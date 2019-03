Hatalmas lökést adna a magánegészségügynek néhány újító lépés

Az egészségügy finanszírozás központi téma lesz a Biztosítás 2019 konferencián. Még nem késő jelentkezni: ÁTTEKINTÉS

Hét új pont

Gyermekvállalást gátló betegségek megelőzése, kezelése.

Tájékoztató kampány az inzulinrezisztenciáról és ingyenes inzulinrezisztencia-szűrővizsgálat biztosítása a szülőképes korban lévő nők számára.

Mesterséges megtermékenyítés aktívabb támogatása.

Terhesség alatti államilag támogatott vizsgálatok körének bővítése.

Magzati halálozások csökkentése a terhességgondozás további fejlesztésével.

Védőoltások árának csökkentése.

Rendelési idők munkaidőhöz történő igazítása.

A mesterséges megtermékenyítési eljárásokkal kapcsolatos regiszterek adatai alapján hazánkban a gyermekek 4-5 százaléka születik meddőségi beavatkozás segítségével.

Múlt héten részletesen beszámoltunk arról a 39 jegybanki javaslatról, amellyel a magyarországi egészségügyi rendszert fejlesztenék. Vannak benne átfedések a kormány ide vonatkozó versenyképességi programjával A jegybank programja emellett hét másik javaslatot is megfogalmaz az egészségügyi rendszer családbarát fejlesztése érdekében:A gyermekvállalással kapcsolatos célzott szűrővizsgálatok bevezetése és a gyermekvállaláshoz kapcsolódó egészségügyi ellátásokban való nagyobb állami szerepvállalás hozzájárulhat az első gyermekek megszületéséhez - érvelnek a jegybank szakértői. Idézik Spéder Zsolt és Kapitány Balázs 2018-as kutatásának következtetését, miszerint a tényleges és a tervezett gyermekszámok azt mutatják, hogy a tervektől való növekvő elmaradás következtében, az életpályán előre haladva a tervek csökkentésére kerül sor.Világszervezet becslése szerint a világon 48 millió, köztük Magyarországon mintegy 300 ezer meddő pár van. A helyzet folyamatosan súlyosbodott az elmúlt két évtizedben, és az egyik legnagyobb mértékben a középkelet-európai régiót érinti. A meddőséggel kapcsolatos problémák ugyanakkora mértékben érintik a férfiakat és a nőket: a gyermekvállalás elmaradásáért az esetek 40 százalékában a férfi, 40 százalékában a nő, míg 20 százalékában mind a két szereplő felelős akaratán kívül - olvasható az MNB programjában . Hazánkban jelenleg nem rendelkezünk pontos adatokkal arról, hogy mennyi gyermek születik mesterséges megtermékenyítés segítségével. Ennek egyik oka, hogy az egészségügyi intézmények közötti adatáramlás nem megfelelő (az adatbázisok nem kapcsolhatók össze egymással). Ezen felül a mesterséges megtermékenyítést végző intézmények tevékenységére vonatkozó adatgyűjtés nem teljeskörű - teszik hozzá.Hazánkban különösen magas a 40 éves kor felett végzett lombikciklusok száma, ami azt mutatja, hogy a magyar párok még akkor is szeretnének gyermeket vállalni, amikor az esélyeik már jelentősen alacsonyabbak a sikeres kezelésre.

Nagy hatású javaslatok

Megfontolásra javasoljuk továbbá, hogy a terhesség időszaka alatt a várandós nők magánorvosi költségeihez számla ellenében járuljon hozzá a társadalombiztosítás. A hozzájárulás mértéke lehetőleg 50 és 80 százalék között kerüljön meghatározásra, illetve a támogatásnak legyen egy összesített összegre vonatkozó felső korlátja. Ennek bevezetése ösztönözné a magánorvosi praxisok működésének fehéredését is.

Az állami célzott szűrővizsgálatok, valamint a tájékoztató kampányok várható pozitív hatása egyértelmű, és ennek költségvonzata sem lehet eget rengető. A jegybank szakemberei ezek után azt javasolják, hogy a mesterséges megtermékenyítéssel kapcsolatos eljárások - hasonlóan a szülészeti ellátásokhoz - kerüljenek kivonásra a teljesítményvolumen-korlát alól. Javasolják továbbá, hogy az egy személynek járó államilagfinanszírozott ellátások száma kerüljön kibővítésre (az államilag finanszírozott beavatkozásszám nem változna, de a további beavatkozások után csak önrészt kellene fizetni a teljes térítési díj helyett). Javasolják a szolgáltatók ellenőrzésének javítását, ami hozzájárulhat az eljárások sikerességi arányának javításához, a költségek csökkentéséhez és az ágazat fehéredéséhez is.A következő javaslatcsomag az a terhesség alatti államilag támogatott vizsgálatok körének bővítése. A terhesség alatt felmerülő kiadások csökkentése céljából javasolják az államilag támogatott ellátások körének bővítését a legnépszerűbb vizsgálatokkal (4D ultrahang, Streptococcus-B vizsgálat).Ami pedig várhatóan nagy lökést adna a várandós nőkre specializálódott magánegészségügyi szereplőknek, az a következő javaslat:Egy ilyen lépés feltehetőleg megkönnyítené a gyermeket váró családok anyagi helyzetét, deFőleg annak fényében, hogy a jegybank más olyan lépéseket is javasol, amely a magánegészségügy irányába terelné a betegeket.A jegybank elemzői arra is felhívják a figyelmet, hogy a magzati halálozások száma évente 16-17 ezerre tehető Magyarországon, melyek közül körülbelül 400 a késői szakaszban következik be. Ez a szám csökkenthető lenne a terhesgondozási rendszer javításával és a kockázati tényezők (dohányzás, alkoholfogyasztás) csökkentésével.Újfajta javaslat az MNB részéről, hogy a rendelési idők esetében legalább heti egy napon legyen kötelező az orvosok számára, hogy az általános munkaidőn kívül eső időpontban is rendeljenek. Franciaországban például a rendelési idők kialakításakor ügyelnek arra, hogy a rendelési idők megfeleljenek a kisgyermekes szülők igényeinek is.