Egyre drámaibb a helyzet, még öregebb autókat hajt a magyar

Még több az autó az utakon

A 2017-es 3,47 milliós autóállomány 2018 első félévében 3,58 millió darabra emelkedett. A forgalomba helyezett autók száma már sorozatban a hatodik éve mutat emelkedő tendenciát.

Összejön a 300 ezer idén?

Azt mondhatjuk az időarányos számok alapján, hogy 2018-ban összejöhet a 300 ezer darabos üzembe helyezés, ami új éves rekordot jelentene.

Az autóállomány évről évre látható dinamikus bővülését mutatja, hogy a tavalyi egész éves 272 ezres üzembe helyezés után idén csak az első félévben már 150 ezres első forgalomba helyezést regisztráltak.2017-ben már megközelítette a 2003-as rekordot (274 ezer darab) az újonnan forgalomba helyezett személygépkocsik száma.

A szomorú adat

A magyar autós valósághoz azonban hozzátartozik, hogy az autók átlagéletkora folyamatosan emelkedik, és így volt ez 2018 első félévében. Az idei első félév végén az átlagéletkor 14,2 év volt a tavalyi 14,1 év után. Már sorozatban 11 éve emelkedik a személygépkocsik átlagéletkora az öreg autók tömeges importjának következtében. Ennek fényében a 10 év alatti korhatár csak álom marad a következő években.

Van egy halvány reménysugár

Ugyanakkor az utóbbi években lassan fordult a trend: 2015-ben a forgalomba helyezett autók közel 60%-a használt volt, ez az idén az 21. félévben 50%-ra csökkent

A KSH most közzétett friss adataiból egyértelműen kiolvasható: az állomány azért nem fiatalodik, mert hiába sok az "új" forgalomba helyezett autó, nagy részük használt.

Ha a tendencia folytatódna, lenne esély, hogy megálljon az öregedés. Az idén akár 150 ezerre is nőhet az új autók száma, ez már gyakorlatilag a válság előtt megfigyelt szint lenne. (De akkor nagyon kevés volt a használtautó forgalomba helyezés, ezért nem biztos, hogy az új autók növekedése most is hozzá tud járulni az állomány fiatalodásához.)