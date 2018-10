Újra bevásárolt a Róbert Kórház új tulajdonosa

Jön a Portfolio magánegészségügyi konferenciája! Részletek itt: ÁTTEKINTÉS

Újabb akvizíció a magánegészségügyi piacon

Kérdésünkre, hogy tervez-e a MedAlliance Holding további akvizíciókat, Fábián Lajos kifejtette: terveznek, de nem maradnak a gyermekgyógyászati spektrumban.

Mekkora lett a csoport?

A Genium Egészségügyi, Családtervezési és Diagnosztikai Központ, a Medikids Gyermekgyógyászati Központ, valamint a DoKiD kivonuló gyermekorvosi szolgálat a MedAlliance Holding égisze alatt folytatja tovább működését - jelentette be a vagyonkezelő holding."Aaz egyik első, nagyon magas tudományos és szakmai színvonalon működő családtervezési és magzati orvostudományi központ hazánkban, egy olyan érték, mely nagyon jól illeszkedik a Róbert Magánkórház jelenlegi tevékenységéhez, ahol már évente jelenleg is több, mint ezer gyermek látja meg a napvilágot" - fogalmazott a bejelentés kapcsán Fábián Lajos., mint a főváros első magán gyermekgyógyászati központja, akombinálva hatalmas előnyt biztosít, és biztonságot nyújt a kisgyermekes családok számára a vagyonkezelő értékelése szerint.Fábián Lajos érdeklődésünkre kifejtette, hogy nem csak a gyermekgyógyászat spektrumában gondolkodnak a továbbiakban, de ez logikus első lépés a további terjeszkedésben. "Célunk, hogy kihasználjuk a rendszer horizontális és vertikális előnyeit" - mondta. "A meddőségi központunk, a terhesgondozási, és szülészeti-nőgyógyászati tevékenységünk jelentette erős rendszerünket csúcsszínvonalú magzati diagnosztikával, és gyermekgyógyászati tevékenységgel is erősítjük" - értékelte az akvizíciót a szakember, aki azt is megjegyezte, hogy érzékelhetően erősödik a magánegészségügyi szolgáltatások iránti általános kereslet.A fenti lépésekkel a MedAlliance magánorvosi ellátórendszere további helyszínekkel is bővül, így a Budapest 13. kerületi Lehel úti kórházon túl, már a Budapest 14. kerületi Thököly úton, valamint a budai oldalon a Hegyalja út 100. alatt is elérhetővé válnak szolgáltatásaik. Az első lépés volt az integrált járóbeteg-ellátás felépítése. "Fontos a terjeszkedés, de nem az új intézmények lokációja alapján, hanem tevékenység és ellátás alapján" - nyilatkozta.- tudtuk meg a társaságtól. A Genium Központ a TIM-Medical Kft-hez tartozott, melynek árbevétele és eredménye látványosan növekedett az elmúlt években, 2017-ben már közel 400 millió forintos árbevételt ért el. Összehasonlításképp: a Róbert Károly Magánkórház tavaly 2,03 milliárd forintra növelte árbevételét a 2016-os 1,6 milliárd forintról. Azonban miközben a Róbert Kórház 124 millió forintos üzemi eredményt termelt 2017-ben, addig a TIM-Medical Kft. 140 milliós üzemi eredményt ért el, ahogyan az a lenti adatokból látszódik.

Ki az eladó?

A most megvásárolt orvostudományi központok alapítója és korábbi tulajdonosa"Biztos vagyok benne, hogy a MedAlliance szakmai igényessége és pénzügyi háttere segít abban, hogy az általam felépített központok tovább fejlődjenek" - értékelte az ügyletet az eladó, aki

Fél éven belül a második akvirálás

A MedAlliance Holding áprilisban tűnt fel a színen, amikor bejelentették , hogy megvásárolták a Lantos Csaba érdekeltségébe tartozó Róbert Károly Magánkórházat.Ezt követően készítettünk interjút Fábián Lajossal a cégcsoport terveiről. Már akkor elárulta, hogy bővülést terveznek a magánegészségügyi piacon."Mindenképpen bővülést és növekedést tervezünk és azt az értéket, amit a Róbert csapata teremtett, nem csak megőrizni, hanem tovább építeni is szeretnénk. Az adott működési helyszínen behatároltak a lehetőségeink, keressük a járóbeteg rendeléseink számára a területi bővülés lehetőségét és folytatjuk új szakmák bevonását, ahol ez indokolt" - fogalmazott nekünk akkor az igazgatóság elnöke, aki azt is hozzátette: egy integrált rendszerben gondolkodnak, horizontálisan és vertikálisan egyaránt, de van egy harmadik dimenzió is, ami a legfontosabb és amit talán a legnehezebb létrehozni. További részletek itt