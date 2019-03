SOHA nem lehet hard Brexit 2019.03.13 20:19 Spelman módosító javaslatát 312-308 arányban támogatta a parlament. Eszerint a képviselők úgy döntöttek, hogy elutasítják a megállapodás nélküli Brexit lehetőségét. Ez gyakorlatilag a May fő javaslatát tette érdektelenné, ugyanis a tory képviselő Caroline Spelman indítványa általánosabb formában tette fel a kérdést, miszerint az Egyesült Királyság bármikor, bármilyen körülmények között a brit EU-tagság megszűnésének (Brexit) feltételeiről szóló megállapodás nélkül kiléphet-e az Európai Unióból. Mivel a képviselők szorosan arra szavaztak, hogy semmilyen körülmények között nem lehet hard Brexit, ezt az első villámértékelések May újabb vereségeként értékelik. ezzel ugyanis a miniszterelnök keze meg lett kötve, nem tud szabadon taktikázni a különböző érdekcsoportok között, hiszen az egyik fő kimenetet ezzel kizárták. "Vélhetően" a hard Brexiterek sem most bontják a pezsgőket.

Vajon Theresa May hallatja ma a hangját? 2019.03.13 19:05 A brit miniszterelnök már tegnap is nagyon rekedten tudott beszélni, a hírek szerint mára teljesen megadták magukat a hangszálai, így lehet, hogy a mai vitában részt sem vesz. Az már biztos, hogy a vitát nem ő fogja megnyitni.

Még egyszer a mai szavazás súlyáról 2019.03.13 18:57 !--> Tegnap a parlament elutasította Theresa May unióval kialkudott megállapodását, ezért az a forgatókönyv, miszerint március 29-én a britek rendezetten kilépnek, elbukott.

Ma tekervényes megfogalmazásban arról szavaznak a képviselők, hogy akarnak-e megegyezés nélküli Brexitet. Ha igen, akkor az Egyesült Királyság megállapodás nélkül kizuhan az EU-ból. Ha nem, akkor holnap is szavaz a parlament.

A holnapi szavazás arról dönt, hogy kérik-e az EU-t a kilépési időpont eltolására. Ha erre is nemet mondanak a britek, akkor mégis csak rendezetlen (hard) Brexit lesz, hiszen ilyen rövid idő alatt megállapodást kötni (a tárgyalásoktól már amúgy is elzárkózó EU-val) képtelenség.

Ha a halasztás kérvényezése mellett dönt a többség holnap, akkor újabb hurkok jönnek a Brexit-rétestésztában: beleegyezik-e az EU a halasztásba, ha igen, mennyi időre, stb. Elképzelhető, hogy ez esetben akár egy új népszavazás is előkerül mint lehetőség. !-->

Hard Brexit nélkül is szenved a brit gazdaság 2019.03.13 18:14 A brit pénzügyminiszter szerint komoly felfordulást okozna a brit gazdaságban, ha Nagy-Britannia a brit EU-tagság megszűnésének (Brexit) feltételrendszerét rögzítő megállapodás nélkül lépne ki az Európai Unióból. Philip Hammond, aki szerdán ismertette a londoni alsóházban a pénzügyi tárca minden évben esedékes tavaszi makrogazdasági helyzetértékelését, közölte: a kormány számára hivatalos előrejelzéseket készítő Költségvetési Felelősség Hivatala (OBR) máris jelentős mértékben, az eddigi előrejelzésben szereplő 1,6 százalékról 1,2 százalékra csökkentette a brit hazai össztermék (GDP) idei növekedési ütemére szóló prognózisát. Ez tízévi mélypont lenne, a brit gazdaságban ugyanis 2009 óta nem mértek ilyen lassú egész éves növekedést. tovább a cikkhez...

A horvátok már a hosszabbításról beszélnek 2019.03.13 17:26 Horvátország támogatná a brit EU-tagság megszűnésére kijelölt március végi határidő meghosszabbítását - jelentette ki Andrej Plenkovic horvát kormányfő szerdán Zágrábban, ugyanakkor elégedetlenségének adott hangot a kilépés miatt, amelyet szerint a referendummal való visszaélés következménye. Úgy vélte: két lehetséges forgatókönyv van a határidő meghosszabbításra. Az első a rövidebb, amely az európai parlamenti választásokig, esetleg július 1-jéig tarthat, a második akár hosszabb ideig is, de ez számos egyéb kérdést vetne fel, mint például az Európai Parlament összetétele - mondta. A kilépési határidő szükséges meghosszabbításánál a horvát kormányfő azt szeretné, ha az a rövidebb határidővel történne meg. (Bár ennek hitelességét gyengíti, hogy az EU már nem akar tárgyalni, a briteknek meg fogalmuk sincs mit akarnak, tehát nehéz elképzelni, hogy rövid határidő mellett mi történhetne, amire előrelépést jelentene a kilépési folyamatban.) Plenkovic emlékeztetett, hogy a Brexitről szóló népszavazás előtt 2016-ban számos olyan információt zúdítottak az emberekre, amely megrémítették őket, ezek pontatlanok és hamisak voltak, és emiatt a többség az Európai Unió (EU) elhagyása mellett döntött. Mint mondta: a többség akaratát tiszteletben kell tartani, de ez rossz Nagy Britanniának. Hozzátette: Brüsszel mindent megtett annak érdekében, hogy Nagy Britannia rendezett módon léphessen ki az EU-ból. Plenkovic egyébként kicsit előreszaladt, hiszen a britek ma még a rendezetlen Brexitről szavaznak, ennek elutasítása esetén (ami azért nagyon valószínű) holnap jön a szavazás arról, hogy kérjék-e a kilépés elhalasztását az EU-tól. (MTI/Portfolio)

Ma kiderül, fejest ugranak-e a szakadékba a britek 2019.03.13 17:15 A szavazásra az esti órákban kerül sor, először a fő kérdésre szavaznak a képviselők (várhatóan 20 óra körül), majd a módosítók következnek. Követjük az eseményeket.

Két csúfos kudarc után mi jön most a Brexitben? 2019.03.13 11:17 Minden idők negyedik legnagyobb arányú, 149 fős, leszavazását szenvedte el tegnap Theresa May kormánya a brit parlamentben a kiegészített Brexit-megállapodás témájában, így ma este a megállapodás nélküli kizuhanásról, holnap pedig várhatóan a Brexit március 29. utánra halasztásáról szavazhatnak a képviselők. A bizonytalanság hatalmas, mert a megállapodás nélküli kizuhanás forgatókönyve továbbra is benne van a pakliban, miközben annak esélye is nőtt, hogy az Egyesült Királyság még jó ideig az EU tagja marad. Ezek a napok, beleértve a jövő heti EU-csúcsot is, kritikus fontosságúak az egész Brexit-históriában, hiszen tisztulhat végre valamelyest a kép, hogy melyik forgatókönyvnek mekkora a valós esélye. tovább a cikkhez...