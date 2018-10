Nemcsak a szerializáció okoz fejtörést az európai gyógyszeriparnak

Jön a Portfolio Private Health Forum 2018! Részletek itt: ÁTTEKINTÉS

|

RÉSZLETES PROGRAM

|

ÁRAK

JELENTKEZÉS

A rendszert 2019. február 9-től kell működtetni. Ennek elmulasztása vagy késleltetése az érintett gyártók működésének, illetve az érintett termékek forgalmazásának a felfüggesztéséhez vezethet mind a belföldi, mind az export piacokon.

Az online vásárolt hamis gyógyszerekkel szembeni küzdelemben ezt a rendszert nem lehet használni. Ez igazából a már eleve biztonságos hazai ellátási rendszert egészíti ki.

Legfrissebb felmérésünk szerint az egyedi azonosító rendszer bevezetésének és működtetésének kötelezettsége a tagvállalatainktól kb. 20 milliárd forint ráfordítást igényel, ebből a hazai KKV vállalatokra mintegy 3-3,5 milliárd forint teher hárul.

2011-ben merült fel az Európai Unióban egy olyan rendszer víziója, mely képes megakadályozni a hamis gyógyszerek forgalmát. A Bizottság közel 5 évet dolgozott azon, hogy e vízió alapjait megteremtse, 2016-ban megalkotta, és kihirdette azt a rendeletet, mely a technikai részleteket tartalmazza. Ezzel tehát újabb szabályt alkotott a már amúgy is legszigorúbban szabályozott iparág, a gyógyszeripar számára.Az abszolút nóvum ebben az ún. stakeholder modell, amire épül az egész rendszer. Merthogy a Bizottság úgy rendelkezett, hogy a gyógyszeripari szereplőknek, elsősorban a gyártóknak és a forgalmazóknak kell a rendszert felállítania, működtetnie, és a költségvonzatokat is teljes egészében viselnie. Mindehhez azonban nem kapunk érdemi segítséget: az összes, a megvalósításhoz hiányzó láncszemet nekünk kell megalkotnunk úgy, hogy az egyenrangú érdekelteknek a többiekre nincs ráhatása, kizárólag a kommunikáció. Vagyis azt kell elérni, hogy mindenki a magáénak érezze a feladatot, és tegye meg, amit neki kell megtennie ahhoz, hogy a rendszer időben elindulhasson. Magyarországon 4 gyógyszeripari szövetség - köztük a MAGYOSZ -, a nagykereskedők szövetsége, és a gyógyszerész kamara közösen hozták létre azt a nemzeti szervezetet, a HUMVO Nonprofit Zrt-t, mely a hazai rendszer kiépítésén dolgozik. Az alapítók közel 2 éve dolgoznak a szervezeten, és a szervezetben. Most az a legfőbb feladat és kihívás, hogy az ún. végfelhasználók csatlakozzanak, és a rendelet által előírt feladatot teljesítsék. Rengeteg szereplőt kell tehát mozgósítani. A HUMVO közel 300 forgalombahozatali engedélyessel szerződik, közben elkészült a nagykereskedőknek és a gyógyszertáraknak szóló szerződés.A HUMVO munkatársai hihetetlen tempóban dolgoznak, komoly teher nyugszik a vállukon. Külön köszönettel tartozunk az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézetnek, és kollégáiknak, akik az első perctől viszik a projektet, a sok szereplő összefogásában, a feladatok meghatározásában és megértésében kulcsszerepet játszanak.Ez pedig jelentős károkat, bizonytalanságot okozhat a hazai gyógyszergyártásban, gyógyszerellátásban, illetve jelentős exportkiesést jelenthet. A jelentősége tehát ilyen szempontból óriási.Szövetségünk hiszi, hogy a gyógyszertárakban beszerzett gyógyszerek biztonságosak. A probléma ott kezdődik, ha valaki egy vényköteles gyógyszert online vásárol. Az orvosok, a gyógyszerészek a betegellátás kihagyhatatlan szereplői, nélkülük biztosan sérül az ellátási lánc: a betegek saját érdeke, hogy nélkülük, bizonytalan, ismeretlen forrásból ne szerezzenek be gyógyszert.A hazai gyártókra óriási teher hárul.Ez nem csak egyszerű gépbeszerzést jelent, hiszen azokat meg kell feleltetni a minőségbiztosítási szabályoknak, a már meglévő vállalat-irányítási- és informatikai rendszerekhez kell kapcsolni. A hazai gyártási engedéllyel és magyarországi telephellyel rendelkező gyártók - ha csak a saját forrásaikra támaszkodva kell, hogy finanszírozzák ezeket a plusz terheket -, ezt kizárólag a fejlesztési és beruházási forrásaik átcsoportosításával, megújulási és növekedési potenciáljuk visszafogásával, innovációs-, beruházási- és exportnövelési képességük gyengítésével tudják csak megvalósítani. A gyártók a lánc egyik vége. A többi szereplő is készül, jelenleg az ÁEEK-kel folyik a folyamatos egyeztetés, hogy a kórházak is elkészüljenek a február 9-i határidőre. A feladatot azonban kórházi szinten kell megvalósítani, a MAGYOSZ és a HUMVO valamennyi alapítója ehhez a tájékoztatásban, a kommunikációban, a feladat megértésében tud segíteni az érintetteknek. Bízunk abban, hogy itt sem lesz késedelem, hiszen az az egész hazai gyógyszerellátást veszélyeztetné.

jelenleg is biztonságos ellátási láncnak köszönhetően lényegében ágyúval lövünk verébre, az infrastruktúra kiépítésével járó terhek, és költségek annak eredményével nincsenek összhangban, mégis meg kell csinálni, és ezt minden szereplő felismerte, így teszi, amit tennie kell.

érdemes már most tudatosítanunk: egyes készítmények csomagolása, dobozmérete megváltozhat, ami bizonyos, hosszabb időn keresztül használt készítmények esetén a betegeknek első alkalommal meglepő lehet, így ennek kezelésében is számítunk a patikusok segítségére.

Képeken a Portfolio-MAGYOSZ Gyógyszeripar konferencia:

Portfolio-MAGYOSZ Gyógyszeripar 2018 (galéria, 35 kép)

Ugyanakkor nem minden vállalat képes a termelését áthelyezni, aminek eredménye, hogy sok kis- és középvállalkozás egyszerűen kiszorul a piacról.

A Magyarországi Gyógyszergyártók Országos Szövetsége az európai generikus gyártókat tömörítő Medicines for Europe-pal együtt támogatja azt a régóta várt Európai Bizottsági javaslatot, amely egész Európa, illetve a betegek számára nagy horderejű előnyökkel jár.

Ez az a kérdés, amit a gyártók most próbálnak felmérni. Akik későn kezdtek a felkészülésbe, most szembesülnek az esetleges problémákkal. Az előzetes becsélesek alapján az éves fenntartás költsége is milliárdos összegre rúg, ha a MAGYOSZ gyártói tagvállalatait vizsgáljuk.Erre cégszinten eltérő megoldásokat látunk. Az biztos, hogy a rendszer bevezetése a termelékenységre is negatívan hat, a legmodernebb gépek esetében is kb. 10 %-os hatékonyság-romlással kalkulálnak a gyártók, ha valaki nem a legjobb gépeket szerzi be, ennél jóval nagyobb termelékenység romlásra számíthat.A HUMVO Elnökeként, rálátva a folyamatra bizakodó vagyok. Csupa lelkes, tettrekész szereplőt látok magam körül, akik értik, látják a saját felelősségüket a rendszerben. Azt nem mondom, hogy mindannyian mosollyal az arcunkon végezzük a feladatot, mert látjuk, hogyA gyártóknak fel kell szerelniük a gyártósoraikat a szükséges berendezésekkel. Ezt ők folyamatosan tesztelik. Az európai informatikai központ már kész, azt folyamatosan tesztelik és fejlesztik a visszajelzések alapján. A HUMVO felelős azért, hogy a magyar IT rendszer kiépüljön, csatlakozzon az ún. EU HUB-hoz, és a nagykereskedők, gyógyszerészek, mint végfelhasználók számára biztosítsa az interfészt. Ezeket mind-mind külön tesztelni kell, azokat dokumentálni. Ha ezeket teljesítjük, léphetünk egyet előre. A HUMVO jól halad, már az ún. éles rendszerhez is csatlakozott idén nyáron.A HUMVO pontos menetrendet tart. A munkatársak munkáját segíti a 6 tagú Igazgatóság, melybe az alapító szervezetek delegáltak képviselőket. Ennek a szervnek a munkája is speciális, hiszen az egyébként fontos beosztásban álló IG delegáltak társadalmi munkában dolgoznak a szervezetben, úgy, hogy havi kétszer biztosan összeül a board. Be kell vallanom, hihetetlen munkát végeznek az IG tagok: komoly munkaórákat fektetnek be, melyet leginkább szabadidejükből tudnak kiszakítani.A HUMVO-ban 4 kiváló szakember végzi a feladatokat. Személy szerint én kifejezetten élvezem, hogy ebben a csapatban lehetek, részt vehetek a munkában, mert tényleg nagy az összetartás, és a felelősségtudat.A patikák is haladnak, a következő időszak róluk szól. Minden egyes patikának csatlakoznia, szerződnie kell. De mivel a Kamara is képviselteti magát a HUMVO-ban, látjuk, hogy ők is átérzik a felelősséget. És végezetül, hogy a betegek mit látnak ebből? Remélem, hogy szinte semmit. Egy csippantással több lesz, amikor a patikus kiadja a készítményt, és a beteg egy 2D kóddal többet fog találni a dobozon. Egy dolog van, amit viszontÖsszességében tehát mindez egy újabb garanciális elem arra, hogy a patikában vásárolt gyógyszer biztonságos és eredeti.Egész Európa együtt halad ebben a projektben, persze vannak, akik előrébb tartanak, de mindenki figyel a másikra. Ez egy közös tanulási folyamat, ami szintén az ún. stakeholder modellnek a problémája. Azt nem tudjuk kijelenteni, hogy egy-egy országban lennének mintaprojektek vagy mintakezdeményezések. Sok-sok megbeszélésen egyeztetnek az érdekeltek európai szinten, hogy közösen határozzák meg a lépéseket, és közösen oldják meg a felmerülő problémákat. Adrian Van den Hoven, a Medicines for Europe gyógyszeripari szövetség igazgatójától azt is megtudtuk, hogy vannak olyan országok, amelyek derogációt kaptak az új rendszer alól. Mivel indokolt ez a lépés?A jogszabály alapján Olaszország, Belgium, és Görögország kapott derogációt, azért, mert ők igazolták, hogy náluk már működik valamilyen hasonló rendszer. Ugyanakkor azt is látjuk, hogy Belgium mégis csatlakozni fog időre. A nagyobb kérdés, hogy mi lesz Angliával és Svájccal. Ha egy ország is kiesik, az hatással lehet a költségvetésre, vagyis a költségek elosztására, hiszen az európai fejlesztéseket is az érdekeltek fizetik, országra lebontott, előre meghatározott összegben.A kiegészítő oltalmi tanúsítvány (SPC) gyártási mentesség bevezetése a magas minőségű gyógyszerekhez való hozzáférés javítása, a generikus és biohasonló gyártók, valamint a KKV-k versenyképességének növelése, a munkahelyek, a beruházások és a K + F tevékenység ösztönzése érdekében kulcsfontosságú. A kiegészítő oltalmi tanúsítvány legfeljebb 5 évvel meghosszabbítja a molekulák 20 éves szabadalmi védelmét, az eredeti elképzelés szerint a szabadalmaztatott termék fejlesztéssel és a hatósági jóváhagyással összefüggő késedelmes piacra lépés miatti kompenzáció érdekében. Az így kiterjesztett SPC védelem időszaka alatt generikus és bioszimiláris gyógyszerek ugyan fejleszthetők, de nem gyárthatók kereskedelmi céllal még a védetlen piacokra sem, valamint a szabadalommal védett piacokra történő belépés sem lehetséges az oltalom lejártát követő pillanatban. Ez azt jelenti, hogy a generikus cégeknek meg kell várniuk az originális készítmény gyártójának szabadalmi jogának lejártát annak érdekében, hogy megkezdhessék gyógyszerük előállítását, ami azzal jár, hogy késve tudnak piacra lépni.Az SPC védelem elfogadásakor azonban nem számoltak azzal a nem kívánt hatással, mely végső soron ahhoz vezetett, hogy a generikus ipar kénytelen volt befektetni a generikus és bioszimiláris gyógyszerek Európán kívüli gyártásába annak érdekében, hogy versenyképes maradjon a nem EU-s vállalatokkal szemben.Az SPC gyártási mentesség intézménye ezen nem kívánt hatást kívánja orvosolni, miután lehetővé teszi a generikus és biohasonló gyógyszerek gyártói számára, hogy Európában gyárthassanak szabadalommal nem védett export piacokra, a szabadalommal védett piacok esetében pedig képesek legyenek az SPC-k lejártát követő pillanatban piacra lépni. 2018. május 28-án az Európai Bizottság szűkkörű és célzott jogalkotási javaslatot terjesztett elő az SPC-gyártási mentességre vonatkozóan. A javaslat célja az SPC-szabályozás nem kívánt következményeinek kiküszöbölése.Ezek közül ki lehet emelni, hogy 3 év alatt 1,6 milliárd euróról 3,1 milliárd euróra lehetne növelni a vizsgált molekulák körében a generikus belépésből fakadó megtakarítást, 25.000, közvetlenül a gyártással kapcsolatos munkahelyet teremt, és ezzel párhuzamosan a kis-és középvállalkozások fellendítését szolgálja Európában.