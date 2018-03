Egyetlen bejelentésével kereskedelmi háborút robbant ki Trump

Ülj le egy asztalhoz az elnökkel

Our Steel and Aluminum industries (and many others) have been decimated by decades of unfair trade and bad policy with countries from around the world. We must not let our country, companies and workers be taken advantage of any longer. We want free, fair and SMART TRADE! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2018. március 1.

Nem vagyunk protekcionisták, egyenlő versenyfeltételeket akarunk

Donald Trump az amerikai acélipar és alumíniumipar legnagyobb szereplőit látta vendégül a Fehér Házban. Az ezt követő sajtótájékoztatón azzal érvelt , hogy az iparág amerikai szereplőit kedvezőtlenül érintik más országok kereskedelmi gyakorlatai, és ez hatással van az ágazat munkavállalóira is. "Ennek azonban mostantól vége, újra naggyá tesszük az acéliparunkat" - fogalmazott.A tájékoztatón szót kapott többek között Dave Burritt, a US Steel vezérigazgatója, aki szerint a kereskedelmi minisztérium által bemutatott javaslatok mind elnyerték az iparág tetszését. Gyorsan hozzátette ugyanakkor, hogy egy olyan vállalatot irányít, amely hisz a szabad kereskedelemben,- húzta alá az acélvezér, aki azt is hangsúlyozta nem meglepő módon, hogy egyetért az amerikai kormányzat importvám-tervezetével.

Balról jobbra: Roger Newport, az AK Steel, John Ferriola, a Nucor, és Dave Burritt, a US Steel vezére Trump társaságában. Kép forrása: MANDEL NGAN / AFP

Ennek érdekében gyorsan cselekszünk, már a jövő héten aláírhatjuk az importvámokról szóló rendelkezést. (...) Ezt követően számtalan jó dolog fog történni, a vállalatok bővülés elé néznek, több munkavállalót vesznek fel, akik boldogok lesznek, nagyon-nagyon boldogok

Válaszcsapás

Trump épp most robbantott ki egy totális kereskedelmi háborút.

A sajátjait is meglepte

Legyünk világosak: az amerikai elnök masszív adóemelést javasol az amerikai családok számára.

Az utolsó pillanatban dőlt el?

Mi áll a háttérben?

Az Egyesült Államok a világ legnagyobb acélimportőre.

2000 óta összesen 10 kohó zárt be, a foglalkoztatottak száma 1998 óta 35%-kal esett vissza.

A világ acélgyártó kapacitása 2000 óta 127%-kal bővült, miközben a kereslet visszafogottabban növekedett.

A jelenlegi túlzott kapacitás ennek megfelelően évi 700 millió tonna, ami majdnem hétszerese a teljes amerikai acélfogyasztásnak.

Kína a legnagyobb termelő és exportőr ezen a piacon és egyben a legnagyobb felesleges kapacitás is itt jelentkezik. A kínai túlzott kapacitás mértéke önmagában meghaladja az USA teljes kapacitását.

Egy átlagos hónapban Kína annyi acél termel megközelítőleg, mint az USA egész évben.

2018 februári állapot szerint az USA-nak 169 antidömping rendelkezése van különböző acéltermékek esetében, és ez 29 esetben Kína ellen irányul.

24%-os importvám kivetését javasolta az acéltermékek esetében minden országból, vagy

legalább 53%-os kulcsot 12 kulcsfontosságú országgal szemben (Brazília, Kína, Costa Rica, Egyiptom, India, Dél-Korea, Oroszország, Thaiföld, Dél-Afrika, Törökország és Vietnam), vagy

63%-os kvóta meghatározása minden USA-ba importáló ország esetében.

Jobb félni, mint megijedni

Az amerikai elnök ezzel a bejelentésével ismét emlékeztette a többi ország vezetőjét, a tőkepiaci szereplőket, hogy komolyan gondol bizonyos kereskedelmi büntetőintézkedéseket, ahogyan azt még az elnöki kampányban és beiktatását követő első időszakban hangsúlyozta, azóta azonban feledésbe merültek ezek. A befektetők számára mindez figyelmeztető jel, mert ha egy ilyen csapás elkezdődik, akkor arra válaszcsapások fognak érkezni a többi gazdasági nagyhatalom felől (ahogyan Kanada és az EU is jelezte), ez pedig nem sok jót vetít előre a szabadkereskedelem jövője és ezáltal a globális növekedés kilátásai szempontjából.

Trump szerint a vám kivetésével megakadályozható, hogy elárassza Amerikát a külföldi acél és alumínium, amely tönkreteszi az amerikai cégeket.Az tény, hogy az Egyesült Államok négyszer annyi mennyiségben importál acéltermékeket, mint amennyit exportál, és több mint 100 országgal van ebben a tekintetben kereskedelmi kapcsolata a BBC szerint.Később azt is megjegyezte, hogy az észak-amerikai szabadkereskedelmi megállapodás katasztrófa volt az USA számára és a Kereskedelmi Világszervezet szintén. A tények azt mutatják, hogy Kína felemelkedése akkor kezdődött, amikor megnyílt a WTO - fogalmazott.- magyarázta.Kérdésre válaszolva részletezte a 25%-os és a 10%-os kulcsot, valamint azt, hogy a rendelkezésEnnél több részlet egyelőre nem ismert, viszont az jól látható, hogy az amerikai elnöknek sietős. A későbbiekben tudhatjuk csak meg, hogy milyen kivételek lesznek, ha lesznek a termékkörökben, illetve az országokra vonatkozóan, a szabályozás alól.Az amerikai elnök az importvámok kivetésével számos előzetes figyelmeztetést hagyott figyelmen kívül. Egy ilyen, a szabadkereskedelmet gátló lépés azonnal jogi következményeket von maga után az USA WTO-partnereinél és hasonló válaszintézkedésekről dönthetnek más országok is.Nem véletlen, hogy Jean-Claude Juncker, az Európai Bizottság elnöke szinte azonnal keményen reagált a bejelentésre, és határozott, valamint arányos válaszcsapást ígért."A protekcionizmus nem jelenthet választ közös problémáinkra az acélszektorban" - üzente Juncker, aki szerint ez nem megoldás az ipar nehéz helyzetére.Kanada szintén azonnal jelezte, hogy megtorló válaszintézkedéseket vet be, ha Trump jövő héten aláírja a büntetővámokról szóló rendelkezést. Chrystia Freeland külügyminiszter jelezte, hogy országa készen áll arra, hogy megvédje saját vállalkozásait és dolgozóit.Jean Simard, a kanadai alumínium szövetség vezére a Bloomberg hírügynökség szerint úgy vélekedett, hogyA Rio Tinto (amelyik cég évente 1,4 millió tonna acélt szállít Kanadából az Egyesült Államokba) azt közölte, hogy lobbitevékenységet fog folytatni Washingtonban, hogy Kanada kivételt képezzen a rendelkezés alól.Komoly válaszlépés várható Kína részéről is, aki ellen tulajdonképpen az egész intézkedés szól, mivel az ázsiai ország a legnagyobb acél- és alumínium exportőr az egész világon.A tőkepiacok csütörtöki hirtelen reakciója alapján a befektetők nem zárják ki a legrosszabb forgatókönyv bekövetkezését sem., ahol egyre több ország protekcionista kereskedelempolitikát folytatna, a válaszcsapásoknak nem lenne vége.A New York Times részletesen összeszedte , mik lehetnek a bejelentés következményei és a fentiek mellett a lényeges árnyoldala, hogy milyen hullámokat vet más országokban egy ilyen bejelentés. Az USA kereskedelmi partnerei olyan korlátozó intézkedéseket hozhatnak, amelyek büntetik az amerikai exportőröket és végül az amerikai cégek kerülnek versenyhátrányba.Az amerikai kormány egy ilyen intézkedéssel más amerikai iparágak igényeinek is hátat fordít, így az acél- és alumíniumimportra nagyban támaszkodó amerikai autógyártóknak. Az importvámok ugyanis drágítani fogják a termékeket, csökkenhetnek az eladások, és végső soron a foglalkoztatás csökkenése is fenyeget a teljes feldolgozóiparban. Legutóbb, amikor Amerika hasonló intézkedésről döntött 2002-ben , akkor az acéltermékek felhasználói 200 ezer fős elbocsátást írtak az intézkedés számlájára.Trump a csütörtöki bejelentésével a republikánus párt döntéshozóit is meglepte. Roy Blunt republikánus szenátor aggodalmának adott hangot, hogy cserébe más országok milyen válaszlépéseket fognak tenni.Paul Ryan, a képviselőház republikánus elnöke sajtósa útján azt közölte, hogy reméli, az elnök végiggondolta a javaslat következményeit és számba veszi azokat, mielőtt továbblép.Ben Sasse republikánus szenátor ennél is határozottabb volt:"Egy ilyen intézkedést inkább egy baloldali kormányzattól várnánk, nem egy állítólagos republikánus kormányzattól" - jegyezte meg.Egy példa az esetleges negatív következményekre: a MillerCoors sörgyár illetékesei arra panaszkodtak, hogy egyszerűen az USA-ban nincs akkora mennyiségű alumínium, ami a termelésükhöz szükséges. Emiatt az amerikai dolgozók és fogyasztók rosszul járnak egy ilyen téves importvámmal - vélekedett a cég.A Bloomberg hírügynökség szerint a bejelentést megelőzően, az utolsó órákban a színfalak mögött drámai viták zajlottak a Trump-adminisztráció emberei között, többen is arra kérték a háttérben, hogy gondolja át és halassza el a döntést. Minden előzetes figyelmeztetés ellenére azonban Trump döntött. Pedig a New York Times információi szerint egy órával az esemény előtt a Fehér Ház sajtósai még azt állították, hogy nem várható semmilyen bejelentés csütörtökön.Gary D. Cohn, Trump gazdasági főtanácsadója, Jim Mattis védelmi miniszterrel hónapok óta győzködi az elnököt, hogy felejtse el az intézkedést, vagy puhítsa - írta a NYT saját forrásai alapján. Azonban Robert E. Lighthizer kereskedelmi főtárgyaló, valamint Peter Navarro, az elnök kereskedelmi ügyekben illetékes tanácsadója kiálltak a büntetővám mellett.Christine McDaniel, a George Mason University's Mercatus Center közgazdásza a Washington Postnak arra hívta fel a figyelmet, hogy több ember dolgozik az acélipari alapanyagokra támaszkodó szektorban, mint az acéliparban, ezért már csak ebből a megközelítésből sincs értelme a vámoknak.A Fehér Ház importvámakok kivetése mögött rejlő szándékaira jó rálátást kapunk Wilbur Ross amerikai kereskedelmi miniszter két héttel ezelőtti jelentéséből, mely azt vizsgálta, hogy az acél- és alumíniumtermékek amerikai importjának milyen nemzetbiztonsági következményei vannak. Ez alapján nem lehet teljesen váratlan bejelentésként értékelni Donald Trump csütörtöki sürgős akcióját ( egy hete már szivárogtak is az importvámok konkrét számai), azonban jól látható a tőzsdék zuhanásából, hogy a befektetők meglepődtek. Az amerikai kereskedelmi törvény egy rendelkezése ugyanis lehetőséget ad az elnöknek, hogy a Kongresszus szavazása nélkül egyedül döntsön importtal kapcsolatos kérdésekben, amennyiben a kereskedelmi minisztérium a nemzetbiztonságra veszélyes jelekre bukkan. riport fő megállapításai:A fentiek alapján a Ross vezette stáb három konkrét javaslatot fogalmazott meg:Az intézkedések mindegyike oda vezetne, hogy az amerikai kapacitások kihasználtsága a jelenlegi 73%-ról 80%-ra emelkedne, ami a minisztérium szerint az ipar hosszú távú működőképességének a minimuma.Az alumíniumpiac esetében hasonló következtetésre jut az anyag és itt 7,7%-os általános vámkulcsot javasol.Amerika egyébként nincs egyedül a fejlődő országok, elsősorban Kína acéliparával kapcsolatos kritikáival. Az Európai Unió azonban nem általános, hanem célzott eszközöket vet be a kínai dömpingárukkal szemben, szintén a hazai piacok védelme érdekében (az EU egyébként éves szinten 160 millió tonna nyersacélt állít elő, ami a globális termelés 10%-a). A Magyar Vas- és Acélipari Egyesülés épp csütörtökön kiadott anyaga arra hívta fel a figyelmet, hogy a hatalmas többletkapacitások problémáját globálisan, a G20-ak szintjén próbálják kezelni. Az acélgyártó régiók az egész világon összefogva alakították ki azt az átfogó egyezményt, amely a többletkapacitások csökkentésének igényét és megoldási javaslatokat is tartalmaz. Igaz, ez a megállapodás törvényileg nem kötelezi az országokat.Mindezek a folyamatok Magyarországot is érintik értelemszerűen. Idehaza egyébként a kormány az Irinyi Terv keretében dolgozta ki legutóbb a Nemzeti Acélipari Stratégiát, melyben kész támogatni a magyar acélipart, a cél az acélimport-függőség csökkentése. Emellett a program a hazai szereplők értékesítésének támogatását is célozza.