezer főt.

Valami bűzlik Szabolcsban

A települési szintű népességváltozást szintén érdemes lehet a település méretéhez viszonyítani, hogy képet kapjunk a változás helyi mértékéről. Természetesen a százalékos változás toplistáján a kisebb települések szerepelnek, ahol néhány száz fős csökkenés vagy növekedés is nagynak mondható. Arra azonban elsőre valószínűleg kevesen gondolnának, hogy a legnagyobb népességgyarapodást felmutató települések toplistáján óriási szabolcsi fölény mutatkozik. A 20 községből 12 az ország északkeleti részén található.

A túlreprezentáltság egy virtuális állapotot mutat. Ezeken a településeken nem lettek többen, csupán a bejelentkezettek száma nőtt meg. A fiktív lakók ukránok vagy ukrajnai magyar nemzetiségűek, akik a nyugdíjszabályokat használják ki, vagy az ukrán besorozás elől próbálnak kitérni, de vannak, akik választási visszaéléseket is sejtenek a motivációk között. (A lista első helyén szereplő Kispalád "túlzsúfolt" családi házaival az utóbbi években több híradás is foglalkozott.) Mindenesetre biztosak lehetünk benne, hogy a fenti lista messze áll a beregi valóságtól.Éppen ezért készítettünk egy másik listát, ami a városok relatív változását mutatja. Ezen a korábban már látott agglomerációs települések mellett az üdülőövezetek előretörése látszik.