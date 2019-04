Egyetlen példa arról, mekkora őrültségre készülnek a britek a Brexittel

még a megállapodásos Brexit is több évig tartó bizonytalanságot, kereskedelmi súrlódásokat és a brit befolyás gyengülését fogja okozni, nemhogy a megállapodás nélküli kizuhanás.

Ha tehát ezt a "nagyon brit autót" exportra értékesítik, akkor negyedszerre szeli át a csatornát a főtengelye, így ha az Egyesült Királyság kivonul a vámunióból és a közös piacból, akkor a vámok és a minőségi követelményeknek való megfelelés igazolási eljárása minden egyes csatorna átszeléskor elő fog jönni. És nemcsak a főtengely esetén, hanem a gépkocsi minden egyes más alkatrésze esetén is, amit a beszerelést megelőzően utaztattak.

Erik Nielsen a megállapodás nélküli brit kizuhanás ellen érvel a hírlevelében, és személy szerint arra számít, hogy a mai újabb brit alsóházi indikatív szavazással a vámunió felé mozdul el a brit politikai elit. Ha ennek elfogadására rá tudják kényszeríteni Theresa May kormányfőt is, akkor arra számít, hogy várhatóan a kilépési megállapodás negyedszerre történő megszavazásával május 22-ig ki lehet tolni április 12-ről a brit kilépés napját.Az UniCredit Group szakértője szerint azonban King a pénzügyi válság kitörésekor is azt jelezte előre, hogy nagyszerű évtized előtt áll az Egyesült Királyság, aztán látjuk, hogy mi lett és most is arra figyelmeztet:A britek által évente legyártott mintegy 1,7 millió darab személygépkocsi átlagos importtartalma 60%, a fennmaradó 40% pedig "hazai" származású, a régi nagy múltú autógyárak (Mini, Jaguar, Bentley, Rolls Royce) pedig mind külföldi tulajdonban vannak, de mindezek ellenére ezeket az autókat "brit" gyártásúaknak nevezhetik a britek. Közben jó tudni például, hogy, mert először is Franciaországban készül, aztán Warwickshire-be viszik egy speciális kezelésre, aztán Münchenbe szállítják, hogy a motorhoz csatlakoztassák, majd a brit oxfordi gyárba szállítják a végső összeszereléshez.Ez pedig nagy nehézségeket fog okozni az Egyesült Királyságnak, főként akkor, ha most megállapodás nélkül zuhan ki az EU-ból (a WTO normál kereskedelmi kapcsolatainak szintjére), mert ezzel gyakorlatilag mindabból a kereskedelmi megállapodás rendszerből is kizuhan, amelyet korábban ő maga, vagy az EU az elmúlt évtizedek során megkötött a világ többi országával.Liam Fox kereskedelmi miniszter, a Brexit egyik fő támogatója - Erik Nielsen szerint tévesen, de lehet, hogy informálatlan arroganciával -olyan "nagy kereskedelmi centrumokkal", mint Zimbabwe, Feröer-szigetek, és Seychelle-szigetek, amelyek együttesen a brit külkereskedelem mintegy 2,5%-át teszik ki. Az igazán nagy centrumokkal viszont még kilátásban sincs a megállapodás, amely egyenként jellemzően sok évig szokott eltartani és bizonytalan a kimenetele. Ráadásul mindez még csak az árucikkekre vonatkozik, a pénzügyi szolgáltatásokra és egyéb szolgáltatásokra nem, azokról külön (vagy egyben nagy csomagban történő) megállapodások szükségesek.Mindezek alapján Erik Nielsen szerint(ha megállapodás nélküli, akkor a fentiek, ha pedig végül megállapodásos kilépés lesz, akkor jön egy 21 hónapos átmeneti időszak, de annak lejártát követően minden külső országgal életbe kell léptetni az új kereskedelmi együttműködés kereteit),Ezzel párhuzamosan az Egyesült Királyság világban kifejtett befolyása is jelentősen gyengülhet, sőt egy könyvet is beidéz az UniCredit Group főközgazdásza ( Chris Mullins: "The Friends of Harry Perkins" ), amelynek szerzője a 2024-es várható állapotokat írja le. Eszerint