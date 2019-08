EKB után az MNB: Miben más az itthoni kötvényprogram?

A vállalati kötvényvásárlási program célja a monetáris politika hatékonyságának növelése

A vállalatok forrásbevonásának több pillérre helyezése számos előnnyel járhat a gazdasági szereplők számára. A központi bank szempontjából a legfontosabb - a törvényben rögzített céljából fakadóan - a monetáris politikai transzmisszió hatékonyabbá tétele. A transzmisszió az a hatásmechanizmus, amelyen keresztül a monetáris politikai kondíciók kifejtik hatásukat a befolyásolni kívánt gazdasági változókra. Amennyiben a vállalatok a bankhiteleik mellett megfelelő mértékben támaszkodnak a kötvénykibocsátáson keresztüli forrásbevonásra, akkor a jegybanki kamatdöntések hatékonyabban tudják befolyásolni a vállalatok finanszírozási költségeinek alakulását, így az árstabilitási cél elérése és fenntartása is könnyebben biztosítható. A 2007-2008-as válság utáni monetáris politikai tapasztalatok rámutatnak arra is, hogy a transzmisszió annál hatékonyabb, minél közvetlenebb hatású intézkedési eszközök állnak a központi bank rendelkezésére. Egy likvid és fejlett kötvénypiac hozzájárulhat a pénzügyi stabilitás erősödéséhez is, hiszen az egy vállalathoz tartozó kockázatok nem csak a finanszírozó bankoknál jelentkeznek koncentráltan, hanem megoszlanak a kötvény más befektetői között is. Minél szélesebb körű befektetői bázis vesz részt a kötvénypiacon és minél likvidebb a piac, annál alacsonyabb forrásköltség mellett finanszírozhatják magukat a vállalkozások. Egy fejlett vállalatikötvény-piacnak nem csak normál gazdasági időszakban, hanem egy potenciális válság idején is kedvező hatása lehet. Egy több pilléren nyugvó, a bankrendszer mellett fejlett vállalatikötvénypiacot is magában foglaló pénzügyi rendszer jobb sokkellenállóképességgel bír. A gyakorlatban mind az 1997-es ázsiai válság idején, mind a 2008-as globális világválság idején láthattuk, hogy a hitelpiacok gyors befagyásával, majd a vállalati hitelállományok fokozatos csökkenésével egyszerre a kötvénypiac szerepe felértékelődött. A bankok hitelezési hajlandóságának visszaesésével párhuzamosan ugyanis a gazdasági szereplők a kötvénypiacon közvetlenül kezdték finanszírozni a vállalati szektort, segítve ezzel a válságból való kilábalást és csökkentve a recesszió mélységét és időtartamát.

Klikk a képre!

Az MNB teljes mértékben támaszkodik az EKB vállalati kötvényvásárlási programjára

A Magyar Nemzeti Bank Növekedési Kötvényprogramja mind céljaiban, mind paramétereiben nagyban támaszkodik az Európai Központi Bank vállalatikötvény-vásárlási programjára (Corporate Sector Purchase Programme, CSPP). Az EKB program keretrendszerének és kivitelezésének részletes megismerését több körös szakértői konzultáció segítette. Az MNB korábbi, a vállalatok forrásellátottságát elősegítő intézkedéseinek sorába illeszkedő programmal a jegybank követi az EKB gyakorlatát, amely szintén nemkonvencionális monetáris politikai eszköztára részeként vállalati kötvényeket vásárolt. A jegybankok által vásárolt vállalati kötvények kibocsátójának mindkét programban hazai székhelyű, nem pénzügyi vállalatnak kell lennie. Az NKP monetáris politikai eszközként a kibocsátók tekintetében nem részesít előnyben sem ágazatokat, sem szegmenseket. A CSPP és NKP keretében is legfeljebb 70 százalék kerülhet egy kötvénysorozatból az adott jegybankhoz. Ezen felül abban is megegyezik a két program, hogy az EKB és az MNB is vásárolhat elsődleges és másodlagos piacon saját devizában denominált, akár egészen hosszú lejáratú vállalati kötvényeket (NKP esetében legfeljebb 10 év, míg az EKB esetében legfeljebb 30 éves kötvények vásárlása történhet meg).

Klikk a képre!

A vállalatikötvény-vásárlási programok közös, alapvető célja a monetáris politikai transzmisszió hatékonyságának javítása, ugyanakkor míg a CSPP esetében kimondott cél volt a mennyiségi lazítás, addig az MNB programja a vásárlásokból fakadó többlet pénzmennyiség sterilizálása miatt, kamatpolitikai irányultság szempontjából semleges eszköznek tekinthető. Eltérés továbbá a két program között, hogy az NKP keretében vásárolt kötvényeknek legalább B+ minősítést kell elérniük egy Európai Értékpapír-piaci Hatóság (ESMA) nyilvántartásba vett hitelminősítőnél, ami alacsonyabb az EKB programjában a vásárlás feltételeként meghatározott hitelminősítési kategóriánál (BBB-). Az NKP program keretében vásárolt értékpapíroknál elvárt hitelminősítés ugyanakkor illeszkedik az CSPP-nél látott gyakorlathoz, hiszen az EKB által vásárolható vállalati kötvények elfogadható minősítése több a programban kiemelkedően résztvevő ország - így Németország, Hollandia, Franciaország - esetében is jelentősen elmarad az országbesorolástól (3. táblázat).

Klikk a képre!

Lóga Máté - Nagy Viktória, MNB

Az Európai Központi Bank vállalatikötvény-vásárlási programja bebizonyította, hogy nemkonvencionális monetáris politikai eszközökkel a jegybankok számára kiemelten fontos monetáris politikai transzmisszió tovább javítható. A program elindulása után az eurozóna legerősebb gazdaságainak vállalatikötvény-piacán - különösen Franciaországban és Németországban - az euróban denominált értékpapírok nettó kibocsátása érdemben nőtt. A piac likviditásának helyreállítása mellett az EKB számára sikerként volt elkönyvelhető az eurozónás vállalatok finanszírozási kondícióinak javulása, valamint az újonnan kibocsátott értékpapírok futamidejének emelkedése is. A nemkonvencionális eszközök tehát a gyakorlatban is bizonyítják, hogy a - konvencionális eszközöket kiegészítve - a monetáris politika főbb célkitűzéseit támogató eszközök lehetnek, a nem elégséges likviditású piacokat a monetáris politikai transzmisszió javítása érdekében helyreállíthatják. Az MNB ugyanezen célokat szem előtt tartva alakítja ki saját monetáris politikáját és eszközrendszerét.