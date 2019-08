Ezredrészére csökkentené a nukleáris hulladék felezési idejét a kormány

Így a nukleáris hulladék nem 1000 év alatt, hanem egy év alatt semmisül meg - tette hozzá az államtitkár.

A kormány célja, hogy 2030-ra Magyarországon a magyar villamosenergia 80 százalékát szén-dioxid-mentesen állítsák elő - nyilatkozta az InfoRádió Aréna című műsorában az Innovációs és Technológiai Minisztérium gazdaságstratégiáért és szabályozásért felelős államtitkára.Az energiafüggetlenséget nem azonnal, hanem lépésenként lehet elérni - mondta György László, aki annak a fontosságát is hangsúlyozta, hogy legyen több forrás, ahonnan importálni lehet villamosenergiát és egyéb energiahordozókat."Gondolok itt elsősorban a földgázra, ráadásul nagyon fontos, hogy biztonságos legyen az energiaellátásunk, és ne legyünk egy forrás felé kiszolgáltatva, ezért építjük a határkeresztező kapacitásainkat, hogy ne csak Kelet-Közép-Európából, hanem egész Európából egy egységes energiarendszert hozzunk létre mind a villamosenergia, mind a földgáz tekintetében, hogy tudjunk Oroszországon kívül más irányokból is importálni."György László azt mondta:"Mi úgy tesszük ezt még környezetbarátabbá, hogy ott van nekünk a szegedi lézerközpont, speciális lézerekkel lehet kísérletezni azon, hogy hogyan lehet a nukleáris hulladék felezési idejét ezredrészére csökkenteni. Gérard Moreau francia Nobel-díjas fizikus Magyarországon fog ezen dolgozni."György László arról is beszélt az Arénában, hogy fenntarthatóbbá tenné a vízgazdálkodást a kormány. Mind fogalmazott " a legfontosabb az, hogy csak annyi vizet használjunk el, amennyit szükséges. A mai modern mezőgazdasági technológiákkal, műholdas technológiákkal, szenzorokkal pontosan meg tudjuk határozni, hol, mennyi vízre van szükség."Az államtitkár hozzátette: ez azt jelenti, hogyGyörgy László a Magyar Tudományos Akadémiáról leválasztott kutatóintézetekről is beszélt; a teljesítmény alapján változhat a nekik adott forrás, "ahogyan az több nyugat-európai országban is működik".Az akadémiai rendszer átalakításával a kormány egyik célja az, hogy a kutatóintézeteket közelebb vigye az egyetemekhez, az egyetemeket pedig a gazdaság szereplőihez, hangsúlyozta György László."Az egyetemi rendszer nagyon elefántcsonttoronyba zártan működik Magyarországon a világ többi részéhez viszonyítva. Megnéztük, hogy hogyan működnek a világban a legjobb egyetemek, ... azt láttuk, hogy fantasztikus, de ennyi pénzünk nekünk nincs. Aztán azt mondtuk, nézzük meg, hogy akik az elmúlt 10-15 évben a világ élvonalába kerültek, mit csináltak. Ilyenek a katalánok, a finnek, az izraeliek, a hollandok, és azt láttuk, hogy közelebb húzták az egyetemeket a gazdaság szereplőihez, a szereplők igényeit becsatornázták az egyetemi működésbe. Ez nem rontott a tudományosságon, hanem segített a kutatóknak olyan dolgokon gondolkodni, amiknek van piaci relevanciájuk."Kiemelte azt is:"Az OECD végez kutatásokat arra vonatkozóan, mekkora a pedagógus- és a diplomás átlagbér közötti különbség, minden országban alacsonyabb a pedagógusbér, 75-80 százalék körül mozog. Magyarországon 2010-ben 50 százalék volt, ezt a pedagógus-béremeléssel sikerült 70 százalék közelébe feltornászni.de az a stratégiánk, hogy az oktatási rendszerben a tanár a legfontosabb."Szerinte három dolgon múlik az iskolarendszer sikeressége: a tanárok minőségén, módszertani felkészültségén és hogy "társadalmi, családi háttértől függetlenül tudunk-e mindenkinek egyenlő esélyt biztosítani". Ez utóbbira az ITM és az Emmi meghirdette a Tanítsunk Magyarországért Programot, amely szeptembertől 300 mentorral és 1200 mentorált hetedikes diákkal 56 településen beindul.Az államtitkár hozzátette: a korábbi évekhez képest ma már magasabb pontszámmal veszik fel a diákokat a tanári szakra, kisebb a pályaelhagyók aránya is.