Orbán Viktor felmentette Kásler Miklós egyik emberét

Orbán Viktor felmentette Fábián Károlyt, az Emberi Erőforrások Minisztériuma helyettes államtitkárát - olvasható a közlöny legfrissebb számában.A mostani ügy érdekessége, hogy a Népszava már május elején megírta saját értesülései alapján, hogy június elsejével felmentik Fábián Károly helyettes államtitkárt. Akkor a napilap szerint Kásler Miklós emberi erőforrás miniszter addig is kényszer szabadságra küldte a mostanáig bizalmi embereként számon tartott munkatársát. A magánszférában dolgozó urológus-onkológus szakembert tavaly októberben bízta meg a miniszterelnök Kásler Miklós javaslatára az egészségügyi fejlesztésekért felelős helyettes államtitkári feladattal.Az addig javarészt a magánszférában dolgozó orvos, közigazgatási tapasztalatok nélkül, Nagy Anikó egészségügyért felelős államtitkár távozása idején került a tárcához. Fábián Károly a közfeladatai mellett is orvosként maradt a magánszférában is, honlapján továbbra is hirdette a magánrendelését.