Élesben működik a megfigyelőrendszer: mostantól tudják, hogy hol nyaralsz

A törvényt kiegészítő decemberi kormányrendelet szerint a már működő szállodáknak legkésőbb június 30-ig, a panzióknak szeptember 30-ig, a kempingeknek, üdülőházaknak, közösségi szálláshelyeknek és a magánszállásadást is magába foglaló "egyéb szálláshelyeknek" december 31-ig kell regisztrálni magukat a Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. (MTÜ) üzemeltetésében lévő Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központnál (NeTAK).Ezzel egy időben kötelesek telepíteni a "szálláshelykezelő szoftvert" (SzSZ), hogy legkésőbb a regisztrációt követő hónap első napjától meg tudják kezdeni a folyamatos adatszolgáltatást a vendégeikről. Ha a szálláshely-szolgáltató a napi adatszolgáltatást a NeTAK üzemeltetőjének felhívása ellenére ismételten nem teljesítené, az MTÜ az érintett hatósági ellenőrzését kezdeményezi az illetékes jegyzőnél - írja a balatontipp.hu.A NeTAK számára automatikus gépi kommunikációval küldött adatok csak statisztikai, adózási, marketingtervezési célokra lesznek alkalmasak, mert oda szoftver csak a vendégek személyes adatokat nem tartalmazó adatait továbbíthatja. Ezekhez az adatokhoz az illetékességi területüknek megfelelően hozzáférhetnek majd az önkormányzatok jegyzői, a KSH és a NAV dolgozói is.A NeTAK azonban csak az egyik célja lesz az adatok továbbításának, a Nagytestvért egy másik rendelkezés engedi be a rendszerbe - hívja fel a figyelmet a portál. Az érintett törvény szeptember 1-én hatályba lépő másik módosítása az eddigiekhez képest totálisan kitágítja a vendégekről a rendőrség számára folyamatosan és szabadon kereshetővé tett adatok körét.Az új rendszerben ugyanis a szállásadó által eddig is elkért személyes adatokat a NeTAK-hoz is használt szoftver automatikusan feltölti egy olyan tárhelyre, ahol nem csak a szállásadó, hanem a rendőrség is közvetlenül hozzáfér az információkhoz.