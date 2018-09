Orbán Viktor elmondta, mi lesz az első lépés az egészségügyben

A magyar egészségügy jövőjéről is szó lesz a Portfolio konferenciáján. Részletek itt: ÁTTEKINTÉS

RÉSZLETES PROGRAM

ÁRAK

JELENTKEZÉS

Első lépés az állami és magántulajdon szétválasztása lesz.

Az egészségüggyel kapcsolatban azt mondta Orbán Viktor, a kórházak állapota rendben van, de- írja az atv a piknik több résztvevőjének beszámolója alapján.Ez a kijelentés nem újdonság a kormány részéről. Kásler Miklós emberi erőforrás miniszter ugyanis még májusi parlamenti meghallgatásán is azt mondta többek között, hogy napirenden van a magán- és állami egészségügyi ellátás viszony kezelése is. Kérdés, hogy pontosan mit is értenek ez alatt a kormány szereplői.

A miniszterelnök Kötcsén beszél. Kép és címlapkép forrása: Orbán Viktor Facebook oldala

Az állami egészségügyi intézmények gazdálkodása és működése azok után került ismét a figyelem középpontjába, hogy az Állami Számvevőszék elnöke gyakorlatilag nekiment a szektornak egy augusztusi interjúban . Azóta is tart az üzengetés az ÁSZ és a kórházvezetők között, és közben a kormány azon dolgozik, hogy feltérképezze a kórházak pénzügyi működését.A Fidesz legutóbb júliusban szólalt meg az egészségügy kapcsán. A cafeteria átalakítását megvédő közleményükben azt írták, hogy "egyes érdekcsoportok olyan biztosítási és magánegészségügyi szolgáltatásokat próbálnak a cafeteria körében tartani, amiknek nincs ott a helyük, ennek a lobbinak nem engedünk".