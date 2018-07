Egyetlen ábra arról, mennyire brutális az áremelkedés a magyar egészségügyben

Hamarosan jön a Portfolio egészségügyi konferenciája! Részletek itt: ÁTTEKINTÉS

RÉSZLETES PROGRAM

ÁRAK

JELENTKEZÉS

17 év alatt ebben a szegmensben 156,8%-kal emelkedtek az árak Magyarországon, ami a legmagasabb érték az egész Európai Unióban.

Átfogó, nemzetközileg összehasonlítható és emiatt látványos infografikát tett közzé az Eurostat, amiből mi most az inflációs adatok változását emeljük ki. Ennek keretében böngészhetünk az egyes terméktípusokra és országokra is a 2000 és 2017 között megvalósult áremelkedések között.Összességében ezen idő alatt mérsékelt volt az infláció a teljes EU szintjén, azonban látványos eltérések vannak az egyes országok és terméktípusok között.Magyarország is kiemelkedik egy egészségügyi szolgáltatások, termékek esetében (ebbe beletartozik a kórházi szolgáltatás, a gyógyászati termék és a gyógyszerek is, vagyis a széles értelemben vett egészségügyi spektrum).