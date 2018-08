Új vezérigazgató irányítja a Róbert Kórházat

A legnagyobb magánegészségügyi szolgáltatók ott lesznek a Portfolio konferenciáján. Részletek itt: ÁTTEKINTÉS

Döntött a Róbert Magánkórház

Schiszler István a Róbert Magánkórház egyik legnagyobb versenytársától, a kórházát jelenleg is építő Duna Medical Centertől érkezik.

Az új vezérigazgató

"A MedAlliance Holding , mint a Róbert Károly Magánkórház új tulajdonosa átalakította a társaság vezetési szerkezetét, és a korábbi rendszer helyett a gyorsabb döntéshozatalt segítő vezérigazgatói irányítási rendszer mellett döntött" - jelentette be a magánkórház.A közleményből az is kiderült, hogy a"Őszintén bízunk benne, hogy Schiszler doktor vezetése alatt a magyar magánegészségügyi szolgáltatási tér még jelentősebb szereplőjévé válhatunk, miközben tovább javíthatjuk ügyfeleink kiszolgálásának színvonalát." - értékelte a közlemény szerint Fábián Lajos, a MedAllianceHolding elnöke , aki az új vezérigazgató érkezéséig maga látja el a Róbert Kórház vezérigazgatói teendőit is.Schiszler István 1995-ben végzett summa cum laude minősítéssel a Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Karán, majd 2002-2005 időszakban MBA (Master of Business Administration) diplomát szerzett a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen. Dolgozott az állami szektorban az Informatikai Kormánybiztosságon, az OEP-nél több funkcióban, többek között főigazgató-helyettesként, kipróbálta magát a GYEMSZI térségi igazgatójaként, illetve az EMMI Egészségügyi Államtitkárság Informatikai IrodaProgramvezetőjeként. A magánszektorban tevékenykedett mint a Telki Magánkórház igazgató helyettese és a legutóbbi 3 évben, mint a Duna Medical Center ügyvezető igazgatója, illetve az utóbbi hónapokban mint operatív igazgatója.Schiszler Istvánnal nemrégiben interjút is készített a Portfolio az egészségügyi interjúsorozatunk keretében:

Fotó: Portfolio/Stiller Ákos

Változások a magánszolgáltatók élén

Az elmúlt hetekben felpörögtek az események a legnagyobb magánegészségügyi szolgáltatók háza táján. Áprilisban érkezett a hír , hogy Lantos Csaba megvált a Róbert Kórháztól és a Fábián Lajos vezette MedAlliance Holdinghoz került.Fábián Lajossal, a MedAlliance Holding igazgatóságának elnökével nemrégiben interjút készített a Portfolio az egészségügyi interjúsorozat keretében: Júniusban jelentették be , hogy a Duna Medical Centerhez igazolt Bartok János, aki június 1-től a társaság fejlesztéséért, működtetéséért és kórházának létrehozásáért felelős cégcsoport vezérigazgatói feladatait látja el.Múlt héten pedig Lantos Gabriella, a Róbert Kórház operatív igazgatója jelentette be , hogy nyolc év után távozik a kórháztól, július 20-ától már nem vesz részt az irányításban.