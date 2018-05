Egy ország, ahol brutális lépésekkel kell elkerülni az összeomlást

Argentína.

Melyik az az ország, amelyik a globális pénznyomtatás csúcsán, a fejlett világ 0% közeli kamatszintje mellett világrekordot jelentő 40%-os kamattal harcol az árfolyamválság ellen?Részben az amerikai monetáris politika szigorodása (és az ezzel kapcsolatos tőkekivonás), részben pedig az ország gazdasági problémái miatt az elmúlt napokban durva nyomás alá került az argentin peso árfolyama.

A jegybank múlt héten rekord összegű devizatartaléktól (4,3 milliárd dollártól) szabadult meg annak érdekében, hogy megakadályozza a peso drámai leértékelődését, végül azonban az alapkamat 300 bázispontos emelésére kényszerült az árfolyam védelme érdekében: ennek eredményeként múlt hét pénteken 30,25% lett az argentin irányadó ráta, ami a világon a legmagasabb. Ezzel viszont még mindig nem volt vége: a peso ezen a héten zuhanni kezdett, két nap alatt mintegy 10%-ot veszítve értékéből, ami arra kényszerítette a jegybankot, hogy újabb 300 bázisponttal, majd pénteken elképesztő mértékben, 675 bázisponttal emelje az alapkamatot . Ez az utolsó lépés már elég volt ahhoz, hogy a peso kicsit erősödjön a dollárral szemben, 22,7-es mélypontjáról 21,8 közelébe.

A helyzetet tovább súlyosbítja, hogy idén 30 éve nem látott szárazság sújtotta Argentínát, ami az élelmiszerárakban is éreztetni fogja hatását, arról nem is beszélve, hogy nagy mezőgazdasági exportország lévén a gazdasági növekedést is jelentősen visszavetheti.

A befektetők gyakorlatilag kikényszerítették ezt a három kamatemelést, kérdés, hogy ez elég lesz-e.: bár 2016-ban még 40% körüli volt az éves pénzromlás mértéke, amihez képest a jelenlegi 25% körüli ütem javulást jelent, ez továbbra is jóval magasabban van a kormány (és a lakosság) tűréshatáránál. Az igazi vízválasztó a májusi és a júniusi inflációs statisztika lesz, akkorra ugyanis kifut a közmű-szolgáltatási, illetve a közlekedési díjak emelkedésének hatása. Ha a havi bázisú infláció ezt követően sem csökken 1,5% alá, az azt jelezné, hogy a kormány (és a jegybank is) alábecsülte az inflációs nyomást. Emiatt újabb jegybanki kamatemelésre lehet majd szükség, amit a piac valószínűleg ugyanúgy ki fog kényszeríteni, mint most.A 2015 decemberében beiktatott új elnök, Maurico Macri ideje alatt látványosan javult az ország helyzete, hiszen például a központi költségvetés kamatfizetések előtti hiányát a 2015-ös GDP-arányos 5,4%-ról sikerült lefaragni tavaly 3,9%-ra, idén pedig tarthatónak tűnik az első negyedéves számok alapján a kormány 3,2%-os célja. Ennek ellenére. Pedig a bizalomra óriási szüksége van Macrinak, hiszen a gazdaság tartós növekedési pályájára állításához égető szüksége van a külföld finanszírozására.Bár egyelőre közel sem olyan rossz Argentína befektetői megítélése, mint Macri elődje, Cristina Fernandez idején volt, az elmúlt napok eseményei nem múltak el nyomtalanul. Az argentin csődkockázati (CDS) felár látványos emelkedésnek indult, vagyis a befektetők egyre aggasztóbbnak ítélik meg az ország pénzügyi helyzetét.

A CDS-felár emelkedésével párhuzamosan az argentin államkötvények árfolyama nagyot esett (vagyis emelkedtek a hozamok). Különösen főhet most azoknak a befektetőknek a feje, akik tavaly bevásároltak az akkor szenzációszámba menő 100 éves állampapírból: a 7,125%-os kuponú papír tavaly júniusban dolláronként 90 centes árfolyamon (vagyis mintegy 10%-os diszkont mellett) került kibocsátásra, a befektetői megítélés javulásának (és a kedvező nemzetközi piaci hangulatnak) köszönhetően azonban tavaly év végén már 104-es árfolyam környékén forgott a papír (vagyis addig nagy nyereséget könyvelhettek el az átértékelődésen a tulajdonosok), mostanra viszont 86 cent közelébe esett az árfolyam (majd innen pénteken kicsit korrigált felfelé). Ennek megfelelően a 100 éves kötvény hozama az elmúlt hetekben gyorsan emelkedett, nagy veszteségeket okozva a long pozícióban ülő befektetőknek.

A rosszmájúak persze érvelhetnek azzal, hogy ezek az emberek tudták, mire vállalkoznak, amikor 100 évre adtak kölcsön egy olyan országnak, ami 1816-os függetlensége óta eltelt 200 évben hétszer csődölt be nemzetközi adósságán, további ötször pedig a belföldi befektetőket nem fizették ki.Összegezve: Argentína Maurico Macri vezetése alatt nagy előrelépést tett a gazdaság rendbetétele, illetve a nemzetközi befektetői bizalom visszanyerése irányába, azonban változatlanul nagyon törékeny ez az egyensúly. Az infláció megszelídítése és a peso árfolyamának kordában tartása a jövőben is nagy kihívásnak ígérkezik, pláne úgy, hogy az amerikai jegybank szigorítási ciklusa egyébként is érzékenyen érinti az olyan sérülékeny országokat, mint Argentína.