Csonton belüli beavatkozás, először volt ilyen Magyarországon

Ezzel a technikával naponta 1 milliméternyit hosszabbítható a végtag, miközben a lágyrészek, izmok sértetlenek maradnak.

Az új eljárás lényege, hogy a csont fokozatos hosszabbítása külső mágneses vezérléssel történik: a csont belsejébe beültetett speciális velőűrszeget egy mágneses teret létrehozó eszközzel lehet irányítani, amit mindössze naponta háromszor két percre kell a betegnek a bőr fölé helyeznie.A folyamat a beteg mindennapi életét kevésbé befolyásolja, és lényegesen kisebb megterhelést jelent, mint a hagyományosan alkalmazott külső hosszabbító készülék, amely az egyes részeket összekötő rudak manuális állításával fejti ki hatását. Utóbbi esetben a készüléket - két vagy három darab nagy fémgyűrűt - a bőrön és a lágyrészeken áthatoló csavarok és drótok rögzítik a csonthoz. Ezt a készüléket a páciensnek az állapotától, életkorától függően akár két éven át is viselnie kell. Ezzel szemben az új, csonton belüli eszköz alkalmazásakor kívülről nem látszik semmi a betegen, nincs semmilyen külső eszköz, ami kényelmetlenséget okozna.Az első beavatkozást, egyben az első hazai bemutató műtétet februárban az angliai stanmore-i Royal National Orthopaedic Hospital sebésze, Dr. Peter Calder végezte a Semmelweis Egyetem Ortopédiai Klinikáján. A 17 éves betegnek a veleszületett combcsont-rövidülése és térdkalács ficama miatt az egyik lába négy centiméterrel rövidebb volt, mint a másik.A bemutatót követően Dr. Domos Gyula, az Ortopédiai Klinika egyetemi tanársegédje végezte el a második ilyen műtétet. Ebben az esetben 4,5 centiméteres differencia volt a páciens két alsó végtagja között, szintén egy veleszületett fejlődési eltérés következtében. A 40 éves budapesti férfi esetében a bal combcsont és lábszár volt rövidebb.Mindkét páciens esetében sikeres volt a beavatkozás. "Az általam műtött második beteg esetében elértük a bal láb kívánt hosszát, a fiatalember már mankó nélkül közlekedik, gyógytornára jár, és a kontrollvizsgálatok mindent rendben találtak. A csontosodás ütemétől függően legkésőbb 2-3 hónap múlva valószínűleg elkezdheti a terhelő edzéseket, a hosszabbító eszközt pedig a teljes csontos átépülést követően, a műtét után 1-2 évvel kell majd eltávolítani. Az első beteg gyógyulása is jól halad, már ő is teljes testsúllyal terhelheti az alsó végtagjait" - mondta az egyetemi tanársegéd.A Magyarországon egyedül a Semmelweis Egyetem klinikáján elérhető csonton belüli végtaghosszabbítás olyanokon segít, akiknek valamilyen fejlődési rendellenesség, baleset, tumor vagy csontgyulladás következtében több centiméteres hosszkülönbség alakul ki a két alsó végtagja között.A beavatkozást azoknak a pácienseknek javasolják, akik esetében legalább 3,5-4 centiméteres különbségről van szó. Dr. Domos Gyula szerintA végtaghosszabbító készülék alkalmazására a klinikán néhány éve elindult végtagrekonstrukciós program keretében került sor. A program célja a komplex, súlyos végtagdeformitások kezelésében a legmodernebb eszközök és műtéti technikák bevezetése Magyarországra. A program során eddig számos eszközt és műtéti típust alkalmaztak elsőként az országban a klinika munkatársai, emellett új implantátumok fejlesztését is végzik (tumorprotézis, könyökprotézis, csonthiány pótló, úgynevezett szegmentvándoroltató készülék).