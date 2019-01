Donald Trump rendkívüli állapot kihirdetésével fenyegetőzik

Három hétre újraindul a munka

A kormányzati munka újraindulását az elnök nem kötötte a falépítés azonnali finanszírozásához.

tényleg nincs más lehetőségünk, mint megépíteni egy hatékony falat, vagy acélkerítést. Ha nem sikerül erről korrekt megállapodásra jutni a kongresszussal, akkor február 15-én vagy ismét részlegesen leáll a kormányzati munka, vagy élni fogok a törvények és az Egyesült Államok alkotmánya biztosította hatalmammal és rendkívüli állapotot hirdetek ki.

Az amerikai történelem leghosszabb kormányzati leállása

Sokba fájhat ez Amerikának

Az aláírással a részleges kormányzati leállás megszűnik, a kormányzati munka három hétre újraindulhat. A kormányzati alkalmazottak visszamenőlegesen megkapják elmaradt fizetésüket.Ez alatt a kongresszusi vezetők folytathatják a tárgyalásokat az amerikai-mexikói határon építendő falról.Az elnök bejelentésére azt követően került sor, hogy a szenátus republikánus és demokrata párti vezetői egyezségre jutottak a törvénytervezet tartalmában. Trump azt kérte Mitch McConnelltől, a szenátus republikánus frakciójának vezetőjétől, hogy a törvényjavaslatot azonnal terjesszék elő a kongresszus egészének, azaz a képviselőháznak is.Az amerikai szenátusban csütörtökön elbukott az a két javaslat, amely a részleges kormányzati leállás megszüntetését célozta. Az egyik javaslatot a republikánus szenátorok terjesztették elő, a másikat a demokrata párti politikusok. A demokraták javaslata február 8-ig biztosította volna a kormányzat működésének finanszírozását, és azt irányozta elő, hogy eközben a törvényhozók megkezdik a tárgyalásokat a falépítés költségeiről. Ezt a javaslatot a szenátus ugyan leszavazta, de a képviselőházban elfogadták. Ezt fogadta el pénteken Donald Trump is, bejelentve, hogy a teljes kormányzati munka nem február 8-ig, hanem február 15-ig folyik majd.A Rózsakertben Mike Pence alelnök és kormánytagok jelenlétében tartott beszédében Donald Trump azt is bejelentette, hogy egy kétpárti bizottság megkezdi a tanácskozást a határbiztonság erősítéséről. Leszögezte, hogy nem tágít a határfal megépítésétől.Hangsúlyozta, hogy:2018. december 21-e éjféltől leállt az amerikai kormányhivatalok egy részének működése, a kongresszusnak ugyanis nem sikerült megállapodnia a kormányzat működését biztosító költségvetésről.A megállapodás meghiúsulását az okozta, hogy Trump 5 milliárd dollárt kért a kongresszustól a mexikói határra tervezett fal megépítésére, a demokrata képviselők viszont nem voltak hajlandók erre pénzt megszavazni, ugyanis pénzkidobásnak tartják. Az álláspontok azóta sem igazán közeledtek egymáshoz, ezzel pedig immár 34. napja tart a leállás, ami a történelem messze leghosszabb ilyen eseménye.A történelem leghosszabb kormányzati leállásának káros hatásai már most elkezdtek látszódni. A Michigani Egyetem fogyasztói bizalmi indexét hozzák fel példaként: a széleskörben figyelt fogyasztói bizalmi indikátor értéke januári zuhanásával több mint kétéves mélypontra esett, közben a repülőtereken is fennakadásokra figyelmeztetnek a legnagyobb amerikai légitársaságok a légiirányítók hiánya miatt.A Commerzbank becslése szerint a leállás már így is 0,5-1%pont közötti lassulást idézhet elő az idei első negyedévben az évesített negyedéves GDP-bővülési ütemben, amelynek egy része, még ha időközben rendeződik is a konfliktus, nem fog utólag megjelenni pozitív hatásként a második negyedéves számban.