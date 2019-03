Elhunyt a világ egyik legtöbbet idézett közgazdásza

Az 58 éves professzort - aki korábban Bill Clinton kormányzatában is dolgozott - az amerikai sajtó a minimálbérről alkotott amerikai közgazdasági gondolkodás egyik átalakítójaként méltatja. "A hét végén Amerika egy briliáns közgazdászát, sokunk pedig a kedves barátját veszítette el" - írta közleményében Barack Obama, aki a Fehér Ház gazdasági tanácsadó testületének volt vezetőjét úgy jellemezte: "jó és tisztességes ember" volt.Az 1990-es évek elején Krueger és kollégája, David Card szembeszállt azzal a hagyományos nézettel, miszerint a minimálbérek emelése éppen az alacsony jövedelműeket sújtja, hiszen szűkíti az álláslehetőségeiket. A két közgazdász tanulmánya és későbbi kutatásai elemzők szerint "kikezdték" a közgazdász-társadalomban e kérdésben uralkodó korábbi egyetértést, és megváltoztatták sok közgazdász gondolkodását.Közleményében Barack Obama így fogalmazott: Alan Krueger "a gazdaságpolitikát nem elvont elméleteknek tekintette, hanem módszernek arra, hogyan lehet javítani az emberek életén. Hitt abban, hogy a tények, az ésszerűség és a bizonyítékok felelősebbé tehetik a kormányzást."Lawrence Summers - Barack Obama gazdaságpolitikájának másik jelentős alakítója - szintén méltatta az elhunytat. Summers az egyetemen és a kormányzatban is együtt dolgozott Alan Kruegerrel, szavait több amerikai médium is idézte. "Egyedülálló és különleges tehetsége volt ahhoz, hogy a legfontosabb és legsürgetőbb kérdéseket tegye fel és pontos adatokkal meg is válaszolja" - fogalmazott Summers, és a terrorizmus gazdasági meghatározottságát, valamint az iskolázottság gazdasági előnyeit említette, mint Krueger fontos kutatási témáit.

A kép forrása: JEWEL SAMAD / AFP

Az elhunyt közgazdász nagy teret szentelt a társadalmi egyenlőtlenségek kutatásának is, megállapítva, hogy azokban az országokban, ahol nagyobb a társadalmi egyenlőtlenség, ott bizonyíthatóan kisebb a nemzedékek közötti társadalmi mobilitás.Alan Krueger munkásságát nem csupán a gazdaságpolitikai irányítók ismerték el, hanem akadémiai körökben is nagy hatása volt. A hivatkozási ranglista alapján a 33. legbefolyásosabb közgazdász volt, munkáit olyan gyakorisággal idézték, mint a legismertebb Nobel-díjas tudósokét.