Egyre nagyobb a feszültség Irán és az USA között

Irán még a múlt hónapban nyújtott be perkeresetet az Egyesült Államok ellen a Nemzetközi Bíróságnál, mert álláspontja szerint a 2015-ben született többhatalmi nukleáris egyezmény egyoldalú felmondásával és a szankciók újbóli bevezetésével az amerikai kormány megsértett egy 1955-ös nemzetközi törvényt.Közleményében az amerikai diplomácia irányítója leszögezte: a kereset lényegében Irán kísérlete arra, hogy beavatkozzék az Egyesült Államok politikájába, illetve megkérdőjelezze törvényes jogát döntések meghozatalára, köztük az amerikai nemzet biztonságát védő szankciók ismételt meghozatalára.Mike Pompeo hangsúlyozta: az Egyesült Államok megvédi érdekeit Irán jogszerűtlen követeléseivel szemben és továbbra is együttműködik szövetségeseivel, hogy gátat vessen az iráni rezsim destabilizáló törekvéseinek a térségben, és meggátolja a terrorizmus támogatását. Az amerikai külügyminiszter leszögezte azt is, hogy Washington mindent megtesz annak érdekében, hogy Irán ne tehessen szert atomfegyverre, sem most, sem a jövőben.A büntetőintézkedések igazságtalanok és károsak, ártanak az iráni gazdaságnak, így milliókat taszítanak szegénységbe" - jelentette ki Mohszen Mohebi, a teheráni kormány jogi képviselője a hágai Békepalotában tartott ülésen. Beadványában Irán annak megállapítására kérte az ENSZ elsődleges bírói szervét, hogy Washington megsértette az iszlám köztársasággal szembeni kötelezettségeit, s arra, hogy ezért szólítsa fel az amerikai kormányt a korlátozások késedelem nélküli feloldására.