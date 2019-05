Az állami egészségügy megroppanására figyelmeztetnek

Jön a Portfolio egészségügyi konferenciája. Extra early bird jegyek még kaphatók: ÁTTEKINTÉS

Ahogyan arról a Portfolio is beszámolt , éles hangú határozatot tett közzé a Magyar Orvosi Kamara Területi Szervezetének Tanácsa hétvégi ülésének befejeztével. A MOK többek között kimondta: a kormányzat halogatása csalódást okozott az egészségügyben, ahol a kiszámíthatóság hiánycikk, a biztonságos betegellátás pedig már nem biztosítható.A napilap megkeresésére a szervezet elnöke kifejtette:, főleg annak fényében, hogy hiába egyeztettek egy éven át a szükséges béremelésekről, és zárult kölcsönös elégedettséggel a tárgyalássorozat, semmi nem változott.Bármelyik pillanatban szakadhat a rendszer, most a traumatológusok, máskor meg más szakmák jelzik, hogy annyiért, amennyiért most kell, nem hajlandók dolgozni. Vagy felébred a döntéshozó a figyelmeztetésekre, vagy valahol egyszer csak megroppan a rendszer - fejtette ki Éger István, aki szerint érthetetlen, hogy miért vár még mindig 1200 orvos és mintegy 3500 szakdolgozó fél éve a nyugdíjkorhatár utáni munkavállalás engedélyének elbírálására.Míg a Munka Törvénykönyve alá tartozók, ha nyugdíj mellett dolgoznak januártól csak a 15 százalékos személyi jövedelem adóra kötelezettek, a közalkalmazotti státuszú egészségügyieknek viszont az összes közterhet fizetniük kell.