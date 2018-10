Egyre több a súlyosan vétő webáruház, és majdnem mindegyik hibázik

2017 eleje óta kötelező nyilvánosságra hozni a súlyosan vétő webáruházakat a fogyasztóvédelem honlapján. Gyarapodik is a számuk: a blokkk.com 2018. február 9-én 170 súlyosan vétő webáruházat talált a listán, júliusban pedig már 300 felett járt a számuk. Most pontosan 400, így előreláthatóan szépen fog hízni a lista a jövőben, amin a vétkezők két évig vannak rajta.Az elmúlt években a fogyasztóvédelemigaz, ezek döntő része tájékoztatási hiányosság volt. Végez persze próbavásárlásokat is a fogyasztóvédelem a webáruházaknál, de az ellenőrzések nagy része a vásárlók tájékoztatására előírt információk meglétére irányul.A legtöbb hibázó webáruház a szállítással, elállással, jótállással kapcsolatos előírásokat szegi meg, de az elérhetőségek feltüntetése is nehézkes lehet sokak számára - írja a blokkk.com. A hibázó többség nem egy, hanem több előírást is megszeg, ezért a hibaszám jóval nagyobb a fülön csípett webáruházak számánál.A fogyasztóvédelem rászállt a "csodát ígérő" - akik pl. betegség esetén nagyon rövid idő alatt az egészségi állapot jelentős javulását ígérik - webáruházakra a közelmúltban, és most már külön lekérdezhető csokorba gyűjti ezeket, ha hibáznak: 17 webáruházat meg is bírságoltak.