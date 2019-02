A káros szenvedély, amibe már majdnem egymillió ember halt bele Magyarországon

a káros szenvedély miatt egy kisvárosnyi embert veszítünk el évről-évre.

A földön az egyik legelterjedtebb egészségkárosító tevékenységről beszélünk. Nagyjából 1,1 milliárd ember él ezzel a káros szenvedéllyel, amely rendkívül súlyos társadalmi, gazdasági és egészségügyi következményekkel jár. Tudományosan bizonyított, hogy kardiovaszkuláris, légzőszervi, daganatos megbetegedésekkel is szoros kapcsolatban van a dohányzás. Kimutathatóan 4000 vegyi anyag van a dohányfüstben, ebből 250 káros, és 50 direkt kapcsolatban van a daganatos megbetegedések kialakulásával. Ha közgazdasági szempontból közelítjük meg, ez egy olyan speciális jószág, amely nemcsak a fogyasztójára van negatív hatással, hanem a környezetére is. A WHO becslései szerint a dohányzás évi 1000 milliárd dollár kárt okoz a világ országainak az egészségügyi többletköltségek és a kieső munka miatt, ezzel szemben a dohányáruk adóztatásából származó bevételek mindössze 269 milliárd dollárt tettek ki.A dohányzással kapcsolatos megbetegedési és halálozási statisztikák azt mutatják, hogy a dohányzás az egyik legjelentősebb egészségügyi kockázat Magyarországon is. Hazánkban is készültek elemzések, éves szinten 441 milliárd forint direkt és indirekt költsége van a dohányzásnak, de ami még ennél is nagyobb probléma, hogyVagyis ez egy jelentős demográfiai probléma is egyben Magyarországon, mivel egy olyan országban történik mindez, ahol a 80-es évek elejétől természetes fogyásról beszélhetünk, tehát többen halnak meg, mint ahányan születnek.

A módszertan alapján elvégzett számítások szerint, 1990 és 2017 között 882 ezer ember halt meg Magyarországon a dohányzás következtében.

Az egyik leghatékonyabb dohányzás visszaszorítását célzó intézkedés az adóemelés. A fejlett országokban a dohánytermékek adójának 10 százalékos emelése 3-5 százalékos fogyasztáscsökkenéssel jár együtt.

Dohánytermékek kiskereskedelmi rendszerének átalakítása;

Képekkel kombinált egészségvédő figyelmeztetések bevezetése;

Aktív médiakampány folytatása;

Dohányzásról való leszokást támogató intézményrendszer megerősítése;

Többszöri jövedéki adóemelés.

A WHO becslése szerint évente 890 ezer haláleset történik globális szinten a passzív dohányzás miatt. El kell fogadni: nincs biztonságos szintje a dohányzásnak.

A washingtoni Institute for Health Metrics and Evaluation nevű intézet "The Lancet" folyóiratban publikált kutatási módszertan szerint méri globálisan 195 országra vonatkozóan a legfontosabb megbetegedéseket és kockázati tényezőket, 1990-től kezdődően.A 28 év összesítése számomra is sokkoló eredményt mutatott, mindez azt jelenti, hogy 1990 és 2017 között a teljes halálozás közel negyede a dohányzáshoz volt köthető. Fontos tudni, hogy a káros tevékenység és a megbetegedés, halálozás kialakulása között van egy időbeli eltolódás, ez a tüdőrák esetében 25-35 év is lehet. Az hogy ma ennyien betegszenek, illetve halnak meg a dohányzás következtében azért van, mert 2-3 évtizeddel ezelőtt nemzetközi összehasonlításban is kimagasló volt a dohányfogyasztás Magyarországon az évi kb. 30 milliárd szálas mennyiséggel. Ezért is volt fontos, hogy a 2011 és 2013 között meghozott intézkedésekkel az évtizedes adósságunkat elkezdtük törleszteni a dohányzás visszaszorításának területén.A dohányzás elleni küzdelem világszerte több évtizede zajló folyamat, számtalan lehetőség áll a kormányok rendelkezésére. A dohányzás visszaszorításának eredményei számos országban példaértékűek. Az élenjáró országok közül Ausztrália mellett az Egyesült Államokat érdemes kiemelni, ahol már az 50-es, 60-as években elindították ezt a folyamatot. Ezeknek köszönhető, hogy az USA-ban 1965-ben látott 42,4 százalékos dohányzás gyakoriságot sikerült mára 15,5%-ra csökkenteni.Ez egy nagyon jól kutatott terület és az nem igaz, hogy az adóemelés egyenes arányban van a feketekereskedelem növekedésével.A dohányzás visszaszorítását célzó 2011-2013 közötti intézkedéseket az elmúlt évtizedek legjelentősebb népegészségügyi intézkedései között tarthatjuk számon. Az egészségügyi kormányzatnak a dohányzás visszaszorítását célzó határozott szándékát jelezte elsők között a nemdohányzók védelméről szóló jogszabály módosítása, vagyis a dohányzás zárt légtérben való teljes tiltása volt a dohányzás elleni küzdelem legfontosabb alapköve, amelyet számos további jelentős intézkedés követett:A legfontosabb eredmény, hogy az intézkedéseket megelőző 20 milliárd szálról lecsökkentettük az éves fogyasztást 15 milliárd szál alá (0,8gr=1 szál konverzióval számolva - a szerk.).Egyedülálló, hogy ennyire rövid idő alatt ilyen sok intézkedést tudjon bevezetni egy adott ország. Ezért 2013-ban a magyar miniszterelnök át is vehette a WHO főigazgatójától a “World No Tobacco Day" díjat. A dohányzás zárt légtérben való teljes tiltását 76 nap alatt sikerült végigvinni itthon. Ez korántsem egyszerű feladat, gondoljunk csak Ausztria esetére, ahol a tiltás bevezetését követően, óriási közfelháborodás ellenére, a kormánykoalíció egyik résztvevőjének nyomására tavaly májusi hatállyal eltörölték a tilalmat. De említheném Szerbiát is, ahol szintén próbálják elérni a zárt légtérben való tiltás bevezetését. Ehhez az Egészségügyi Világszervezet is minden támogatást megad.Az Egészségügyi Menedzserképző Központban folyamatosan kutatjuk a területet. A téma hazai és nemzetközi szakértőivel szoros kapcsolatban állunk. Nagy nemzetközi figyelem kísérte a magyar intézkedéscsomagot, melynek legfontosabb eredményeit a dohányzás elleni küzdelem 17. Világkongresszusán be is mutattuk A kiskereskedelem átalakításával a korábbi, országosan több mint 40 000 árusító hellyel (hipermarket, benzinkút, stb.) szemben csak 6 046 ellenőrzött helyen vált legális úton hozzáférhetővé a dohánytermék 2013. július 1-jével. A kereskedelmi rendszer mögött álló készletnyilvántartó- és adattovábbító rendszer segítségével a kereskedelmi adatokat országos szinten lehet monitorozni.Az éves dohányfogyasztás pontos becslése érdekében tisztában kell lenni az itthoni piac sajátosságaival, gondoljunk csak a fogyasztási dohány (kézzel sodort cigaretta) sajátos hazai helyzetére. A kereskedelmi adatok mellett figyelembe kell venni, a legálisan behozott mennyiséget, a feketekereskedelemet, valamint az országból legálisan kivitt mennyiséget is. Példaként had említsem, amit két évvel ezelőtt az Osztrák Tudományos Akadémián megtartott konferencián hallottam. Az osztrák állam több tízmillió euróban mérhető adóbevételtől esik el éves szinten azáltal, hogy rengetegen járnak át hozzánk cigarettát vásárolni, mivel nálunk 30-40%-kal olcsóbban férnek hozzá a dohánytermékhez.Igen, mindennek az alapja tehát a nemdohányzók védelméről szóló törvény módosítása volt, vagyis a dohányzás teljes tiltása közforgalmú zárt terekben. Ezt a passzív dohányzás miatt alkalmazta az akkori kormányzat. Megmérték a beltéri levegő minőségét a bevezetés előtt és után, a szórakozóhelyeken például 924 mikrogramm/köbméterről lecsökkent 35-re a szállópor koncentrációja. Ez rendkívül pozitív hatással van a vendégek mellett az ott dolgozók egészségére is.Az Európai Rákligák Szövetsége háromévente méri és publikálja, hogy egy adott tagország hol áll a dohányzás visszaszorítását célzó intézkedések meghozatalában. 2010-ben 27. helyen állt Magyarország, 2013-ban a 11. helyre jöttünk előre, 2016-ra pedig már a 9. helyen voltunk. Kiemelendő hogy 2010-2013 között a legnagyobbat Magyarország lépett előre ebben a rangsorban.

2017-ben mindössze a dohányosok 40 százaléka mondta azt, hogy már megpróbált leszokni. Ez a mutató 15%-kal csökkent 2014-hez képest, vagyis jelentősen visszaesett a leszokási hajlandóság és egyre kevesebben mondják azt az aktív dohányosok közül, hogy már megpróbáltak valaha leszokni. A csökkenés mértéke Románia és Olaszország után nálunk volt a legnagyobb.

A következő időszakban kiemelt figyelmet kell szentelni a rászokás megelőzését szolgáló, valamint a dohányzás egészségkárosító hatásáról, a leszokás előnyeiről szóló népegészségügyi programoknak. Minél szélesebb körben kell terjeszteni a leszokást segítő módszereket.

Ennek az intézkedésnek az idei bevezetését valóban elhalasztották, ami azért is sajnálatos, mert a dohányfogyasztás csökkenése 2014 után megállt,

Egy olyan korosztály van, mégpedig a fiatalok, ahol elindult a csökkenés, azonban 2014 után ez a kedvező trend megfordult és azóta emelkedik a dohányzás gyakorisága.

Egyértelműen a dohányipar legfájóbb pontjáról beszélhetünk, gyakorlatilag a termék a teljes identitását elveszíti. Ausztrália példáján keresztül pedig láthatjuk, hogy egy nagyon fontos és hatékony mérföldkő a dohányzás elleni küzdelemben.ráadásul a fiatalok körében egy rendkívül negatív tendencia figyelhető meg a drasztikus prevalencia emelkedés miatt.Ez figyelmeztető jel lehet valóban a döntéshozók számára. De hogyan változott idehaza a dohányzás gyakorisága az elmúlt években?1966-ban a férfiak 57 százaléka, a nők 18 százaléka dohányzott. 2009-ben ez a szám 46, illetve 32 százalékra változott. 2017-ben a férfiaknál 35, illetve 23 százalék volt. Korcsoportonként vizsgálva megállapítható, hogy 2009 után minden korosztálynál folyamatos csökkenés figyelhető meg.

A helyzet súlyosságát csak fokozza a vágott dohány elmúlt évtizedben megfigyelhető óriási térnyerése. Használata a fiatalok körében terjed leginkább: 2009-ben mindössze 1 százalék, 2017-ben már 44 százalék volt a napi rendszerességgel kézzel sodort cigarettát fogyasztók aránya a 15-24 éves korosztályban.

Az adóemelés mellett egyéb intézkedések bevezetését is meg lehet fontolni. Ilyen lenne a 18 éves korhatár megemelése 21 évre, hasonlóan például az USA néhány államához.

Ennek több lehetséges magyarázata van. Egyrészt az ipar elsődleges célpontjai a fiatalok, hogy minél korábban magukhoz láncolják őket a gyártók. A mai közel 2,5 millió dohányos hazánkban átlagosan 17,4 éves korában gyújtott rá először.A legfőbb ok valóban az, hogy 50% feletti adóelőnye van a vágott dohánynak a cigarettához képest. Az adóelőny természetesen megjelenik árelőny formájában is.2006-ban a forgalom 10 százaléka volt a vágott dohány, 2017-ben pedig közel 50 százalék, ami uniós összehasonlításban is egy sajátos piaci helyzetet teremtett. Ez drasztikus átalakulás és fontos látni, hogy ez mindenfajta adóemelés közgazdasági hatását gyengíti. Az adóemelés miatti cigaretta-áremelés következtében mindig lesznek olyanok, akik az olcsóbb utat választják és áttérnek a vágott dohányra. Ez a tendencia pedig épp a hátrányos helyzetű régiókban koncentrálódik, ahol a légzőszervi és daganatos megbetegedések előfordulása is magasabb. Sokan gondolják azt, hogy a fogyasztási dohány kevésbé káros, de ez nem igaz, ráadásul füstszűrő nélkül még károsabb. Ráadásul ez nem jó "üzlet" az államnak sem, hiszen emiatt több tízmilliárd forintnyi jövedéki adótól esik el.2017-ben a teljes cigarettafogyasztás kb. 9 százaléka volt a csempészett és hamisított cigarettához köthető az EU-ban. Magyarország jellemzően tranzitországnak tekinthető, ugyanis a Balkánról vagy Ukrajnából induló termékek végcélja leginkább Nyugat-Európa. Valamennyi dohányzásellenes intézkedés bevezetése előtt hangos a sajtó az ipar érvelésével, miszerint ezek hatására növekedni fog a feketepiac mérete, elbocsátások várhatók az ágazatban és az állam súlyos adóbevételektől fog elesni. Ez az érvelés figyelhető meg hazánk mellett a világ legtöbb országában. Amit kiemelnék, hogy ezeket az érveket erős fenntartásokkal kell kezelni. A hazai feketekereskedelem becslését is számtalan bizonytalanság övezi. Két dolgot had említsek meg ezzel kapcsolatban. Egyrészt a sajtóban előkerülő számok csak a cigarettához köthető feketekereskedelem mértékét mutatják, a cigaretta pedig az itthoni dohánypiac körülbelül 50%-át teszi ki, másrészt a százalékok tartalmazzák a külföldi zárjeggyel ellátott cigarettákat is, amelyek akár legális úton is az országba kerülhettek. Érdemes lenne egy olyan új módszertant kidolgozni, amely figyelembe veszi a hazai piac sajátosságait.Ahogy említettem az adóemelés az egyik leghatékonyabb eszköz a dohányzás elleni küzdelemben, ezért az emeléseknek folyamatosnak kell lenniük. Pozitív előrelépést jelentene, ha az emelésből származó többlet egy részét célzottan az egészségügy kapná meg, hasonlóan a 2013-as évhez 1-1 városi vagy intézményi kezdeményezéssel is komoly eredményeket lehet elérni hosszabb távon. Nálunk az egyetemen a Budapesti Orvostanhallgatók Egyesületének közreműködésével elindult a “Füstmentes EOK" kezdeményezés

Az állam több tízmilliárdos jövedéki adóbevételtől esik el éves szinten a fogyasztási dohány közel 50%-os piaci részesedése miatt.

Jelentős adóelőnye és ezen keresztül árelőnye miatt menekülési utat jelent a cigarettázók számára, emiatt 2014-2017 között a dohányfogyasztás szinte változatlan maradt.

Fogyasztása jellemzően a hátrányos helyzetű régiókba koncentrálódik, ahol a légzőszervi daganatos megbetegedések előfordulása is magasabb.

Fogyasztása legalább olyan káros, mint a cigarettáé, azonban füstszűrő nélküli fogyasztása sokkal károsabb.

A 15-24 éves korosztályban egyre népszerűbb terméknek számít a fogyasztási dohány. 2009-ben a korosztály mindössze 1%-a fogyasztott kézzel sodort cigarettát, ezzel szemben 2017-ben már a 15-24 éves korosztály 44%-a.

Már 2012-ben azt mondtuk a gazdasági tárcával folytatott tárgyalásaink során, hogy az alkohol- és dohánytermékeket a népegészségügyi termékadó hatálya alá kellene helyezni. Azóta az alkoholtermékek esetében ez megvalósult, a dohánytermékeknél ez még várat magára. Összefoglalva a korábbiakat, a fogyasztási dohány térnyerése több szempontból kedvezőtlen a társadalomra nézve:Javaslatunk, hogy az alkoholtermékekhez hasonlóan a dohánytermékek közül a fogyasztási dohány is kerüljön a népegészségügyi termékadó hatálya alá. Ennek elsődleges indoka a fiatalok védelme lenne, mivel ők a dohányipar elsődleges "célpontjai".Uniós szinten nagyon alacsony az aktív használók aránya, Magyarországon pedig jelenleg csak 1 százalék, de láthatóan növekszik a népszerűsége és ezáltal a piaci részesedése is. Érdemes megemlíteni, hogy ezeknek a termékeknek a 80-90%-a a klasszikus dohányipari cégekhez kötődik. A dohányzásról való leszokás támogatásáról szóló egészségügyi szakmai irányelv szerint az e-cigaretta szerepe és eredményessége a leszokás támogatásában egyelőre nem bizonyított. Figyelemre méltó azonban, hogy az e-cigaretta használata nem csökkenti, hanem fenntartja a nikotinfüggőséget