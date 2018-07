Elutasítja a britek többsége a két év után összetákolt Brexit-tervet

Úgy lépnének ki, hogy félig bent maradnának

a szavazók mindössze 11 százaléka voksolna egy újabb népszavazáson a kormány javaslatára, és 43 százaléka úgy véli, hogy a terv előnytelen Nagy-Britannia számára.

a megkérdezettek közül több mint kétszer annyian gondolják úgy, hogy a kormány júliusban elfogadott javaslata nincs összhangban az európai uniós tagságról 2016 júniusában tartott népszavazás eredményével, mint ahányan úgy vélik, hogy megfelel neki

a szavazópolgárok többsége a külügyminiszteri tisztségről két hete lemondó Boris Johnsonra bízná a kilépési tárgyalásokat, és őt látnák a legszívesebben a Konzervatív Párt élén a legközelebbi parlamenti választásokon

a megkérdezettek mindössze 16 százaléka vélekedett úgy, hogy Theresa May megfelelően készíti elő a Brexitet, míg 34 százaléka szerint Boris Johnson jobb munkát végezne

a Theresa May számára egyetlen kedvező hírként azt értékelte a The Sunday Times, hogy bár összességében a szavazók szívesen vennék a kormányfő távozását a hatalomból, a toryk 58 százaléka azt szeretné, ha kitartana.

Erősen megosztott a brit társadalom

A kormány által nemrégiben elfogadott és egy több mint százoldalas fehér könyv formájában részletesen is ismertetett javaslatcsomag értelmében az Egyesült Királyság jóval szorosabb kapcsolatokat tartana fenn a kilépés után az Európai Unióval, mint azt a Konzervatív Párt keményvonalas Brexit-csoportja szeretné.A javaslatcsomag közös szabadkereskedelmi térséget indítványoz az EU-nak és közös szabálygyűjteményt tartana fenn vele az áruk kétoldalú forgalmára, miközben az emberek szabad áramlását korlátozná, így tehát a négy alapvető uniós szabadságjog közül továbbra is mazsolázni szeretnének a britek. Az áruforgalom terén tett javaslattal egyébként elég szoros kereskedelmi kapcsolatot tartanának fenn az EU-val (kvázi a vámunió része is maradna Nagy-Britannia) és a cél az, hogy ne álljon vissza az északír-ír határon a fizikai határellenőrzés.A két évvel a népszavazás után összetákolt tervet azonban többen is erőteljes fenntartásokkal fogadták a kormányban, és lemondott Boris Johnson mellett David Davis, a Brexit-ügyi tárca addigi vezetője is.Az Európai Bizottság a britek által két év után összehozott Brexit-stratégia után a múlt héten kiadta azt a figyelmeztetést, miszerint fel kell készülni a végső megállapodás nélküli 2019. márciusi brit kilépés esetére is. Ez azt jelentené tehát, hogy nem lenne 21 hónapos átmeneti fázis a kilépéssel járó nehézségek tompítására, ami 2020. december végéig tartana, hanem már 2019 tavaszától külső harmadik félnek minősülne Nagy-Britannia, ami sokféle területen (engedélyezések, szállítmányozás, stb.) bonyodalmakhoz fog vezetni.Alig nyolc hónappal Nagy-Britannia európai uniós tagságának várható megszűnése előtt Theresa May kormánya, a parlament, a közvélemény és az üzleti szféra továbbra is mélyen megosztott a Brexit ügyében. Az is kiderült a felmérésből, hogy egyre többen fordulnak el a két legfőbb politikai erőtől, a Konzervatív Párttól és a Munkáspárttól. Harmincnyolc százalékuk támogatna egy új jobboldali pártot, amely elkötelezett a Brexit mellett, míg csaknem negyedük akár egy határozottan szélsőjobboldali, bevándorlás- és iszlámellenes pártot is. Hozzávetőleg harmaduk egy Brexit-párti, középutas tömörülést választana.A YouGov 1668 ember megkérdezésével, július 19-én és 20-án készítette a felmérést, amelynek további részleteiről a The Sunday Times nem közölt részleteket. A felmérés szerint ha most referendumot tartanának az európai uniós tagság kilépési megállapodás nélkül való megszűnéséről, a szavazók 54 százaléka voksolna a bennmaradásra, 46 százaléka a távozásra.