Ezekért a cégekért sorban állnak a befektetők egész Európában

Kórházláncok Európában

Előbb-utóbb lesznek olyan piaci szereplők a magyar piacon, akik képesek lesznek kihasználni a méretgazdaságosság előnyeit

A legfontosabb összetevők

Befektetői szempontból egész Európában a legforróbb témává vált az egészségügy, nyilván az évek óta tartó kétszámjegyű növekedésével felhívta magára a figyelmet. A digitalizációs iparág tud még hasonló lendületet felmutatni, ha pedig az egészségügy és a digitalizáció összekapcsolódik, akkor azért sorban állnak a befektetők - fejtette ki előadása elejénVégh Attilával elsőként a Portfolio készített átfogó interjút, ami egy évvel ezelőtt jelent meg, de számtalan üzenete még mindig aktuális:Az európai kórházláncok közül kiemelte a romániai Regina Mariát , ami a szomszéd országban az egyik legnagyobb szereplő és éppen eladás alatt van, de példaként említette a Ramsay kórházláncot. A régióból kiemelte a Penta Csoportot, amit évekig vezetett. A Penta Szlovákiában, Lengyelországban és Csehországban üzemeltet kórházakat. A beteg sokszor nem is tudja, hogy magánintézményben vesz igénybe szolgáltatást, mert az intézményeknek van szerződésük az állami biztosítókkal, így a beteg az ellátásért nem fizet.Hangsúlyozta a szakember, hogy a kórházláncok esetében is komoly jelentősége van a méretnek és méretgazdaságosságnak. Ez érződhet a beszerzési árakon, az IT rendszerek felépítésén, a klinikai protokollok, folyamatok standardizálásán. Az általa vezetett láncoknál törekedtek arra, hogy a nem klinikai folyamatokat egy központból lássák el (például bérszámfejtés, könyvelés, IT support). A magyar magánegészségügyi piacról szólva kiemelte a robosztus növekedést és elkezdődött egyfajta konszolidáció, melynek korai képviselője volt az Affidea és a TritonLife - vetítette előre.Előadásának második részében Végh Attila a minőségi mutatók és transzparencia fontosságát mutatta be. Németországban ebben a Helios lánc volt úttörő: minden jelentését minden intézményre nyilvánosságra hozta. Ezt követően kezdődött el a teljes német egészségügy reformja ebből a szempontból, mert egyre többen kérdezték meg a többi intézményt, hogy miért nem nyilvánosak az ő adataik - magyarázta.Az ellátóknak komoly felelősségük van abban, hogy transzparensek legyenek az adatok - fejtette ki a szakember a magánegészségügyi intézmények képviselői előtt.Ennek a folyamatnak az alapja a standardizált mutatók felállítása és közlése. Példaként említette a Penta Csoportot, ahol volt olyan kórház, ahol a császármetszések aránya 15% volt, de máshol ez az arány sokkal magasabb. Látványos különbségeket tapasztaltak az átlagos bent töltött idő tekintetében is az egyes intézmények között, miközben az esetek különbözősége nem indokolt volna ekkora eltérést.Nemzetközi, de akár nemzeti szinten is nehéz egységes protokollokat bevezetni, mert gyakran úgy érvelnek a szakemberek, hogy a medicina nemcsak egy tudományág, hanem művészet is - hozta fel Végh Attila.

Végh Attila a Morning Health Talks című rendezvényen tart előadást.

Miért vándorolnak el az orvosok?

jelenleg Dél- és Kelet-Európa jelentős mértékben a nyugat orvos képzője.

Az a bizonyos digitalizáció

Nyitás a magánintézmények felé

Az európai egészségügy következő nagy kihívása a képzett munkaerő rendelkezésre állása. A szakember szerint a leegyszerűsített kép így néz ki:Szlovákiában vannak kórházak, ahol egy teljes orvos generáció hiányzott, Romániában 2009-2015 között az orvosok jelentős része kivándorolt, volt olyan időszak, amikor a betegek 10%-ának nem volt ellátó doktora - sorolta a példákat. Emellett az öregedő személyzet is óriási kihívást fog jelenteni - tette hozzá.2013 óta azonban vannak pozitív jelek, ugyanis a régióból az elvándorlás üteme nagy mértékben lassult - nyugtatta meg a közönséget.Többször is hangsúlyozta azt az üzenetet, hogy nem kell minden munkát orvosoknak végezniük, amit jelenleg végeznek. Ezzel pedig komoly terhet lehetne levenni a vállukról.A Penta példáját felhozva kiemelte, hogy a régiós láncnál képzési centrumot hoztak létre, karrier tervezéssel foglalkoztak és arra törekedtek, hogy a fiatal orvosok náluk kezdjék a pályát. Ha ugyanis a magánintézményeknél kezdenek el dolgozni, akkor elmarad az a kulturális sokk, amikor az államiból tér be magánszolgáltatókhoz.A digitalizációnak egyre komolyabb jelentősége van az egészségügyben - fogalmazott. Itt megemlítette az automata riportálási rendszereket, a digitalizált valós idejű leleteket, vizsgálatokat (amit azonnal megjelenítenek a kórteremben vizuálisan). Ebből pedig azonnal le lehet vonni a következtetéseket, hogy az adott betegnek hol kellene lennie és ha nincs ott (a megfelelő vizsgálaton), akkor a rendszer figyelmeztet.A másik nagy hullám az egészségügyben a mesterséges intelligenciára épülő tünetvizsgálók. Ebben az esetben a beteget egy algoritmus vezeti végig a kérdéseivel és a végén kb. 92%-os pontossággal meg tudja állapítani a rendszer, hogy az adott felhasználó milyen betegségben szenved a beteg által szolgáltatott információk alapján. Az orvosok pontossági aránya ennél van, hogy alacsonyabb - ismertette. Ilyen applikáció jelenleg a doctorlink, az ADA vagy a Babylon Health.bevezetőjében azt emelte ki, hogy az EIT Health a legnagyobb játékosokat vonta be az egészségügy területéről, így jelen vannak a legnagyobb piaci szereplők, a legjobb egyetemek. Azon dolgoznak idehaza is, hogy az itthoni szereplőket hogyan lehet bevonni az innovációs hálózatba. Tapasztalataik szerint a kkv-k nem felkészültek, a nagyvállalatoknak sok esetben nincs mandátumuk és a kórházak a mindennapos feladataikkal vannak elfoglalva. A kórházak bekapcsolása nehéz ugyan, de ebben látjuk a legnagyobb potenciált - vetítette előre Fürjes Balázs, aki hangoztatta:

Fürjes Balázs köszönti a legnagyobb magán egészségügyi szolgáltatók képviselőit.

