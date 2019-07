Előrehozott választásokat tartanak vasárnap Görögországban

Alekszisz Ciprasz miniszterelnök május végén jelentette be, hogy július 7-én - három hónappal az esedékes időpont előtt - előrehozott parlamenti választásokat tartanak Görögországban, miután pártja, a Radikális Baloldal Koalíciója (Sziriza) mind az európai parlamenti választásokon, mind a görög helyhatósági választásokon alulmaradt az ellenzéki, konzervatív Új Demokrácia (ND) párttal szemben.Az AP amerikai hírügynökség elemzése szerint a Görögországban közel egy évtizede húzódó válság kedvezett a szélsőséges pártok - köztük például az Arany Hajnal nevű radikális jobboldali párt - felemelkedésének, ám a pénzügyi mentőcsomag időszakának tavaly augusztusi befejeződésével megfigyelhető a visszatérés a hagyományos politikai rendszerhez - szemben az Európai Unió más tagállamaival, ahol a hagyományos pártok a populista politikai szereplők miatt erős nyomásával kerültek szembe.Annak ellenére, hogy az utóbbi időben a kormány növelte a szociális segélyekre fordított kiadásait, Ciprasz továbbra sem igazán tudott szavazókat visszanyerni - emelte ki az elemzés. . A közvélemény-kutatások azt mutatják, hogy a kampányidőszak utolsó hetében az Új Demokrácia kétszer annyi bizonytalan szavazót tudott megnyerni magának, mint amennyit a Sziriza.A most 44 éves görög miniszterelnök 2015-ben került hatalomra azzal az ígérettel, hogy szembeszáll a Görögország külföldi hitelezői által előírt megszorító intézkedésekkel, amelyeket a pénzügyi válságba került országnak a mentőhitelek fejében kellett elvállalnia. A Sziriza népszerűségvesztése szorosan összefügg az utóbbi évek megszorító intézkedéseivel, amelyeket a kormánynak végeredményben végre kellett hajtania.Ciprasz kormányának népszerűségét emellett a tavaly augusztusi, Athén külterületén pusztító erdőtűz "rossz kezelése" is aláásta, a katasztrófában ugyanis 101 ember vesztette életét.Jelentős társadalmi ellenállást váltott ki a szomszédos Macedóniával kötött megállapodás is, amely véget vetett a hosszú évtizedek óta húzódó névvitának a két ország között, egyúttal szabad utat adott az immáron Észak-Macedónia nevet viselő ország uniós integrációjának.A kormánypárt fő kihívója a Kiriákosz Micotákisz ellenzéki vezető által vezetett Új Demokrácia párt, mely az európai parlamenti választásokon közel 10 százalékponttal jobb eredményt ért el a Szirizánál, majd egy héttel később elsöprő győzelmet aratott a görög helyhatósági választásokon. A közvéleménykutatások szerint a párt az elmúlt hetekben is megőrizte népszerűségét.Ciprasz azzal kampányolt, hogy tovább folytatná a jóléti állam és az egészségügyi rendszer helyreállítását - meglátása szerint azonban ellenfelei leállítanák e törekvéseket.Kihívója, a most 51 éves Kiriákosz Micotákisz fő ígérete az adók csökkentése, valamint a vállalkozás-barát reformok életbe léptetése. Micotákisz az AP-nek úgy nyilatkozott: "Ciprasz úgy döntött, hogy túladóztatja a középosztályt. Nyilvánvalóan megvan a lehetőség arra, hogy visszavágjuk a túlzott mértékű adókat. Úgy tűnik, mindenki egyetért abban, hogy adócsökkentésre van szükségünk, köztük a hitelezőink is."A párt ugyanis a jövedelem-, az ingatlan- és a társasági adó csökkentésére, valamint a szociális hozzájárulás mérséklésére tett ígéretet, továbbá a minimálbér emelésére és a rendőri állomány növelésére.A Reuters brit hírügynökség idézi George Chouliarakis görög pénzügyminiszter-helyettest, aki úgy látja, hogy az adócsökkentések tönkretehetik az ország költségvetési stratégiáját.A 2008-as pénzügyi és gazdasági világválság recesszióba taszította a görög gazdaságot, 2009-ben az állami költségvetés hiánya elérte a GDP 15 százalékát. Görögország a hitelminősítőknél a lehető legalacsonyabb besorolásba került, a görög válság már az eurózónát fenyegette.Az államcsőd elkerülése érdekében a kormány az Európai Unió és a Nemzetközi Valutaalap (IMF) hitelcsomagjára szorult, de ennek fejében sorozatos, egyre súlyosabb megszorításokra kényszerült. 2015-ben, miután az Alekszisz Ciprasz vezette Sziriza pártszövetség került hatalomra, népszavazáson utasították el a nemzetközi hitelezők által követelt újabb megszorításokat. Ennek ára az lett, hogy a görög pénzügyi rendszer "lélegeztető gépre került", korlátozni kellett a lakossági pénzfelvételt, és Görögország első fejlett országként nem tudta határidőre törleszteni tartozását az IMF-nek.A válságos helyzetben a parlament 2015 augusztusában az ellenzék támogatásával szavazta meg a még keményebb megszorításokat, a pártja egy részének támogatását elvesztett Ciprasz pedig lemondott.A legutóbbi, 2015. szeptember 20-án megrendezett parlamenti választásokon a Sziriza szövetségesével, a jobboldali-nacionalista Független Görögök (ANEL) párttal együtt 155 képviselői helyet szerzett, a kormányt ismét Alekszisz Ciprasz alakította meg. Habár a választásokat a Sziriza megnyerte, a párt időközben jelentősen meggyengült. Az elmúlt négy évet gazdasági nehézségek és a válságból való lassú kilábalás határozták meg.