Egyre több a gyorshajtó Magyarországon

koncentrált ellenőrzést rendelt el a gyorsforgalmi utakon.

Az ellenőrzés szeptember 30-ig tart, de ha a helyzet nem változik, akkor folytatni fogjuk

Bírságösszegben 8,5 milliárd forintnál járunk már ebben az esztendőben" - mondta Óberling József. Másfélszer több bírságot osztottak ki idén az első félévben, mint egy évvel korábban.

Pénteken hat órától az országos rendőrfőkapitányAz M1-es, M3-as, M5-ös, M7-es autópályán, valamint az M0-s, M35-ös, M85-ös és M86-os autóutakon van a rendőrség szerint a legnagyobb gond, ezért nemcsak az érintett megyei rendőrök, hanem a szomszédos megyék állománya, a készenléti rendőrség és a légrendészet is részt vesz az akcióban - tudta meg az InfoRádió Óberling Józseftől, a ORFK Közlekedésrendészeti Főosztályának vezetőjétől.- mondta a főosztályvezető, aki arról is beszélt, hogy rendszeresen, és nem csak kampányszerűen végeznek sebességmérést, és nemcsak a Véda-rendszerrel, vagy látható módon, hanem civil gépkocsikba szerelt traffipaxokkal is."A számok egyértelműen azt mutatják, hogy nőtt az átlagsebesség, a többség gyorsabban hajt, mint két évvel ezelőtt" - mondta a tapasztalatokról Óberling József, azt viszont cáfolta, hogy a civilnek látszó autókkal végzett ellenőrzéseken belehajszolnák az autósokat a gyorshajtásba."Nem szükséges a mért autó sebességével közlekedni a rendőrautónak ahhoz, hogy a sebességét meg tudja mérni, sőt még az sem szükséges, hogy egy irányba haladjanak. Azt el tudom képzelni, hogy a mérés után a megállított autós érzékelhette úgy, hogy őt üldözik, de valójában megelőzni kívánták, megállítani és felelősségre vonni" - mondta a szakember.Arról is beszámolt, hogy évente 5-600 ezer gyorshajtásos ügyben járnak el, és a megengedett sebességet jelentősen túllépők száma nem csökken, hanem növekszik."Az év első felében már több mint 300 ezer eset történt, ebből arra lehet következtetni, hogy év végéig a 600 ezer gyorshajtó idén is meglesz."A bírságolás nem célja, csupán egyik eszköze annak, hogy a szabályok betartására ösztönözzük a járművezetőket. Minden törekvésünk ellenére azt látjuk, hogy romlik a közúti fegyelem, kevésbé szabálykövetők az autósok" - tette hozzá.A Véda-rendszer működésével, a szupertraffipaxokkal elégedettek, csak kisebb műszaki hibák fordulnak elő vele, és egyelőre nem gondolkodnak azon, hogy bármelyiket is új helyszínre telepítsék.

Rendőrök a Véda automata közlekedés-ellenőrzési rendszer egyik sebességmérőjével a 6-os főúton, Pécs határában 2016. április 21-én. Kép és címlapkép forrása: MTI Fotó/Sóki Tamás