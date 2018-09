Kiszivárgott: Orbán Viktor nem elégedett a cigaretta-helyzettel

Jön a Portfolio egészségügyi konferenciája! Részletek itt: ÁTTEKINTÉS

Nem olyan arányban csökkent a dohányzók száma, mint ahogy a miniszterelnök azt elvárná, bár az eddigi eredményeket ő is értékeli

a kormányfőhöz is eljutottak azok az adatok, miszerint a függőség okozta károk még mindig százmilliárdokban mérhetők.

- kezdődik a hetilap cikke, amely a dohányzás magyarországi helyzetét és a kormány lehetséges terveit veszi sorra.Nem véletlen ezért, hogy Lázár Jánost augusztusban a nemdohányzók védelméért felelős miniszterelnöki biztos lett. A lap szerint a megbízatás tisztán szakmai jellegű, de nem mentes a politikai konfliktus lehetőségétől. A dohánypiaci felügyelet létrehozásában együtt kell ugyanis működnie Bártfai-Mager Andrea tárca nélküli miniszterrel.A WHO szerint továbbra is a dohányzás a szívbetegségek és a stroke vezető oka Magyarországon. És bár számos eredményt fel tud mutatni a kormány a dohányzás elleni harcban, a lap szerintA cikk idézi Joó Tamást, a Semmelweis Egyetem közgazdászát, aki egy korábbi konferencián hangsúlyozta, hogy a dohányzás itthon közvetlenül 20,5 ezer, míg a passzív füstölés további 2,5-3 ezer halálesetért felelős évente. Emiatt társadalmi szinten 441 milliárd forint veszteség keletkezik.Utalt arra is a szakértő, hogy 2014-ig kedvező tendencia volt megfigyelhető a dohányzásban, ám azóta ismét egyre többen cigiznek, különösen a fiatalok. Ezért tett javaslatokat további szigorításra:Ha minderről egyelőre nincs is kormányzati döntés, a dohánytermékek további drágulására mindenképp számítani lehet - olvasható a cikkben.

Margaret Chan, az Egészségügyi Világszervezet, a WHO kínai főigazgatója a dohányzás visszaszorítása, a nemdohányzók védelme érdekében végzett munkájáért díjat ad át Orbán Viktor miniszterelnöknek az Országházban 2013. október 8-án. Kép és címlapkép forrása: MTI Fotó/Beliczay László