Az államtitkár bemutatta, miért fontos a hatékony egészségügy egész Magyarország számára

Mi kell a versenyképes gazdasághoz?

Már most is probléma a munkaerő rendelkezésre állása és Európa magországaihoz a felzárkózás sem sikerülhet képzett munkaerő nélkül

A konferencián korábban elhangzott előadások főbb üzenetei:A versenyképesség és egészségügy kapcsolatáról tartott szakmai előadást a Portfolio-MAGYOSZ Gyógyszeripar 2018 konferencián Banai Péter Benő, a Pénzügyminisztérium államháztartásért felelős államtitkára . Úgy vélekedett, hogy a versenyképesség mindig viszonyítás valamihez. A magyar gazdaság bővülését is versenyképességi szempontból úgy lehet megítélni, ha valakihez képest viszonyítjuk és a 4%-os gazdasági növekedés az elmúlt években meghaladta az uniós gazdaságok növekedési ütemét - mutatott rá.Abban bízunk, hogy ez a 4%-os gazdasági növekedési ütem hosszabb távon is fennmarad úgy, hogy közben az egyensúlyi mutatók nem romlanak - vetítette előre. Szerinte a hosszabb távú növekedés alapvetően a termelékenység javításától függ (például, hogy tudjuk-e azokat az ágazatokat felerősíteni, ahol magasabb a hozzáadott érték aránya), valamintA munkaerőhiány kapcsán kiemelte: nem távoli problémáról beszélünk és itt példaként hozta azt az uniós adatot, ami azt mutatja, hogy a feldolgozóipari vállalatok Magyarországon jelezték a legtöbben, hogy a képzett munkaerő hiánya akadályozza a működésüket, bővülésüket.- hangsúlyozta.

Fotó: Stiller Ákos

Humán. Erő. Forrás.

Amikor arról beszélünk, hogy a versenyképességünket milyen mértékben befolyásolja az emberek egészsége, akkor azt mondhatjuk, hogy ez kulcstényezőnek számít hosszabb távon - mondta.

Ha betegek vagyunk, akkor a munkaerőpiaci igényeket nem tudjuk kielégíteni, vagyis a versenyképesség nem javítható hosszú távon, ezért a következő időszakban ezzel foglalkoznunk kell, ez kulcsfontosságú

Ellátórendszer - Hatékonyság

Egészségügyi kiadások: sok vagy kevés?

2009 és 2016 között Magyarországon bővült a második legnagyobb mértékben az OECD országok között az egy főre jutó egészségügyi kiadások reálértéke.

Összefoglalásképp

a gazdaság versenyképessége és a munkaerő egészségi állapota között hosszabb távon nem lehet lényeges színvonalbeli különbség.

Abban is előre kell lépni, hogy ha valaki megbetegszik, akkor minél hatékonyabb ellátásban részesüljön. Az ellátórendszert is át kell vizsgálni, az ellátórendszeren belül is meg lehet vizsgálni az egyes intézmények hatékonyságát, teljesítményét, másik intézményekhez képest. Ezeket a teljesítményeket célszerű mérni, összehasonlítani és adott esetben eredményesség elvű finanszírozás irányába elmozdulni

Az államtitkár előadásában arra is rámutatott, hogy a munkaerő hiánya népegészségügyi okokkal is összefügg. Magyarországon uniós összevetésben is alacsony a születéskor várható élettartam, és nagyon alacsony a 65 éves korban várható egészséges élettartam mértéke.A várható élettartam mellett az államtitkár 1-2 sokkoló ábrát is kivetített előadásában a magyarok népegészségügyi helyzetéről. Magyarország több vezető halálozási ok (elégtelen vérellátásból fakadó szívbetegség mortalitása, agyi érkatasztrák mortalitása, daganatos megbetegedések) tekintetében is az utolsó helyen van az uniós tagállamok között. Volt ugyan pozitív elmozdulás az elmúlt 25 évben (1990-es adatokat viszonyított 2015-ös adatokhoz) a magyar mutatókban, azonban más országok ennél nagyobb eredményeket tudtak felmutatni - mutatta be. Emellett továbbra is a másodikak vagyunk Görögország mögött a naponta dohányzók arányának tekintetében - tette hozzá.- nyomatékosította.Feltette azt a kérdést is, hogy mi történik akkor, ha mégis megbetegszünk, vagyis mennyire működik hatékonyan a magyarországi egészségügyi ellátórendszer. Erre a kórházakra vonatkozóan hozott a nemzetközi szakirodalomban jól bevált összehasonlítható adatokat.Kiemelte: viszonylag magas az átlagos kórházi tartózkodási idő, vagyis ha valaki megbetegszik, akkor nem feltétlenül kapja a leghatékonyabb ellátást. Azt elismerte, hogy - vannak olyan szabályok jelenleg a finanszírozási rendszerben, ami abba az irányba hatnak, hogy hosszabb legyen a bent tartózkodás.A következő ilyen hatékonysági mutató lehet az egy főre jutó orvos-beteg találkozások száma. Ez megint felveti a hatékonyság kérdését - fűzte hozzá.Mindemellett az ellátórendszer működését lényegesen meghatározza a humánerőforrás helyzete, itt pedig egyértelműen idősödő orvostársadalmat látunk. Ez rövid távú probléma, amit kezelni kell - fogalmazott. Ennek kapcsán felidézte az eddig végrehajtott béremeléseket a közszférában és ezek közül is kiemelkedik az egészségügyi bérfejlesztés.Sokszor hangzik el az, hogy nem képzelhető el versenyképes gazdaság anélkül, hogy az egészségügyi kiadásokat és azon belül is a közkiadásokat nem növeljük - vezette fel a következő fontos témakört Banai Péter, aki itt a GDP-arányos kiadási számokat hozta fel.Ha a V4-es országokhoz viszonyítjuk a magyar GDP-arányos közkiadásokat, akkor nem mondhatjuk, hogy kirívóan alacsony lenne a magyar összeg - derült ki szavaiból. Önmagában pedig a GDP-arányos közkiadások szintje nem mondja meg, hogy mennyire hatékony a rendszer - húzta alá. Az elmúlt évek trendjével kapcsolatban pedig kiemelte:A tételmondat mindezek alapján a következő az államháztartásért felelős államtitkár szerint:A bemutatott ábrák azt támasztják alá, hogy jelenleg érdemi különbség van a két tényező között. Emiatt hosszabb távon biztosan nem tudjuk fenntartani a magas növekedési ütemet az egészségi állapot javítása nélkül. Az lenne a legjobb állapot, ha nem betegednénk meg, és ebben nyilvánvaló az egyén felelőssége - mondta.A lehetséges előrelépések között említette az egészséges életmód erősítését, a prevenciót és a szűrések fontosságát. Az átfogó szűrővizsgálatoknál pozitív és negatív ösztönzőket is lehet használni, elérni azt, hogy ne lehetőség, hanem kötelezettség legyen bizonyos kockázatos területeken a szűrés - magyarázta.- fogalmazott az államtitkár, akinek ez irányú szavai összecsengenek a kormány más szereplőinek korábbi kijelentéseivel:

Banai Péter a Portfolio-MAGYOSZ Gyógyszeripar 2018 konferencián szeptember 25-én. Fotó: Stiller Ákos.

Izzik a szektor

Az elmúlt hónapokban a figyelem középpontjába került a magyarországi egészségügyi ellátórendszer működése, gazdálkodása és hatékonysága. Domokos László, az Állami Számvevőszék elnöke ugyanis egy interjúban egyenesen úgy fogalmazott , hogy anarchia, botrány, elképzelhetetlen pénzügyi viszonyok, pazarlás, lopás és korrupció figyelhető meg az ellátórendszerben. Közben úgy tűnik , hogy szigorúbb pénzügyi felügyeletet kapnak az állami fenntartású kórházak és elindult egyfajta ellenőrzése az intézményeknek.Még tovább fokozta a szektor iránti figyelmet, amikor kiszivárgott, hogy Orbán Viktor a kötcsei pikniken tartott beszédében megemlítette az egészségügy helyzetét is. A hírek szerint itt azt mondta a miniszterelnök, hogy a kórházak állapota rendben van, de az egészségügyben változtatni kell, az első lépés az állami és magántulajdon szétválasztása lesz. Később az is kiszivárgott, hogy a kormányfő új korszakot ígért az egészségügyben. Értesülések szerint kijelentette : nem az baj, hogy a magánegészségügy fejlődik, hanem az, hogy a magánegészségügy benn van az intézetekben, és nincs leválasztva a közfinanszírozott ellátásokról.Közben a magánegészségügyi szolgáltatók piacán is látványos mozgolódások vannak. Ezt leginkább a Portfolio-n elindított egészségügyi interjúsorozatunkkal tudjuk szemléltetni.