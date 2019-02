Terjed a kanyaró egész Európában

A kanyaróvírussal fertőzöttek száma ötszöröse a 2016-ban feljegyzettnek, amikor is az évszázad legalacsonyabb számát jegyezték fel a kanyarós eseteket illetően az európai kontinensen.

E szerint tavaly 82 596 kanyarós esetet jegyeztek fel, amely az elmúlt évtized legnagyobb száma a kanyarós megbetegedéseket illetően, ráadásul a "rekord" már az év első felében megdőlt, miképp arra a WHO figyelmeztetett egy augusztusi jelentésében.Tavaly 72 ember halt bele a betegségbe Európában, az esetek 61 százaléka igényelt kórházi ellátást.Az esetek több mint felét Ukrajnában jegyezték fel, szám szerint 53 218-at. Ezt követte Szerbia 5076 és Izrael 2919 esettel. Utánuk Franciaország, Olaszország, Oroszország, Georgia, Görögország, Albánia és Románia következik csökkenő sorrendben a legfertőzöttebb országok "tízes listáján", amely az esetek 92 százalékát teszi ki.A WHO koppenhágai székhelyű regionális irodája által kidolgozott jelentés hangsúlyozta, hogy soha nem oltottak még be ennyi gyereket a kanyaró ellen, mintegy 90 százalékos lefedettséggel, a betegség elleni védőoltás második dózisából.Az előremenetel azonban egyenlőtlen volt az országok között és azokon belül, védtelenül hagyva a fertőzöttségre fogékony emberek egy növekvő számú csoportját. A WHO ezért sürgeti az európai országokat, hogy hozzanak intézkedéseket azokon a helyeken és a lakosság azon körében, ahol "immunizációs rés tátong"."A 2018-as kép világossá teszi, hogy az immunizációs ráták növelésének jelenlegi üteme elégtelen lesz a kanyaró terjedésének megfékezéséhez. Bár az adatok magas lefedettséget mutatnak regionális szinten, szintén tükrözik a fertőzöttek és halottak rekordszámát" - mondta Jakab Zsuzsanna, a WHO európai regionális irodájának igazgatója.