300 ezer magyarnak van már egészségbiztosítása

Az egészségbiztosítás, finanszírozás kérdései fontos témái lesznek a Portfolio november 6-i egészségügyi konferenciájának. Részletek itt: ÁTTEKINTÉS

|

RÉSZLETES PROGRAM

|

ÁRAK

JELENTKEZÉS

az ügyfelek száma a teljes piacot tekintve az Union Biztosító becslése alapján mára meghaladja a 300 ezer főt.

Az egészségbiztosítás, finanszírozás kérdései fontos témái lesznek a Portfolio november 6-i egészségügyi konferenciájának. Részletek itt: ÁTTEKINTÉS

|

RÉSZLETES PROGRAM

|

ÁRAK

JELENTKEZÉS

A biztosító közleménye idézi a TÁRKI - Társadalmi tükör 2018 című tanulmányát, miszerint aránytalanul sok pénz megy el saját forrásból egészségügyi kiadásokra:Ehhez képest a személyenként havi 5-8 ezer forintért elérhető egészségbiztosítások fedezik többek között a magán járóbeteg-ellátás, a diagnosztikai és laborvizsgálatok, illetve az egynapos műtéti beavatkozások díjait is. A biztosítás terhére az ügyfelek leggyakrabban a nőgyógyászati, bőrgyógyászati, gasztroenterológiai, mozgásszervi és belgyógyászati vizsgálatokat, illetve a labor- és ultrahangvizsgálatokat veszik igénybe.Ennek köszönhetően a csoportos vállalati, illetve az egyéni egészségbiztosítások piaca folyamatosan 20-30 százalékos növekedést produkált az elmúlt években, ígyA biztosító arra is emlékeztet, hogy az idei évtől azonban teljesen átalakultak a cafeteria adózási szabályai, így a jövőben a legtöbb népszerű, eddig kedvezményesen - vagy adómentesen - adott juttatás jövedelemként adózik majd (az adó mértéke több mint 80 százalékos).Ez is központi témája volt a Portfolio Private Health Forum 2018 című rendezvényünknek:Az egészségbiztosítások azonban a béren kívüli juttatások többségéhez képest továbbra is kisebb teherrel adhatók ezután. Például akkor, ha a munkáltató az egészségbiztosítást egy egészségpénztáron keresztül, úgynevezett célzott támogatással nyújtja a dolgozóinak.Almássy Gabriella, az Union Biztosító igazgatósági tagja kifejtette: a cafeteria idei átalakítása ellenére is az egészségbiztosítási piac további növekedését várják, kétszámjegyű bővülést prognosztizált. Azt is elárulta, hogy 2019 áprilisában megkezdte működését az Union saját ellátásszervező cége, amely jelenleg több nagyvállalat munkavállalóinak ellátása mellett a Prémium Egészségpénztár tagjainak ellátását is irányítja.