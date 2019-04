Megdöbbentő, elszomorító - Kiakadtak az érintettek az egészségügyi béremelés mértékén

Elszomorító, megdöbbentő. Hosszú hónapok óta egyeztettünk a tárcával, ezért is érthetetlen, és óriási elkeseredést okoz az, ami történt, illetve nem történt meg

Nem tudjuk értelmezni a bejelentést

Az érdekvédők korábban olyan béremelési javaslatokat adtak át az egészségügyi kormányzatnak, ami mind a szakdolgozók, mind az orvosok mind az egészségügyben a gazdasági, műszaki területen dolgozók ügyét kezelte volna. Ezért csalódottak az érintettek, mert nem tudják, mi történt a bértábla-javaslataikkal a múlt heti tematikus kormányülésen. A kabinet ülését követő tájékoztatón már csak a szakdolgozók négylépcsős béremelése került szóba.- kommentálta a lapnak Éger István, a Magyar Orvosi Kamara elnöke.Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter múlt héten azt jelentette be , hogy az ápolók és a szakdolgozók bére idén júliustól 8 százalékkal, jövőre 14 százalékkal, 2021-ben 20 százalékkal, 2022-ben pedig újabb 30 százalékkal nő. Ismertetése szerint a béremelés idén 35 milliárd, jövőre 146 milliárd, 2021-ben 233 milliárd és 2022-ben 423 milliárd forintot jelent költségvetési kiadásként.- mondta a lapnak. Balogh Zoltán, a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara elnöke. Szerinte az idei évre bejelentett 8 százalékos emelésről már korábban döntött a kormány, abban csak annyi az újdonság, hogy a kifizetését előrehozták novemberről júliusra. Az idei évre szánt 35 milliárd forintos összeg sokkal nagyobb keret, mint amennyi a bejelentett béremeléshez szükség van.Balogh Zoltán arról is beszélt, hogy az ágazati érdekegyeztetésen három bértábla javaslat beterjesztéséről döntöttek. Ha ezek közül bármelyik is megvalósult volna, akkor idén júliustól 25%-os béremelés lett volna, nem 8%, amit a kormány most ismét bejelentett.